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जागतिक स्तनपान सप्ताह 2026 : स्तनपानाचा पाया म्हणजे निरोगी स्तनदा; तज्ज्ञांनी सांगितले पाच महत्त्वाचे उपाय
जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त तज्ज्ञांनी स्तनदांच्या पोषण, मानसिक आधार, कौटुंबिक सहकार्य आणि आरोग्यसेवेवर भर देत यशस्वी स्तनपानासाठी सर्वसमावेशक पाठबळाची गरज सांगितली.
Published : August 4, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद (World Breastfeeding Week) : स्तनदाचं दूध बाळासाठी सर्वात उपयुक्त आहे. जगभरात 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान 'जागतिक स्तनपान सप्ताह' (World Breastfeeding Week) साजरा केला जातो. रोगप्रतिकारशक्ती दृढ करून आणि आयुष्याच्या पहिल्या सहा महिन्यांत निरोगी वाढ आणि विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्व पोषक घटक प्रदान करत बालकांच्या जगण्यासाठी 'स्तनपान' हे अत्यंत आवश्यक आहे.
नवजात बालकांना स्तनपान आवश्यक : जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान सुरू करणं आणि चीक (जन्मानंतर लगेच तयार होणारं पहिलं पोषक घटकांनी समृद्ध आईचं दूध) पाजल्यानं नवजात बालकांना संसर्गापासून संरक्षण देणारे अत्यंत आवश्यक अँटीबॉडीज आणि पोषक घटक मिळतात. त्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत केवळ स्तनपान बालकांच्या निरोगी वाढीस पाठबळ देतं आणि अतिसार, श्वसनाच्या आजारांचा धोका कमी होतो. गेल्या दशकात, भारतानं प्रबळ आरोग्य यंत्रणा, समुदाय जागरूकता आणि माता व बाल आरोग्य उपक्रमांद्वारे या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केलीय.
भारतात 95.1 टक्के बालकांना स्तनपान केलं जातं : नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस-5) निदर्शनास आणलं की, स्तनपान भारतातील खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक पद्धत आहे, ज्यामध्ये 0-5 महिने वयाच्या 95.1 टक्के बालकांना स्तनपान केलं जातं आणि 20 ते 23 महिन्यांच्या दरम्यान 73.2 टक्के बालकांचं स्तनपान सुरुच राहतं. पण, शिफारस केलेल्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी केवळ स्तनपान सुरू ठेवणं अधिक आव्हानात्मक राहिलं आहे. एनएफएचएस-5 मध्ये केवळ स्तनपानाचा दर 63.7 टक्के नोंदवला गेला असताना ताज्या एनएफएचएस-6 मध्ये 55.8 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचं दिसून आलं आहे. ही घसरण आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देते. हे आव्हान केवळ जागरूकतेचे किंवा मातेच्या इच्छाशक्तीचे नसून, योग्य पोषण, भावनिक आधार आणि व्यावहारिक पाठबळाच्या अभावामुळं स्तनपान सुरू ठेवताना स्तनदाला (बाळाला दूध पाजणारी महिला) रोज अडचणी येतात.
निरोगी बालकासाठी मातेचे आरोग्यही तितकेच महत्त्वाचे : बऱ्याच काळापासून स्तनपानावरील चर्चा प्रामुख्याने बाळाभोवतीच केंद्रित राहिली आहे. बाळ किती वेळा दूध पितं, जन्मानंतरच्या पहिल्या तासात स्तनपान सुरू झालं का आणि ते पहिले सहा महिने केवळ आईचं दूधच पित आहे का, यावर भर दिला जातो. बाळाच्या गरजा महत्त्वाच्या असल्या तरी, स्तनदाच्या आरोग्याला आणि गरजांना आवश्यक तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही. मात्र, निरोगी बालकासाठी स्तनदाचे आरोग्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
बाळापर्यंत पोषक घटक स्तनदाच्या दुधातून पोहोचतात : सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेजमधील फिजिऑलॉजी विभागाचे प्रमुख तसंच टाटा ट्रस्टचे आरोग्य व पोषण विषयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अनुर कुरुपड म्हणाले, "स्तनपानाचा एक कमी माहीत असलेला पैलू म्हणजे, मातेचे शरीर स्वतःच्या पोषणसाठ्याच्या किंमतीवरही बाळाच्या पोषणाला प्राधान्य देते. स्तनपानाच्या काळात स्तनदाचा आहार अपुरा असला तरी लोह, जस्त, फोलेट, कॅल्शियम आणि तांबे यांसारखे आवश्यक पोषक घटक आईच्या दुधातून बाळापर्यंत पोहोचतात. ही जैविक प्रक्रिया नवजात बालकासाठी संरक्षणात्मक असली, तरी त्यामुळं स्तनदामध्ये अॅनिमिया, हाडांचे नुकसान, सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता, थकवा आणि एकूणच आरोग्य बिघडण्याचा धोका वाढू शकतो. तरीही स्तनपानामुळं मातांनाही अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. प्रसूतीनंतर गर्भाशय लवकर पूर्ववत होणं, रक्तस्राव कमी होणं, नैसर्गिकरीत्या जन्मांमध्ये अंतर राखण्यास मदत होणं तसंच स्तन आणि अंडाशयाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होणं, हे त्यापैकी महत्त्वाचे फायदे आहेत. त्यामुळं यशस्वी स्तनपानासाठी स्तनदाच्या पोषणाला आणि आरोग्याला पाठबळ देणं हे बालकाच्या आरोग्याचा मूलभूत पाया आहे."
