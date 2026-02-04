ETV Bharat / health-and-lifestyle

भारतात ‘हे’ 5 प्रकारचे कर्करोग शांतपणे पसरत आहेत पाय; जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणं

4 फेब्रुवारी रोजी जगभरात जागतिक कर्करोग साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागील उद्देश म्हणजे या प्राणघातक आजाराबद्दल जागरूकता निर्माण करणे होय.

भारतात ‘हे’ 5 प्रकारचे कर्करोग शांतपणे पसरत आहेत पाय; जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणं (Getty Images)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 7:53 PM IST

world Cancer Day 2026: जागतिक कर्करोग दिवस 4 फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जातो. या दिवशी अनेक संस्थांतर्फे अनेक कर्करोग जागरूकता शिबिरे आयोजित केली जातात. ज्यामुळे या आजाराची लक्षणं आणि प्रतिबंध याबद्दल जागरूकता निर्माण होते. जागतिक स्तरावार तसंच भारतातही कर्करोगाचे रुग्ण झपाट्यानं वाढत आहेत आणि आरोग्य तज्ञ वेळोवेळी इशारे देतात आणि जागरूकता वाढवतात.

भारतात काही प्रकारचे कर्करोग मूक किलर सारखे पसरत आहेत. कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे लोक अनेकदा दुर्लक्ष करतात. ते काही लक्षणांना किरकोळ आजार मानतात आणि सर्वात मोठी चूक करतात. कर्करोगाच्या लक्षणांची लवकर ओळख आणि योग्य उपचार हाच या प्राणघातक आजारापासून बचाव करण्याचा एकमेव मार्ग मानला जातो. तर, भारतीयांमध्ये सर्वात सामान्य असलेल्या पाच प्रकारचे कर्करोग आणि त्याच्या सुरुवातीच्या लक्षणांबद्दल जाणून घेऊया..

स्तन कर्करोग: भारतीय महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोग हा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे,. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हा आजार आता केवळ वृद्ध महिलांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तरुण महिला देखील या आजाराला बळी पडत आहेत. जर तुम्हाला तुमच्या स्तनांमध्ये गाठ जाणवत असेल, स्तनाग्रातून स्त्राव जात असेल किंवा स्तनांच्या आकारामध्ये अचानक बदल जाणवत असेल तर ही सुरुवातीची लक्षणं असू शकतात. जर गाठ असली आणि ती वेदनादायक नसली तर हलक्यात घेऊ नका.

तोंडाचा कर्करोग: तंबाखूच्या सेवनामुळे भारतात आणि जगात तोंडाचा कर्करोग वेगाने पसरत आहे. तो प्रामुख्याने गुटखा, खैनी आणि तंबाखूच्या अतिसेवनामुळे होतो. तोंडाचा कर्करोग अनेकदा उशिरा आढळतो. कारण लोक सुरुवाच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना पुरळ किंवा समान्य फोड समजतात. तोंडाच्या कर्करोगाचे मुख्य लक्षण म्हणजे तोंडात फोड येणे आणि ही फोड बरीच आठवडे बरे होत नाहीत. पांढरे किंवा लाल ठिपके, आवाजात कर्कशपणा किंवा गिळण्यास त्रास झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचं.

गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग: भारतीय महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग हे मृत्यूचे दुसरे प्रमुख कारण आहे. वेळेवर तपासणी आणि लसीकरण करून तो रोखता येऊ शकतो. मासिक पाळी दरम्यान किंवा संभोगानंतर रक्तस्त्राव, सतत कंबरदुखी आणि असामान्य स्त्राव ही गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाची सामान्य लक्षणं आहेत.

फुफ्फुसांचा कर्करोग: धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येचही फुफ्फुसांचा कर्करोग वेगाने पसरत आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की वाढते प्रदूषण आणि निष्क्रिय धूम्रपान ही याची प्रमुख कारणे आहेत. फुफ्फुसाच्या कर्करोगाची लक्षणं बहुतेकदा जेव्हा आजार गंभीर टप्प्यात पोहोचतो तेव्हा दिसून येतात. लक्षणांमध्ये सतत खोकला, रक्तरंजित थुंकी, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि अचानक वजन कमी होणे यांचा समावेश असू शकतो.

कोलोरेक्टर कर्करोग: जंक फूड आणि कमी फायबरयुक्त आहारामुळे तरुणांमध्ये कोलोरेक्टर ( कोनल) कर्करोगाच्या घटनांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहे. लोक अनेकदा पोटाच्या समस्यांना गॅस किंवा बद्धकोष्ठता म्हणून दुर्लक्ष करतात. शौचास त्रास होणे, रक्ताळलेले मल, पोटात पेटके येणे आणि भूक न लागणे ही कोलोरेक्टल कर्करोगाची लक्षणं आहेत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

