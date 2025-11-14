Bihar Election Results 2025

मधुमेह ग्रस्तांना फक्त काय खावं हेच नाही तर काय खाऊ नये हे देखील माहित असणे आवश्यक

मधुमेह असलेल्या लोकांना खाण्या-पिण्या बाबत जागृक असावं लागतं. या बातमीद्वारे मधुमेह ग्रस्तांनी काय खाऊ नये हे जाणून घेऊया.

WORLD DIABETES DAY 2025 WHAT FOODS SHOULD DIABETICS AVOID FOOD AND DRINK TO AVOID DIABETES WORST FOODS FOR DIABETES
मधुमेह ग्रस्तांना फक्त काय खावं हेच नाही तर काय खाऊ नये हे देखील माहित असणे आवश्यक. (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 14, 2025 at 1:33 PM IST

Choose ETV Bharat

world diabetes day 2025: मधुमेह असलेल्या लोकांना खाण्यापिण्याबाबद खूप काळजी घ्यावी लागते. कारण मधुमेहाचे रुग्ण जे अन्न खातात त्याचा रक्तातील साखरेच्या पातळीवर परिणाम होतो. म्हणून, योग्य अन्न घेणे गरजेचं आहे. मधुमेह असलेल्यांनी काय खावं हे जाणून घेण्यासोबतच, काय खाऊ नये हे देखील जाणून घेतलं पाहिजे. यामुळे साखरेची पातळी संतुलित होण्यास मदत होते. शरीरातील सारखरेची पातळी वाढल्यास याचा विपरीत परिणाम मज्जासंस्था, मूत्रपिंड आणि हृदयावर होतो.

मधुमेह रुग्णांनी काही पदार्थ नक्कीच टाळावेत. म्हणजेच ते पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. परंतु त्यांना नियंत्रित करणे चांगले. तसंच अधूनमधूनच सेवन करावे. काही पदार्थ, जरी निरोगी वाटत असले तरी, आरोग्यावर जास्त परिणाम करतात. शरीरासाठी प्रथिने आवश्यक असले तरी, लाल मांस आणि गोमांस आदी पदार्थ समस्या आणखी वाढवतात. नैसर्गिकरित्या समस्या नियंत्रित करण्यासाठी काही पदार्थांपासून दूर राहणे देखील चांगले. पोषणतज्ञ इंस्टाग्रामवर अशा काही पदार्थांबाबत माहिती शेअर करत आहेत.

नारळ (Getty Images)

नारळ तेल: नारळाचे तेल किती आरोग्यदायी आहे हे सांगण्याची गरज नाही. बरेच लोक आता ते नियमितपणे त्यांच्या पाककृतींमध्ये समाविष्ट करत आहेत. मात्र, नारळाचे तेल कितीही आरोग्यदायी असले तरी, ते स्नायूंच्या पेशींमध्ये जमा होणाऱ्या संतृप्त चरबीने भरलेले असते. यामुळे ते इन्सुलिनला त्याचे काम करण्यापासून रोखते. म्हणून, नारळाचे तेल कमी प्रमाणात सेवन करणे चांगले. त्याचप्रमाणे, पांढरा भात, ब्रेड, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि तळलेल्या भाज्या खाऊ नका.

पेस्ट्री, केक्स (Getty Images)

पेस्ट्री, केक्स: प्रक्रिया केलेले पीठ आणि साखरेपासून बनवलेले हे पदार्थ चरबीने भरलेले असतात. त्यांचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी आणि इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता आणखी बिघडू शकते. म्हणून, पेस्ट्री आणि केक टाळणे चांगले. तसंच लोणी, चीज, सॉस केलेल्या भाज्या आणि सोडियम जास्त असलेले लोणचे यासारखे पदार्थ टाळा.

मांस (Getty Images)

जास्त चरबीयुक्त मांस: मांसामध्ये संतृप्त चरबीचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे पेशींमध्ये चरबी जमा होते. यामुळे कालांतराने साखरेचे प्रमाण वाढते. यासोबतच, साखरयुक्त फळे, फ्रूट रोल, प्लेन जॅम, जेली, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज असलेले पदार्थ आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या गोड फळांपासून बनवलेले पदार्थ टाळावेत. तसंच रेड मीट, हॉट डॉग, सॉसेज आणि लिव्हर सारखे कोलेस्ट्रॉल जास्त असलेले पदार्थांचे सेवन कमी करा. त्यासोबतच तळलेलं मांस देखील खाऊ नका.

गोड पेये: भरपूर साखरेचे पेये सेवन केल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण लगेच वाढते. त्यात चरबी भरपूर असते. त्याऐवजी, तुम्ही निरोगी पेये घ्यावीत. साखरेचे पेये जसे की क्रीम, साखरेचे कॉफी, चॉकलेट पेये, गोड न केलेला चहा, ज्यूस, नियमित सोडा, नियमित खेळ आणि एनर्जी ड्रिंक्स कमी करा. जास्त मद्यपान देखील करू नका.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

WORLD DIABETES DAY 2025

ETV Bharat Logo