स्तनदासाठी पोषक आणि अनुकूल वातावरण : स्तनपानाला प्रभावी पाठबळ देण्यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नाही. स्तनदासाठी पोषक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करणं आवश्यक आहे. कुटुंब, समुदाय, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य व्यवस्था या सर्वांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. प्रसूतीनंतर महिलांना अधिक चांगल्याप्रकारे पाठबळ देऊ शकतो असे पाच उपाय पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. अतिरिक्त कॅलरीची गरज पूर्ण करणे : जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) स्तनपानाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत प्रथिने आणि सूक्ष्म पोषकतत्त्वांचे प्रमाण वाढवण्याबरोबरच दररोज अतिरिक्त 500 ते 600 किलोकॅलरी ऊर्जा घेण्याची शिफारस करते. मात्र, अनेक महिलांसाठी, विशेषतः संसाधनांची कमतरता असलेल्या परिस्थितीत राहणाऱ्या महिलांसाठी, या अतिरिक्त पोषणविषयक गरजा पूर्ण करणं आव्हानात्मक ठरतं. पौष्टिक कौटुंबिक आहार, समुदाय-आधारित पोषण उपक्रम, आहारविषयक समुपदेशन आणि सामाजिक पाठबळ यांच्या माध्यमातून ही पोषणातील दरी भरून काढल्यास स्तनदाचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते. त्यामुळं थकवा कमी होतो आणि स्तनदांना अधिक आत्मविश्वासाने स्तनपान सुरू ठेवणं शक्य होतं.
2. स्तनदाच्या पोषणाला पाठबळ कसं द्यावं? : स्तनपानाच्या काळातील चांगलं पोषण हे विशेष पूरक आहार किंवा महागड्या सुपरफूड्सवर अवलंबून नसतं. दैनंदिन आहारातील साधे आणि पौष्टिक पदार्थही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. एक अतिरिक्त पोळी, एक ग्लास दूध किंवा दही, सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकार्य असल्यास एक अंडं, मोड आलेली कडधान्ये, भाजलेले हरभरे, शेंगदाणे, हंगामी फळं आणि भाज्या, बियांची पूड तसंच थोड्या प्रमाणात निरोगी तेल यांचा समावेश केल्यास स्तनपानाच्या वाढलेल्या पोषणविषयक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते. उद्देश पारंपरिक आहार बदलण्याचा नसून, जेवणाची वारंवारता वाढवणे, आहारात विविधता आणणे आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्नपदार्थांचा अधिक समावेश करून आहार अधिक संतुलित पौष्टिक बनवणे हा आहे. सातत्याने केलेले छोटे बदलही मोठा सकारात्मक परिणाम घडवू शकतात.
3. पोषणाइतकीच योग्य स्थिती आणि स्तनपानाची पद्धत महत्त्वाची : स्तनपान करताना चुकीची स्थिती, बाळाची अपुरी पकड आणि अनियमित स्तनपान यामुळं बाळाला पुरेसे दूध मिळत नाही. त्यामुळं स्तनाग्र दुखणे, वेदना होणे आणि स्तनदामध्ये अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते. ही समस्या सामान्य असली तरी योग्य मार्गदर्शनामुळं ती सहज टाळता येऊ शकते. परिचारिका, स्तनपान समुपदेशक आणि आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी यांचं वेळेवर मिळणारं मार्गदर्शन स्तनदाचा आत्मविश्वास वाढवते आणि बाळाच्या स्तनपानाचे परिणामही अधिक चांगले होण्यास मदत करते.
4. स्तनपान भावनिकदृष्ट्याही आव्हानात्मक : पहिल्या काही महिन्यांत केवळ स्तनपान देताना स्तनदांना दिवस-रात्र मिळून सुमारे 11 ते 12 वेळा बाळाला दूध पाजावे लागते. त्यामुळं बाळंतपणातून सावरत असतानाच त्यांना सलग आणि पुरेशी झोप मिळत नाही. ही दिनचर्या थकवा, ताण आणि भावनिक तणाव निर्माण करू शकते. अशा वेळी पुरेशी विश्रांती, बाळाची काळजी घेण्याची सामायिक जबाबदारी, भावनिक आधार, मानसिक आरोग्यविषयक सहाय्य आणि घरातील व्यावहारिक मदत अत्यंत आवश्यक ठरते. यामुळं प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याचा धोका कमी होण्यास मदत होते आणि स्तनदांना स्तनपान सातत्याने सुरू ठेवणेही अधिक सोपे जाते. स्तनदाच्या शारीरिक आणि भावनिक रिकव्हरी मिळणारे पाठबळ हे स्तनपानाच्या यशाचा अविभाज्य भाग आहे.
5. कुटुंबाचे पाठबळ मिळाल्यास स्तनपान अधिक यशस्वी ठरते : स्तनपान ही केवळ स्तनदाची जबाबदारी नसून ती संपूर्ण कुटुंबाची आणि समाजाची सामायिक जबाबदारी आहे. स्तनदाला यशस्वीपणे स्तनपान करता यावे, यासाठी कुटुंब, समुदाय, आरोग्यसेवा प्रदाते आणि सार्वजनिक यंत्रणा या सर्वांची महत्त्वाची भूमिका असते. घरातील पती आणि इतर कुटुंबीय घरकामाची जबाबदारी वाटून घेऊ शकतात, स्तनदाला पौष्टिक आहार मिळेल याची काळजी घेऊ शकतात, लोह आणि कॅल्शियमच्या पूरक गोळ्या नियमित घेण्यास प्रोत्साहित करू शकतात तसेच बाळंतपणानंतर पुरेशी विश्रांती आणि सावरण्यासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून देऊ शकतात. अशा सामूहिक पाठबळामुळे स्तनपान अधिक यशस्वी आणि दीर्घकाळ टिकणारे ठरते.
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