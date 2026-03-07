ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान महिलांनो! स्ट्रोकची ही 7 संकेतं गॅस-थकवा समजून दुर्लक्ष करू नका
स्ट्रोकच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अचानक थकवा, सामान्य अशक्तपणा किंवा दैनंदिन कामे करण्यात अडचण येऊ शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : March 7, 2026 at 1:48 PM IST
stroke signs in women: आज स्ट्रोक ही एक अतिशय गंभीर समस्या बनत चालली आहे. स्ट्रोकमुळे दररोज हजारो लोक आपले प्राण गमावतात. एकेकाळी वृद्धांमध्ये हा आजार सामान्य होता. परंतु आता तो सर्व वयोगटातील लोकांना प्रभावित करतो. चांगली गोष्ट ही आहे की समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच लक्षणे दिसून येतात. स्ट्रोकची लक्षणे लवकर ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. वेळीच लक्षण ओळखल्यास चीव वाचवला जावू शकतो. यामुळे सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे आणि त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे...
पुरुष आणि महिलांमध्ये स्ट्रोकची लक्षणे
स्ट्रोकची लक्षणे पुरुष आणि महिलांमध्ये वेगवेगळी असतात. ही लक्षणे समजून घेतल्यास तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय मदत घेण्यास मदत होऊ शकते. पुरुषांमध्ये अचानक सुन्नपाणा, बोलण्यात अडचण आणि तीव्र डोकेदुखी यासारखी स्ट्रोकची लक्षणे जाणवू शकतात. तर महिलांमध्ये अनेकदा सौम्य आणि सामान्य लक्षणे जाणवू शकतात. ही लक्षणे ताण, थकवा किंवा अपचन यासारखी असतात. जी धोकादायक आणि जीवघेणी देखील ठरू शकते. महिलांमध्ये स्ट्रोकच्या लक्षणांबद्दल जाणून घ्या...
महिलांमध्ये स्ट्रोकची लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत...
अत्यधिक थकवा - महिलांना स्ट्रोकच्या आधी किंवा दरम्यान अत्यधिक थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवण्याची शक्यता जास्त असते. हा फक्त सौम्य थकवा नाही. तो तीव्र थकवा आहे, ज्यामुळे साधी कामं करणं देखील अशक्य होतात. थकवा हा दैनंदिन जीवनातील एक सामान्य तक्रार असल्याने, अनेक महिला त्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा तणाव, काम किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्याचे श्रेय घेतात. याउलट, पुरुषांना एकूण थकव्यापेक्षा स्नायू कमकुवतपणासारखी शारीरिक लक्षणे जास्त जाणवतात.
मळमळ किंवा उलट्या - मळमळ होण्याची अनेक कारणं असू शकतात. ज्यामध्ये अयोग्य आहार घेणे समाविष्ट आहे. परंतु ते स्ट्रोकचे एक प्रमुख लक्षण देखील आहे. ज्या महिलांना स्ट्रोक झाला आहे त्यांना अचानक मळमळ, चक्कर येणे किंवा उलट्या आदी लक्षणं जाणवतात. जेव्हा स्ट्रोक मेंदूच्या मागील भागावर परिणाम करतो तेव्हा हे विशेषतः सामान्य आहे. जे संतुलन आणि समन्वय नियंत्रित करते. हे लक्षण सहजपणे अन्न विषबाधा, फ्लू किंवा चिंता म्हणून चुकीचं समजलं जाऊ शकते. परंतु, पुरुषांमध्ये मळमळ हे स्ट्रोकचे प्रमुख लक्षण म्हणून ओळखण्याची शक्यता कमी असते. त्याऐवजी, त्यांना हात कमकुवत होणे किंवा चेहरा वाकणे यासारखी सामान्य लक्षणे जाणवतात.
