चाळीशीनंतर महिलांनी ‘या’ 5 दैनंदिन सवयी बदलाव्यात; तज्ञांचा इशारा
चाळीशीनंतर महिलांना आरोग्याविषयक अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. महिलांनी पाच सवयी टाळल्यास त्याची किडनी फेल होण्यापासून बचावू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : January 13, 2026 at 12:30 PM IST
daily habits damaging your kidney: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डायबिटीज अँड डायजेस्टिव्ह अँड किडनी डिसीजेसच्या मते, अमेरिकेतील सात प्रौढांपैकी एका व्यक्तीला क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) आहे. हे अंदाजे 35.5 दशलक्ष अमेरिकन लोकांइतके आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षणे न दिसल्याने ही स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. किडनीच्या आजाराची अनेक कारणे असली तरी, काही दैनंदिन सवयी या महत्त्वाच्या अवयवाचे नुकसान करू शकतात. इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, अमेरिकेतील बोर्ड-प्रमाणित डॉक्टर जॉन व्हॅलेंटाईन यांनी चाळीशीनंतर महिलांच्या किडनीला धोका निर्माण करणारे जोखीम घटक सांगितले आहेत. ते काय आहेत? चला जाणून घेऊया.
आयबुप्रोफेनचे नियमित सेवन: तुम्ही अशा लोकांपैकी एक आहात का, जे कँडीसारखी औषधे घेतात? मग आता ते थांबवणे गरजेचं आहे. खरं तर, डॉ. व्हॅलेंटाईनच्या मते, हे ओव्हर-द-काउंटर वेदना आणि तापाचे औषध नियमितपणे घेतल्याने मूत्रपिंडाच्या समस्या उद्भवू शकतात. डॉक्टरांनी सांगितले की, NSAIDs मूत्रपिंडाच्या कार्याला कायमचे नुकसान पोहचवू शकते आणि वर्षानुवर्षे वापरल्यानंतर, जिवंत राहण्यासाठी आठवड्यातून तीन वेळा डायलिसिसची आवश्यकता भासू शकते. NHS देखील दुष्परिणामांचा धोका कमी करण्यासाठी कमीत कमी वेळेसाठी सर्वात कमी डोस घेण्याची शिफारस करते.
खूप कमी पाणी पिणे: मूत्रपिंडांना योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. पुरेसे पाणी न प्यायल्याने मूत्रपिंडाचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. एका डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं की, दीर्घकाळापर्यंत डिहायड्रेशनमुळे मूत्रपिंडात विषारी पदार्थ जमा होऊ शकतात. परिणामी मूत्रपिंडात स्टोन तयार होऊ शकतो. ज्यामुळे अचानक मूत्रपिंडाचा संसर्ग होऊ शकतो. तसंच सेप्सिस आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो. सरकारने प्रकाशित केलेल्या ईटवेल गाइडमध्ये दररोज सहा ते आठ कप किंवा ग्लास द्रवपदार्थ पिण्याची शिफारस केली आहे. अर्थात, हे वय, आरोग्य स्थिती आणि इतर घटकांवर अवलंबून व्यक्तीनुसार बदलते.
जास्त प्रथिने खाणे: आजकाल जास्त प्रमाणात खाण्याचा ट्रेंड खूप वाढला आहे. जरी शरीराला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी प्रथिनांची आवश्यक असली तरी, जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने मूत्रपिंडाचे नुकसान होण्यासह अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. डॉक्टरांनी सांगितलं की, उच्च प्रथिनेयुक्त आहारामुळे मूत्रपिंडांवर कचरा फिल्टर करण्यासाठी जास्त दबाव येतो आणि चाळीशीनंतर, यामुळे मूत्रपिंडाचे अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते, कदाचित प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असू शकते.
वारंवार लघवी: रात्री लघवी करण्यासाठी वारंवार उठावे लागते का? रात्री वारंवार लघवी होणे हे चांगले लक्षण नाही. डॉ. व्हॅलेंटाईन यांच्या मते, त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. ते म्हणाले की, हे मूत्रपिंड निकामी होण्याचे प्रारंभिक लक्षण आहे, जे बहुतेक महिला दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराच्या चौथ्या टप्प्यात पोहोचेपर्यंत दुर्लक्ष करतात. नॅशनल किडनी फाउंडेशनच्या मते, वारंवार लघवी लागणे, विशेषतः रात्री, हे मूत्रपिंडाच्या आजाराचे लक्षण असू शकते. जेव्हा मूत्रपिंडाचे फिल्टर खराब होतात, तेव्हा त्यामुळे वारंवार लघवी करण्याची इच्छा होऊ शकते. कधीकधी ते मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचे किंवा पुरुषांमध्ये वाढलेल्या प्रोस्टेटचे लक्षण देखील असू शकते.
लघवी रोखून ठेवणे: पुरुषांपेक्षा महिला अनेकदा जास्त वेळा लघवी रोखून ठेवतात. ही एक सवय आहे, जी जवळजवळ प्रत्येक महिला त्याचे धोके जाणून घेतल्याशिवाय करते. नियमितपणे लघवी रोखून ठेवल्याने चाळीशीनंतर मूत्राशय आणि मूत्रपिंडाचे कार्य झपाट्याने कमी होऊ शकते. लघवी रोखून ठेवल्याने बॅक्टेरिया वाढू शकतात आणि संभाव्यतः ते तुमच्या मूत्रपिंडात पोहोचू शकतात, ज्यामुळे गंभीर संसर्ग होऊ शकतो. डॉक्टर म्हणतात की, वारंवार संसर्ग झाल्यास मूत्रपिंडाचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. डॉक्टरांच्या मते, सुमारे 93 टक्के महिला त्याचे धोके जाणून घेतल्याशिवाय असे करतात.
ज्या महिला नियमितपणे लघवी रोखून ठेवतात त्यांना मूत्रपिंडाच्या आजाराचा धोका पाच पटीने वाढतो. एकदा तुमचे मूत्रपिंड निकामी झाले की, तुम्हाला आयुष्यभर डायलिसिसवर राहावे लागू शकते किंवा प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असताना मृत्यू येऊ शकतो. मूत्रपिंड निकामी होणे हे अपरिवर्तनीय आहे.
-डॉ. जॉन व्हॅलेंटाईन
याव्यतिरिक्त, डॉ. व्हॅलेंटाईन म्हणतात की, जर तुम्हाला चाळीशीनंतर किडनीचे नुकसान करायचे नसेल, तर खूप उशीर होण्यापूर्वी या पाच सवयी आताच सोडून द्या. या दैनंदिन सवयी निरुपद्रवी वाटू शकतात, परंतु सत्य अगदी वेगळे आहे. या सवयी सोडून दिल्यास मूत्रपिंडाच्या आजाराचा धोका कमी होऊ शकतो. कालांतराने, हे बदल तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारू शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)