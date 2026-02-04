ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! साध्या पित्ताशयामुळेही होऊ शकतो कर्करोग; तज्ञांचा महिलांना इशारा

एसएन मेडिकल कॉलेजमधील ऑन्कोलॉजी विभागाच्या माजी एचओडी प्रोफेसर डॉ. सुरभी गुप्ता यांनी पित्ताशयामुळे कर्करोग कसा होऊ शकतो ही माहिती दिली.

सावधान! साध्या पित्ताशयामुळेही होऊ शकतो कर्करोग; तज्ञांचा महिलांना इशारा (ETV Bharat archive)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 8:04 PM IST

world cancer day 2026: जागतिक कर्करोग दिन 4 फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जातो. या वर्षीची थीम "युनायटेड बाय युनिक" आहे. या दिनानिमित्त देशभरात कर्करोग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. महिलांमध्ये पित्ताशयाच्या कर्करोगाच्या वेगाने वाढत्या घटनांबद्दल ईटीव्ही भारतने एसएन मेडिकल कॉलेजमधील ऑन्कोलॉजी विभागाच्या माजी एचओडी प्रोफेसर डॉ. सुरभी गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला.

महिलांमध्ये पित्ताशयाचा कर्करोग झपाट्याने वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पित्ताशयाचे दगड आणि सतत संसर्ग असलेल्या लोकांमध्ये निष्काळजीपणामुळे हा कर्करोग दिसून येतो असे त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांच्या मते, स्तनाचा कर्करोग हा महिलांमध्ये सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. तर गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग आणि पित्ताशयाचा कर्करोग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. महिलांमध्ये कर्करोगाचा हा नमुना आग्रा येथील एसएन मेडिकल कॉलेजच्या ओपीडीचा आहे.

पित्ताशयाच्या खड्यांचे(Gallbladder Cancer) रुग्ण: त्यांनी स्पष्ट केलं की, महिलांमध्ये पित्ताशयाच्या खड्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. पित्ताशयाच्या खड्यांसह ओपीडीमध्ये येणाऱ्या रुग्णांपैकी 90 टक्के महिला आहेत, तर फक्त 10 टक्के पुरुष आहेत. त्यांनी सांगितलं की, महिला अनेकदा त्यांच्या पित्ताशयाच्या खड्यांकडे दुर्लक्ष करतात आणि शस्त्रक्रिया करत नाहीत. पित्ताशयामध्ये अनेक खडे झाल्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो.

जास्त वजनामुळे पित्ताशयाचे खडे: सुरभी गुप्ता यांच्या मते, लठ्ठपणा हे पित्ताशयाच्या खड्यांचे प्रमुख कारण आहे. पित्ताशयात खडे असलेल्या 90 टक्के महिलांचे वजन जास्त आहे. शिवाय, आजपर्यंत केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, गंगा नदीच्या पट्ट्यात पित्ताशयाचा कर्करोग खूप सामान्य आहे.

उपचारांच्या अभावामुळे धोका: त्या पुढं म्हणाल्या की, पित्ताशयामध्ये खडे दीर्घकाळ राहतात म्हणून असं होते. लोक उपचार घेत नाहीत, ज्यामुळे पित्ताशयाच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त होते. लठ्ठपणा, अस्वस्थ जीवनशैलीसह, पित्ताशयाच्या खड्यांच्या निर्मितीस हातभार लावतो.

पित्ताशयाचा संसर्ग: अनेक प्रकरणांमध्ये, पित्ताशयामध्ये दीर्घकाळ पाचक रस असल्याने, अनियमित खाण्याच्या सवयी आणि कोलेस्ट्रॉल यामुळे पित्ताशयाचे योग्यरित्या आकुंचन होऊ शकत नाही. यामुळे, पित्ताशयामधील पाचक रस हळूहळू घट्ट होतो. ज्यामुळे कधीकधी पित्ताशयाचा संसर्ग किंवा पित्ताशयाचा दगड तयार होतो.

गंभीर संसर्गाने रुग्ण रुग्णालयात येतात: पित्ताशयाचे दगड किंवा पित्ताशयाचा कर्करोग उशिरा आढळतो. कारण लोक सुरुवातीला त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत आणि जेव्हा गंभीर संसर्ग होतो तेव्हाच रुग्णालयात येतात, ज्यामध्ये पित्ताशयाचे दगड बाहेर पडतात आणि पित्तनलिका किंवा त्याच्या तोंडात अडकतात.

रुग्णांना ताप येतो: पित्ताशयाच्या संसर्गामुळे तीव्र पोटदुखी होते. याव्यतिरिक्त, अनेक रुग्णांमध्ये, लहान पित्ताशयामुळे पाचक रसांचा प्रवाह रोखला जातो, ज्यामुळे ते यकृतात जमा होतात. यामुळे भूक कमी होते. तसंच या काळात रुग्णांना ताप, शरीरदुखी आणि यकृतात वेदना होतात, ज्याला कावीळ असेही म्हणतात. मात्र हे सामान्य कावीळपेक्षा वेगळे आहे.

पित्ताशयाच्या दगडांची लक्षणे

  • भूक न लागणे
  • अपचन किंवा अपचन
  • कावीळ
  • मळमळ किंवा उलट्या
  • उजव्या वरच्या ओटीपोटात तीव्र वेदना
  • उजव्या खांद्यापर्यंत वेदना पसरणे
  • लघवी किंवा विष्ठेचा रंग बदलणे
  • ओटीपोटात सूज किंवा कोमलता
  • जलद हृदयाचे ठोके

पित्ताशयाच्या दगडांची कारणे

  • लठ्ठपणा
  • जास्त प्रमाणात जंक फूड खाणे
  • मधुमेह
  • उच्च रक्तदाब
  • उच्च कोलेस्ट्रॉल

या गोष्टी खाऊ नका

  • कॉफी कमी करा
  • चहा कमी प्या
  • सिगारेट ओढू नका
  • मद्यपान करू नका
  • लाल मांस खाणे टाळा
  • जंक फूड खाणे टाळा
  • जास्त तळलेले किंवा भाजलेले अन्न खाऊ नका
  • मसालेदार अन्न खाऊ नका

या गोष्टी खा

  • सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाणी प्या
  • रिकाम्या पोटी लिंबू पाणी प्या
  • भरपूर हिरव्या भाज्या खा
  • भरपूर ताजी फळे खा
  • हळदीचे दूध प्या

या गोष्टी जरूर करा

  • दररोज योगा करा
  • दररोज व्यायाम करा
  • 30 मिनिटे वेगाने चाला

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

