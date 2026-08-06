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जागतिक स्तनपान सप्ताह 2026: मुंबईतील 'मानवी दुग्धपेढी' ठरतेय नवजात बालकांसाठी जीवनदायी
जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त मुंबईत स्थापन करण्यात आलेल्या 'मानवी दूध पेढ्यांमुळे' (Human Milk Bank) हजारो नवजात आणि मुदतपूर्व (Premature) जन्मलेल्या बालकांना जीवनदान मिळालं आहे.
Published : August 6, 2026 at 1:06 PM IST
मुंबई : दरवर्षी 1 ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत 'जागतिक स्तनपान सप्ताह' (Breastfeeding Week 2026) साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), युनिसेफ (UNICEF) आणि वर्ल्ड अलायन्स फॉर ब्रेस्टफीडिंग ॲक्शन (WABA) यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा उपक्रम राबवला जातो. जगभरातील बालकांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी, जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत बाळाला केवळ आईचं दूध देण्याबाबत जनजागृती करणं हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. मुंबईतील 'सायन रुग्णालय' आणि 'कामा रुग्णालय' यासारख्या प्रमुख शासकीय आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये 'मानवी दुग्धपेढी' (Human Milk Bank) कार्यरत आहे.
मुंबईतील दुग्धपेढ्यांमधून आईचं दूध उपलब्ध : जन्मावेळी वजन कमी असणं, बाळाची प्रकृती नाजूक असणं किंवा अवेळी जन्म होणं यामुळं अनेक नवजात शिशूंना आयुष्यातच्या पहिल्याच दिवसापासून मृत्यूची झुंज द्यावी लागते. अशावेळी या सर्व नवजात शिशूंसाठी खऱ्या अर्थानं अमृत असतं ते म्हणजे 'आईचं दूध'. मात्र, ज्या बाळांना त्यांच्या स्वतःच्या आईचं दूध मिळू शकत नाही, अशा नवजात शिशूंना मुंबईतील दुग्धपेढ्यांमधून सुरक्षितरीत्या संकलित केलेलं आणि प्रक्रिया केलेलं आईचं दूध उपलब्ध करून दिलं जातं. या उपक्रमामुळं अनेक नवजात बालकांना नवजीवन मिळालं आहे.
2007 पासून ह्युमन मिल्क बँक सुरू : यावेळी माहिती देताना कामा रुग्णालयाचे मेडिकल अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे म्हणाले, "कामा रुग्णालयातील 'ह्युमन मिल्क बँक' 2007 पासून सुरू आहे. अनेक महिलांमध्ये प्रसूतीनंतर आवश्यकतेपेक्षा अधिक दूध तयार होतं. त्यामुळं स्तनांमध्ये सूज (Breast Engorgement) आणि वेदना होऊ शकतात. बाळाला दूध पाजल्यानंतरही अतिरिक्त दूध शिल्लक राहतं. भविष्यात याचा महिलांना त्रास होऊ नये, तसेच हे अतिरिक्त दूध गरजू नवजात शिशूंना उपलब्ध व्हावं, या उद्देशानं ब्रेस्ट पंपच्या साहाय्यानं दूध संकलित केलं जातं."
दुधाची गुणवत्ता कशी तपासली जाते? : डॉ. पालवे म्हणाले, "संकलित केलेलं दूध पाश्चरायझेशन (Pasteurization) प्रक्रियेतून नेलं जातं. ठराविक तापमानावर ते गरम करून त्यानंतर सुरक्षित तापमानात फ्रीझरमध्ये साठवलं जातं. त्यामुळं दुधाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता कायम राहते. तसेच, काही संसर्गजन्य किंवा विशिष्ट आजार असलेल्या महिलांचं दूध संकलित केलं जात नाही."
या उपक्रमाचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होतो? : उपक्रमाविषयी बोलताना डॉ. तुषार पालवे म्हणाले की, ज्या रुग्णालयांमध्ये मानवी दुग्धपेढी उपलब्ध नाही, तिथं आईचं दूध मिळू न शकणाऱ्या नवजात शिशूंना फॉर्म्युला दूध द्यावं लागतं. त्यामुळं पालकांचा खर्च वाढतो. याशिवाय संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. काही बालकांना फॉर्म्युला दुधाची ॲलर्जी होऊ शकते किंवा जुलाबासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, दुग्धपेढीमुळं नवजातांना नैसर्गिक आणि सुरक्षित अन्न मिळतं. पालकांचा खर्चही वाचतो. बाळांचं आरोग्य अधिक चांगले राहण्यास मदत होते.
महिलांचं समुपदेशन कसं केलं जातं? : डॉ. पालवे म्हणाले, "अनेक महिलांमध्ये प्रसूतीनंतर दूध अधिक प्रमाणात तयार होत असल्यानं त्यांना वेदना जाणवतात. त्यामुळं अतिरिक्त दूध काढणं आवश्यक असतं. हेच अतिरिक्त दूध इतर गरजू नवजात शिशूंना दिलं जातं. त्यामुळं मिल्क बँकसाठी महिलांना विशेष असं समुपदेशन करावं लागत नाही."
नागरिकांना काय आवाहन : एनआयसीयू (NICU) मधील गंभीर अवस्थेतील किंवा प्रीमॅच्युअर शिशूंना अनेकदा आईचं दूध उपलब्ध होत नाही. काही दुर्दैवी घटनांमध्ये प्रसूतीनंतर आईचा मृत्यू झाल्यास अशा बाळांसाठी मानवी दुग्धपेढीच जीवनदायी ठरते. त्यामुळं हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डॉ. पालवे यांनी आवाहन केलं की, "प्रसूतीनंतर ज्या महिलांना अतिरिक्त दूध तयार होत असेल, त्यांनी कामा रुग्णालयात येऊन दूधदान करावं. हे दूध इतर गरजू नवजात शिशूंना जीवनदान देऊ शकतं. हा संपूर्ण उपक्रम पूर्णपणे निःस्वार्थ आणि विनामूल्य आहे. यात कोणताही आर्थिक व्यवहार केला जात नाही."
- आकडेवारी
1) सायन रुग्णालय (2023-2025)
- नवजाताना मातदूग्धाचा लाभ -5477
2) कामा रुग्णालय (2023-2025)
- नवजाताना मातृदुग्धाचा लाभ - 6946
3) दोन्ही रुग्णालये मिळून - (2023-2024)
- नवजाताना मात दूग्धाचा लाभ - 12423
- तीन वर्षाची आकडेवारी - (सायन रुग्णालय)
1) वर्ष 2023 मध्ये 9804 मातांनी दुधाचं दान केलं. 933 लिटर दूध संकलित झाले.
2) वर्ष 2024 मध्ये 9420 मातांनी दुधाचे दान केलं. 850 लिटर दूध संकलित झाले.
3) वर्ष 2025 मध्ये 9606 मातांनी दुधाचे दान केले. 961 लिटर दूध संकलित झाले.
- तीन वर्षाची आकडेवारी - (कामा रुग्णालय)
2023 मध्ये 4820 मातांनी दुधाचे दान केले.274 लिटर दूध संकलित झाले.
2024 मध्ये 2185 मातांनी दुधाचे दान केले. 415 लिटर दूध संकलित झाले.
2025 मध्ये 4820 मातांनी दुधाचे दान केले. 520 लिटर दूध संकरित झाले.
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