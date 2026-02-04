ETV Bharat / health-and-lifestyle
दरवर्षी 4 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो जागतिक कर्करोग दिन; काय आहे याचा इतिहास, यंदाची थीम आणि उपचार?
कर्करोग हा एक असा आजार आहे, ज्यामध्ये कर्करोगाच्या पेशी शरीराच्या इतर भागात वेगाने पसरू शकतात आणि गाठी तयार करतात. यामुळे निरोगी ऊतींना मोठे नुकसान होते.
Published : February 4, 2026 at 1:48 PM IST
WORLD CANCER DAY 2026: आज, जागतिक कर्करोग दिन 2026 जगभरात साजरा केला जात आहे. दरवर्षी 4 फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा करण्याचा उद्देश या प्राणघातक आजाराबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. रुग्णांना अचूक माहिती आणि उपचार मिळावेत याची खात्री करण्यासाठी हा एक जागतिक आरोग्य कार्यक्रम आहे. एनसीबीआयच्या अहवालानुसार, कर्करोग हा असा आजार आहे ज्यामध्ये कर्करोगाच्या पेशी शरीराच्या इतर भागात वेगाने पसरू शकतात आणि गाठी तयार करू शकतात. यामुळे निरोगी ऊतींना लक्षणीय नुकसान होते. मात्र काही कर्करोग, जसे की ल्युकेमिया (ब्लड कॅन्सर), गाठी निर्माण करत नाहीत. वाढत्या जागतिक कर्करोगाच्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, कर्करोगाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जागतिक कर्करोग दिन साजरा केला जातो.
जागतिक कर्करोग दिनाचा इतिहास : 4 फेब्रुवारी 2000 रोजी पॅरिसमध्ये ‘युनियन ऑफ इंटरनॅशनल कॅन्सर कंट्रोलने’ प्रथम हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हापासून हा दिवस साजरा करण्याची सुरुवात झाली. 1933 मध्ये स्थापन झालेल्या जगातील सर्वात जुन्या आणि सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हा दिवस साजरा केला जातो. वर्षातून एक दिवस असा असावा जेव्हा जगाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना कर्करोग प्रतिबंध, त्याची लक्षणे आणि उपचारांबद्दल जागरूकता करावी या उद्देशना आंतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघाने(UICC) हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक कर्करोग दिन का साजरा केला जातो? जागतिक कर्करोग दिन साजरा करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट कर्करोगाबद्दलचे गैरसमज दूर करणे, त्याची लक्षणे, कारणे आणि प्रतिबंधात्मक पद्धतींबद्दल लोकांना शिक्षित करणे आणि वेळेवर उपचारांना प्रोत्साहन देणे आहे.
जागतिक कर्करोग दिन 2026 थीम: दरवर्षी, आंतरराष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण संघ (IUCN) कर्करोग दिन साजरा करण्यासाठी एक नवीन थीम ठेवतो. या वर्षीची थीम ‘युनायटेड बाय युनिक’ आहे. कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रवास, गरजा आणि अनुभव जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ‘युनायटेड बाय युनिक’ म्हणजे प्रत्येक कर्करोग रुग्णाची स्वतःची कहाणी असते, परंतु आपण त्या व्यक्तीच्या अनुभवांवर आणि गरजांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, आजारावर नाही.
मुंबईतली एचसीजी कॅन्सर सेंटरच्या मेडिकल ऑन्कोलॉजीच्या एचओडी डॉ. इंदू आंबुलकर यांनी ब्रेस्ट कॅन्सरवर माहिती देताना सांगितले की, ब्रेस्ट कॅन्सरपासून महिलांचा बचाव करणं मर्यादित राहिलं नाही. तपासणी, निदान आणि योग्य उपचांरामुळे विविध टप्प्यांवर उत्तम परिणाम निदर्शनास येतात. तसंच उपचार करताना देखील निर्णय वैयक्तिपणे घेतले जात नाही. यामुळे उपचार करताना ट्युमरचा धोका आणि रुग्णाच्या आरोग्यावर प्रामुख्याने लक्ष केद्रींत केलं जातं. परिणामी कॅन्सरचे रुग्ण उत्तम जीवन जगण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
ब्रेस्ट कॅन्सर उपचारपद्धती
- ब्रेस्ट कॅन्सरचे अनेक उपप्रकार असतात. जसे की, हार्मोन रिसेप्टर, एचईआर2, ट्रिपल निगेटिव्ह आणि रिसेप्टर पॉझिटिव्ह प्रत्येक प्रकारासाठी वेगवेगळ्या उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत. महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे लवकर निदान करण्यासाठी मॅमोग्राफी करणं आवश्यक आहे. ही एक विशेष एक्स रे चाचणी आहे जी ब्रेस्टच्या पेशींमध्ये गाठी किंवा असमान्य बदल शोधू शकते. 40 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनी नियमित अंतराने मॅमोग्रीफी करण्याचा सल्ला दिला जातो. जर कुटुंबात ब्रेस्ट कॅन्सरचा इतिहास असेल तर काही बदल जाणवल्यास त्वरीत डॉक्टारांचा सल्ला घ्यावा.
- पुन्ही कॅन्सर होण्याच्या धोक्याचे व्यवस्थापन: सुरुवातीच्या टप्प्यावर उपचार यशस्वी झाल्यानंतर अनेक रुग्णांच्या मनात अशी भिती असते की, कॅन्सर पुन्हा तोंड वर करणार तर नाही ना? काही प्रकरणामध्ये हा धोका 50 टक्के असतो. मात्र, आजकालच्या प्रगत उपचारांमुळे कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका 30 टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होते.
- उपचारामध्ये भावनिक आणि सहाय्यक केअरचा समावेश: ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या केअरमध्ये भावनिक आरोग्य आणि जीवन जगण्याचे नियोजन महत्त्वाची भूमिका बजावतात. थकवा, चिंता आणि भावनिक तणाव दूर केल्याने उपचारामध्ये स्थिरता मिळते. तसंच उपचाराव्यतिरिक्त अधिक आत्मविश्वासाने जीवन जगम्यास मदत मिळते
