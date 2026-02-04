ETV Bharat / health-and-lifestyle
या 6 सोप्या पद्धती फॉलो केल्यास कॅन्सर रोखण्यास होईल मदत; आजपासूनच त्यांना तुमच्या दिनचर्येचा भाग बनवा.
कॅन्सरची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास त्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. कॅन्सर रोखण्यासाठी काय करावे...
Published : February 4, 2026 at 5:27 PM IST
world cancer day 2026: कॅन्सर हा जगभरातील सर्वात गंभीर आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. दरवर्षी लाखो लोकांना कॅन्सर होतो. वेळीच निदान झाल्यास उपचार करून व्यक्ती बरा देखिल होऊ शकतो. परंतु कॅन्सरचे विविध प्रकार कोणत्याही लक्षणांशिवाय शरीरात विकसित होऊ शकतात. ज्यामुळे ते वेळेवर ओळखणे कठीण होते. आजकाल कॅन्सरचे रुग्ण वाढत आहेत, जे मुख्यतः आपल्या आहार आणि जीवनशैलीमध्ये झालेल्या बदलाचा परिणाम आहे. कर्करोग रोखण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल केले पाहिजेत ते जाणून घेऊया..
कर्करोग रोखण्यासाठी या जीवनशैली टिप्स वापरून पहा
तंबाखूचा वापर करू नका: धूम्रपान अनेक प्रकारच्या कर्करोगाशी जोडलेले आहे, ज्यामध्ये फुफ्फुस, तोंड, घसा, स्वरयंत्र, स्वादुपिंड, मूत्राशय, गर्भाशय ग्रीवा आणि मूत्रपिंड यांचा समावेश आहे. पण धूम्रपान ही एकमेव हानिकारक सवय नाही. तंबाखू चघळल्याने तोंड, घसा आणि स्वादुपिंडाचा कर्करोग होऊ शकतो. कर्करोग रोखण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे तंबाखूचा वापर टाळणे. जर तुम्हाला धूम्रपान सोडायचे असेल, तर डॉक्टरांना अशा उत्पादनांबद्दल विचारा जे तुम्हाला धूम्रपान सोडण्यास मदत करू शकतात.
निरोगी अन्न: कर्करोग रोखण्यासाठी निरोगी आहार घेणे हा एक खात्रीशीर मार्ग नाही, परंतु निरोगी अन्न काही प्रमाणात कॅन्सरचा धोका कमी करू शकतो. भरपूर फळे आणि भाज्या खाण्याचा प्रयत्न करा. फळे, भाज्या आणि इतर वनस्पती-आधारित पदार्थांवर लक्ष केंद्रित करा. जसे की संपूर्ण धान्य आणि शेंगा. कॅलरीज, चरबी आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ कमी खा. लाल मांस, प्रक्रिया केलेले मांस, परिष्कृत धान्य आणि संतृप्त आणि ट्रान्स फॅट्स जास्त असलेले पदार्थ कमी खा.
अल्कोहोल टाळा: जर तुम्ही अल्कोहोल पीत असाल तर फक्त माफक प्रमाणात घ्या. अल्कोहोलमुळे स्तन, कोलन, फुफ्फुस, मूत्रपिंड आणि यकृताच्या कर्करोगासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. तुम्ही जितके जास्त मद्यपान कराल तितका धोका जास्त असतो. जे लोक भूमध्य आहाराचे पालन करतात त्यांना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी असतो. भूमध्य आहार प्रामुख्याने फळे आणि भाज्या, संपूर्ण धान्य, डाळी आणि काजू यासारख्या वनस्पती-आधारित पदार्थांवर केंद्रित असतो. भूमध्य आहाराचे पालन करणारे लोक लोण्याऐवजी ऑलिव्ह ऑइलसारखे निरोगी चरबीयुक्त पदार्थ निवडतात आणि ते लाल मांसाऐवजी मासे खातात.
निरोगी वजन राखा आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय रहा: निरोगी वजन राखल्याने स्तन, स्वादुपिंड, यकृत, पोट आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगासह काही विशिष्ट कर्करोगांचा धोका कमी होऊ शकतो. शारीरिक हालचाली देखील महत्वाच्या आहेत. वजन नियंत्रित करण्यास मदत करण्याव्यतिरिक्त, शारीरिक हालचाली स्तन आणि कोलन कर्करोगाचा धोका कमी करू शकतात. कोणत्याही प्रमाणात शारीरिक हालचाली तुमच्या आरोग्यासाठी चांगल्या आहेत. परंतु सर्वात जास्त फायद्यासाठी, दर आठवड्याला किमान 150 मिनिटे मध्यम-तीव्रतेची एरोबिक व्यायाम किंवा 75 मिनिटे जोरदार-तीव्रतेची एरोबिक व्यायाम करण्याचे लक्ष्य ठेवा.
सूर्यापासून स्वतःचे रक्षण करा: त्वचेचा कर्करोग हा कर्करोगाच्या सर्वात सामान्य प्रकारांपैकी एक आहे आणि प्रतिबंध करणे सर्वात सोपे आहे. उन्हात वेळ घालवणे मर्यादित करा. हे विशेषतः सकाळी 10 ते दुपारी 4 दरम्यान उन्हात जाऊ नका, तेव्हा सूर्याची किरणे सर्वात जास्त तीव्र असतात. तसंच घराबाहेर पडणे गरजेचं असल्यास शक्य तितके सावलीत राहण्याचा प्रयत्न करा. सनग्लासेस आणि रुंद कडा असलेली टोपी वापरा. त्याचबरोबचर त्वचेचा जास्तीत जास्त भाग झाकणारे कपडे घाला. सनस्क्रीन वापरा; ढगाळ दिवसांतही किमान 30 च्या SPF असलेले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन वापरा. टॅनिंग बेड किंवा सन लॅम्प टाळा. हे सूर्यप्रकाशाइतकेच हानिकारक असू शकतात.
धोकादायक सवयी टाळा: काही सवयी संसर्गाचा धोका वाढवतात, ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. कर्करोग रोखण्यासाठी...
सुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवा: तुमच्या लैंगिक भागीदारांची संख्या मर्यादित करा. कंडोम वापरा. तुमचे जितके जास्त लैंगिक भागीदार असतील तितकेच HIV किंवा HPV सारख्या लैंगिक संक्रमित संसर्गाचा धोका जास्त असतो. HIV किंवा AIDS असलेल्या लोकांना गुदद्वारासंबंधी, यकृत आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका जास्त असतो. HPV हा सामान्यतः गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाशी संबंधित आहे, परंतु तो गुद्द्वार, लिंग, घसा, योनी आणि योनीच्या कर्करोगाचा धोका देखील वाढवू शकतो.
इंजेक्शन शेअर करू नका: इंजेक्शन शेअर केल्याने HIV आणि हिपॅटायटीस B आणि हिपॅटायटीस C होऊ शकतो, ज्यामुळे यकृताचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढू शकतो.
नियमित तपासणी करा: त्वचा, कोलन, गर्भाशय ग्रीवा आणि स्तनाच्या कर्करोगासारख्या कर्करोगांची तपासणी करा. या प्रयत्नांमुळे कर्करोग लवकर शोधण्याची शक्यता वाढते, जेव्हा उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते.