सामान्य कमजोरी (फक्त एका बाजूला नाही) - शरीराच्या एका बाजूला कमकुवतपणाच्या सामान्य लक्षणांप्रमाणे, महिलांना अनेकदा सामान्य कमजोरी किंवा जडपणा जाणवतो. यामुळे स्ट्रोक येत आहे हे ओळखणे कठीण होऊ शकते. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे शरीर योग्यरित्या कार्य करत नाही, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे - छातीत दुखणे हे केवळ हृदयविकाराच्या झटक्याचे लक्षण नाही, तर ते स्ट्रोकचे लक्षण देखील असू शकते, विशेषतः महिलांमध्ये. अनेक महिलांना छातीत एक विचित्र घट्टपणा किंवा अस्वस्थता जाणवते, बहुतेकदा श्वास घेण्यास त्रास होतो. ही लक्षणे सहजपणे चिंता किंवा हृदयाशी संबंधित समस्या समजली जातात. ज्यामुळे महिला चुकीच्या प्रकारची वैद्यकीय मदत घेतात. मात्र, स्ट्रोक दरम्यान छातीत अस्वस्थतेची तक्रार पुरुषांमध्ये होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. ज्यामुळे महिला अनेकदा दुर्लक्ष करतात हे आणखी एक लक्षण बनते.
अचानक उचकी येणे - अनेक महिलांसाठी, स्ट्रोकच्या सर्वात आश्चर्यकारक लक्षणांपैकी एक म्हणजे सतत उचकी येणे. जरी उचकी येणे सहसा निरुपद्रवी असते. परंतु कधीकधी ते मेंदूच्या स्टेमला प्रभावित करणाऱ्या स्ट्रोकला एक न्यूरोलॉजिकल प्रतिसाद ठरू शकते. महिलांना हे लक्षण अनुभवण्याची शक्यता जास्त असते. बहुतेकदा छातीत अस्वस्थता, मळमळ किंवा घशात एक विचित्र संवेदना असते. दुसरीकडे, पुरुष क्वचितच उचकी हे स्ट्रोकचे प्रारंभिक लक्षण म्हणून नोंदवलं गेलं आहे.
तीव्र आणि विचित्र डोकेदुखी - अचानक, तीव्र डोकेदुखी ही स्ट्रोकच्या पहिल्या लक्षणांपैकी एक असू शकते, परंतु महिलांमध्ये ती अनेकदा वेगळ्या पद्धतीने दिसून येते. महिलांना मायग्रेन होण्याची शक्यता जास्त असते. याचा अर्थ स्ट्रोकशी संबंधित डोकेदुखी ही आणखी एक वाईट मायग्रेन म्हणून दुर्लक्षित केली जाऊ शकते. परंतु, सामान्य मायग्रेनपेक्षा स्ट्रोकची डोकेदुखी अचानक उद्भवते. खूप तीव्र असते आणि विश्रांती किंवा औषधांना प्रतिसाद देत नाही.पुरुषांना स्ट्रोकशी संबंधित डोकेदुखीचा धोका जास्त असतो, परंतु ते कमी वेळा नोंदवतात आणि त्यांना इतर न्यूरोलॉजिकल लक्षणे प्रथम जाणवण्याची शक्यता जास्त असते.
एका किंवा दोन्ही डोळ्यांमध्ये अचानक दृष्टी कमी होणे - स्ट्रोकनंतर दृष्टीची समस्या सामान्य आहेत. कारण मेंदू आपल्याला दिसणाऱ्या गोष्टींवर दृश्य मार्ग नावाच्या जटिल नेटवर्कद्वारे प्रक्रिया करतो. जेव्हा स्ट्रोक या मार्गाच्या कोणत्याही भागावर किंवा दृश्य माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मेंदूच्या भागांवर परिणाम करतो तेव्हा दृष्टी प्रभावित होऊ शकते. स्ट्रोकनंतर सामान्य दृष्टी समस्यांमध्ये दृष्टी कमी होणे, डोळ्यांच्या हालचालींमध्ये समस्या आणि आपण जे पाहतो ते समजण्यात अडचण येणे यांचा समावेश होतो.
