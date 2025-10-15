ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्याच्या थंडीत घर उबदार ठेवण्यासाठी लावा ‘या’ 5 वनस्पती

हिवाळ्याच्या दिवसांत थंड हवेपासून बचाव करण्यासाठी आपण बरेच उपाय करतो. परंतु तुम्ही काही झाडं घरी लावल्यास घर उबदार राहू शकते.

हिवाळ्याच्या थंडीत घर उबदार ठेवण्यासाठी लावा ‘या’ 5 वनस्पती (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 15, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Indoor Plants To Stay Warm In Winters: हिवाळा अगदी जवळ आला आहे आणि थंडीच्या दिवसात उबदार राहण्याची तयारी आधीच सुरु झाली आहे. मग ती लोकरीचे कपडे खरेदी करणे असो किंवा रात्री आणि आरामदायी सकाळसाठी ब्लॅकेट काढणे असो, या सर्व गोष्टी हिवाळ्यात आवश्क असल्या तरी निसर्गाच्या देणग्यांपैकी अशा काही वनस्पती आहेत ज्या घरातील वातावरण सकारात्मक आणि घर उबदार ठेवण्यासाठी उत्तम आहेत. या वनस्पती तुमच्या घराचे सौंदर्य तर वाढवतातच परंतु हवेची गुणवत्ता सुधारतात तसंच आर्द्रता पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

तुम्हाला हिवाळा सुरू होताच थंडीमुळे अस्वस्थ वाटत असेल, तर ही बातमी तुमच्याकरिता खास आहे. हो, आज आम्ही तुम्हाला अशा काही ‘इनडोअर’ वनस्पतींबद्दल सागणार आहोत, जे हवेची गुणवत्ता सुधारून तुमच्या घराचे सौंदर्य वाढवतातच. शिवाय वातावरणातील आर्द्रता नियंत्रित करून थंडी कमी करतात. या वनस्पती लावल्याने तुमच्या घरात नैसर्गिकरित्या उष्णता जाणवते. चला अशा ५ वनस्पतींबद्दल जाणून घेऊया.

स्नेक प्लांट (Getty Images)

तुमचे घर उबदार ठेवण्यासाठी ५ सर्वोत्तम ‘इनडोअर’ वनस्पती

स्नेक प्लांट: शयनकक्षात किंवा बैठकीच्या खोलीत ठेवलेली ही वनस्पती रात्री ऑक्सिजन सोडते, ज्यामुळे हवा शुद्ध राहते. या वनस्पतीची खासियत अशी आहे की ती कमी प्रकाशात आणि कमी पाण्यातही सहज वाढते, जी हिवाळ्यासाठी आदर्श आहे. ही वनस्पती कमी किंवा अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणी ठेवा. जास्त पाणी देणे टाळा, कारण यामुळे वनस्पतीची मुळे कुजू शकतात.

पोथोस (Getty Images)

पोथोस (मनी प्लांट): पोथोस वनस्पतीची हिरवीगार पाने खोलीला ताजेतवाने आणि उबदार स्वरूप देतात. कमी प्रकाशातही ते वाढते आणि हवेत ओलावा टिकवून ठेवते. हिवाळ्यात या वनस्पतीला खिडकीजवळ ठेवा. आठवड्यातून एकदा पाणी देऊन माती थोडीशी ओलसर ठेवा. ही वनस्पती केवळ हवा शुद्ध करत नाही तर घराची सजावट देखील वाढवते.

पीस लिली (Getty Images)

पीस लिली: स्पॅथिफिलमच्या काही प्रजातींना सामान्यतः स्पाथा किंवा पीस लिली असंही म्हणतात. पीस लिलींना आर्द्रता असलेल्या जागी ठेवणे फायदेशीर ठरते, म्हणून तुम्ही त्यांना जास्त आर्द्रता असलेल्या बाथरूममध्ये ठेवू शकता. ही वनस्पती वातावरणातील आर्द्रता शोषून खोलीत उष्णता टिकवून ठेवण्यास मदत करते. असे केल्याने, पीस लिली घरातील हीटिंग सिस्टममुळे होणाऱ्या कोरडेपणाचा देखील सामना करते. त्याची पांढरी फुले खोलीची शांतता आणि सुंदरता वाढवतात. ही वनस्पती थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर असलेल्या ठिकाणी ठेवा. वनस्पतीच्या कुंडीतील माती ओलसर ठेवा, परंतु पाणी साचू देऊ नका.

अरेका पाम (Getty Images)

अरेका पाम: ही एक घरातील वनस्पती आहे, जी खोलीचे तापमान सुधारण्यास आणि हवा शुद्ध करण्यास मदत करू शकते. त्याची पंख असलेली पाने उब निर्माण करतात. लूक वाढवण्यासाठी तुम्ही ते तुमच्या लिव्हिंग रूमच्या रिकाम्या कोपऱ्यात ठेवू शकता.

स्पायडर प्लांट (Getty Images)

स्पायडर प्लांट: ही वनस्पती हवा शुद्ध करते. स्पायडर प्लांट फॉर्मल्डिहाइड, झायलीन आणि टोल्युइन सारखे हानिकारक वायू शोषून घेते आणि हवेत ऑक्सिजन सोडते. त्याची लटकणारी पाने हिवाळ्यात तुमच्या घराला सजावटीचा आणि आरामदायी लूक देतात. तुमची पाने नियमितपणे छाटून ठेवा.

