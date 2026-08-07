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स्तनदा मातेनं 18 मुलांना दूध दान करून दिली नवसंजीवनी, पतीसह संपूर्ण कुटंबानं दिलं प्रोत्साहन
वरदा अनदुरकर-भिडे यांनी प्री मॅच्युअर बाळांसाठी केलंलं कार्य निश्चितच इतर स्तनदा मातांसाठी अनुकरणीय ठरतंय. जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त पाहूया त्यांचे कार्य
Published : August 7, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:11 PM IST
By - Mahesh Kamble
कोल्हापूर - मातृत्व ही मोठी देणगी आहे. बाळ जन्माला आल्यानंतर ते सहा महिन्यांच होईपर्यंत बाळाला आईच दूध हेच अमृतासमान असतं. हेच अमृत आपल्या बाळाला पोटभर देऊन उरलेलं दूध इतर बाळांसाठी मिल्क बँकेत जमा करण्याचं काम कोल्हापुरातील राजारामपुरी सहाव्या गल्लीतील वरदा अनदुरकर-भिडे या मातेनं केलय.
उच्चभ्रु कुटुंबातील चार्टर्ड सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत असलेल्या वरदा यांनी सासर आणि माहेरच्या कुटुंबीयांची परवानगी घेऊन, एक-दोन नव्हे तर तब्बल 6 महिने आपल्या अंगावरील दूध कोल्हापुरातील साई स्पर्श हॉस्पिटल इथल्या मिल्क बँकेत जमा केलं. त्यातून 18 पेक्षा अधिक बाळांना जीवन संजीवनी मिळाली. सध्या 1 ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत ब्रेस्ट फीडिंग विक साजरा होतोय. या निमित्तानं त्यांच्याशी ईटीव्ही भारतनं संवाद साधला आहे.
कसे सुरू झाले कार्य- कोल्हापुरातील रमण मळा येथील छत्रपती पार्क येथे भिडे कुटुंबीय राहतात. प्रसाद भिडे आणि आश्विनी भिडे यांची वरदा ही कन्या चार्टर्ड सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत आहे. पती शुभम अनदुरकर यांच्यासोबत त्या गडमुडशिंगी इथल्या त्यांच्या मालकीच्या कंपनीत कार्यरत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं. अरिन या मुलाला त्यांनी दुध देण्यास सुरुवात केली. बाळाच पोट भरून दूध अतिरिक्त राहू लागलं. त्यामुळं त्यांनी अंगावरील हे दूध फेकून देण्याऐवजी कोल्हापुरातील साई स्पर्श हॉस्पिटलमधील मिल्क बँकेशी संपर्क साधला. या रुग्णालयात स्तनदा मातांकडं राहणार अतिरिक्त दूध साठवण्यासाठी अत्याधुनिक मिल्क बँकेची उभारणी करण्यात आलीय. या बँकेत जमलेलं दूध रुग्णालयात इन्क्युबेटर इन्सेंटिव्ह केअर इन्व्हिटमध्ये असलेल्या प्री मॅच्युअर बाळांना देण्यात येतं. इतकी अत्याधुनिक यंत्रणा असूनदेखील या मिल्क बँकेकडे असताना स्तनदा माता दूध देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. मात्र, वरदा अनदुरकर-भिडे यांनी सातत्यानं या बँकेकडं दूध देण्यास सुरुवात केली. कधीकधी प्री मॅच्युअर बाळ भुकेनं व्याकुळ झालेल्या असायच्या. अशावेळी रात्री-अपरात्री देखील रुग्णालयातून फोन यायचा. बाळांना दूध हवं, अशी विनंती व्हायची. लागलीच वरदा या विशिष्ट किटमध्ये त्या मिल्क बँकेकडं दूध सुपूर्त करायच्या.
काही बाळांना दूध मिळत नाही- समाजभान राखत सातत्यानं सहा महिने त्यांनी इथल्या प्री मॅच्युअर बाळासाठी आपल्या अंगावरील दूध देण्याचं महत्वपूर्ण काम केलं. 6 महिन्यात त्यांनी 18 पेक्षा अधिक बाळांना जगवण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलंय. अनेकदा नऊ महिन्यापूर्वीच मुलं जन्माला येतात. त्यामुळ ती कमकुवत असतात. बऱ्याचदा आईला दूध येत नाही. काही मातांना प्रसूतीवेळी अशक्तपणा येतो. तर काहींना हृदयविकार, रक्त शर्करा आणि रक्तदाब असे विकार असतात. त्यावरील औषध सुरू असतात. त्यामुळ अशा मातांचं दूध बाळांना देता येत नाही. त्यावेळी मिल्क बँकेतील दुधाचा वापर केला जातो. बाळांसाठी आईचं दूध म्हणजे पृथ्वीवरचं अमृतच आहे. त्यातून नवजात बालकांना त्यांच्या वाढीसाठी परिपूर्ण आहार मिळत असतो. त्यासाठी मातेचं दूध बालकांसाठी श्रेष्ठ ठरतं. ज्या बालकांना मातेच दूध मिळू शकत नाही, त्यांच्यासाठी स्तनदा मातांनी पुढ यावं, असं आवाहन वरदा अनदुरकर-भिडे यांनी केलं.
इतर मातांनीदेखील अशा उपक्रमात सहभागी होण्याचं आवाहन- काहीं ठिकाणी मातांच दूध इतरांना देण चुकीचं असल्याचं समजलं जातं. पण, सातत्यान सहा महिने आपलं दूध इतरांना देण्याच धैर्य, वरदा अनदुरकर-भिडे या मातेनं दाखविलं. त्यातून त्यांनी ही अंधश्रद्धा मोडून काढण्याचा स्तनदा मातांना संदेश दिला. या उपक्रमासाठी त्यांना आई अश्विनी भिडे, वडील प्रसाद भिडे, पती शुभम अनदुरकर, सासू वैष्णवी अनुदुरकर आणि सासरे व्यंकटेश अंदुरकर यांनी पाठबळ दिलं. त्यामुळंच त्यांना हा कौतुकास्पद मानवतावादी उपक्रम राबवता आला. त्यांच्या या उपक्रमाची दखल अनेक माध्यमांनी घेतलीय. आकाशवाणीनं मुलाखत घेऊन त्यांच्याप्रमाणं इतर मातांनीदेखील अशा उपक्रमात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. उच्चभ्रू कुटुंबातील, सुसंस्कारित आणि व्यावसायिक मुलीनं भूतदया दाखवत अनेक मुलांना जीवनदान देण्याच पवित्र काम केलं आहे, अशा उपक्रमाचं समाजाकडून अनुकरण होणं गरज व्यक्त होत आहे.
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