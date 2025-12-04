ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात निरोगी राहायचं आहे? आहारात करा या पदार्थांचा समावेश

ऋतूनुसार आहारात बदल करणं गरजेचं आहे. यामुळे ऋतूनुसार उद्भवणाऱ्या समस्या टाळता येतात. आहारातज्ञ रुची यांनी हिवाळ्याच्या हंगामासाठी 7 पौष्टिक थेपल्याबद्दल माहिती दिली आहे.

हिवाळ्यात निरोगी राहायचं आहे? आहारात करा या पदार्थांचा समावेश ((ETV Abhiruchi))
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 4, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
winter season Diet plan: हिवाळा आला की, वजन नेहमीपेक्षा कमीत कमी एक किलो जास्त वाढते. याचं कारण म्हणजे गरम आणि तेलकट नाश्ता खाणे आणि वाढत्या थंडीमुळे कोणतेही व्यायाम न करणे. अशा परिस्थितीत, वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि पचनाच्या समस्या टाळण्यासाठी तुम्ही काही स्मार्ट आणि निरोगी पर्याय निवडले पाहिजेत. असाच एक पर्याय म्हणजे आहारात थेपला समाविष्ट करणे. हिवाळ्यात उपलब्ध असलेल्या भाज्यांपासून तुम्ही एक ना अनेक प्रकारचे थेपले तयार करू शकता. या ऋतूमध्ये बाजारात मुळा, मेथी, गाजर, कोबी यासाराख्या भाज्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. या भाज्यांपासून तुम्ही वेगवेगळे आणि चविष्ट थेपले तयार कर करू शकता.

बीटरूट थेपला

  • आवश्यक साहित्य
  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • किसलेले बीट - 2टेबलस्पून
  • आले आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट - अर्धा चमचा
  • तीळ - एक चतुर्थांश चमचा
  • हळद - एक चिमूटभर
  • मीठ - चवीनुसार
  • तेल - अर्धा चमचा
बीटरूट (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • पीठ तयार करणे: एका बाऊलमध्ये गव्हाचे पीठ, किसलेले बीट, आलं आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, तीळ, हळद आणि मीठ घ्या.
  • पाणी: आता वरील मिश्रणात आवश्यतेनुसार पाणी घाला आणि व्यावस्थित घट्टसर पीठ मळा. लक्षात ठेवा पीठ मळताना त्यात तेल घाला कारण यामुळे पीठ चिकटणार नाही.
  • गोळे तयार करा: आता तयार केलेल्या पीठीचे लहान-लहान गोळे तयार करा आणि ते व्यवस्थित गोल लाटून घ्या.
  • भाजणे: तवा गरम करा आणि गरम झालेल्या तव्यावर ठेपला टाका आणि दोन्ही बाजूंनी तेल लावा. ठेपला सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • बस्स तयार आहे बीटरूट थेपला. तुम्ही दही किंवा आवडत्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता.
दुधीभोपळा (Getty Images)

दुधीभोपळा ठेपला

  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • किसलेला भोपळा - 3 टेबलस्पून (सर्व पाणी पिळून काढले पाहिजे)
  • हळद - थोडंस
  • हिरवी मिरची पेस्ट - ½ टीस्पून
  • मीठ - चवीनुसार
  • तेल - अर्धा चमचा

तयारी: प्रथम एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, किसलेला दुधीभोपळा, हळद, हिरवी मिरची पेस्ट आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा. आता हळूहळू त्यात पाणी घालून घट्टसर पीठ मळा. आता पीठाचे लहान गोळे तयार करा आणि गोल आकारात ठेपला लाटून घ्या. नंतर, तव्यावर दोन्ही बाजूंनी थोडे तेल घालून ते सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजा.

गाजर (Getty Images)

गाजर थेपला

  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • किसलेले गाजर - 2 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची आणि आले पेस्ट - अर्धा चमचा
  • हळद - थोडीशी
  • मीठ - चवीनुसार
  • तेल - अर्धा चमचा
  • कृती: एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, गाजर प्युरी, उरलेले साहित्य, मीठ घालून मिक्स करा. थोडे थोडे पाणी घालून पीठ तयार करा. त्याचे छोटे गोळे करा आणि चपाती प्रमाणे लाटून घ्या. नंतर, एका पॅनमध्ये तेल घाला आणि ठेपला व्यवस्थित सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्या.
कारले (Getty Images)

कारल्याचा थेपला

  • आवश्यक साहित्य
  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • किसलेला कारला - 2 टेबलस्पून (थोडे पाणी काढून टाका)
  • हळद - थोडासा
  • गीरा - ¼ टीस्पून
  • हिरव्या मिरचीची पेस्ट - अर्धा चमचा
  • मीठ - थोडेसे
  • तेल - आवश्यकतेनुसार
  • तयार करण्याची पद्धत: एका भांड्यात पीठ, किसलेले कारले आणि सर्व साहित्य घालून चांगले मिक्स करा. पाणी कमी असल्यास थोडे पाणी घालून मऊ पीठ मळा. नंतर पीठाचे छोटे गोळे बनवा आणि ते लाटून घ्या. पॅनवर तेल घाला आणि दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित तपकिरी रंगाचे होईपर्यंत भाजून घ्या.
मेथी (Getty Images)

मेथी आणि तीळ असलेले थेपला

  • आवश्यक साहित्य
  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • ताजी मेथी, किसलेली - ½ कप
  • तीळ - एक चतुर्थांश चमचा
  • जिरे - ¼ टीस्पून
  • हळद - एक चिमूटभर
  • दही - 1 टेबलस्पून
  • मीठ - चवीनुसार
  • तेल - आवश्यकेतनुसार
  • कृती: तयार करण्याची पद्धत प्रथम एका भांड्यात पीठ, तीळ, मेथीचे दही आणि इतर सर्व साहित्य घाला आणि चांगले मिसळा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या. तयार केलेल्या पीठाचे गोल आकारात ठेपले तयार करा. एका तव्यावर तेल ओता आणि दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या.
पालक (Getty Images)

पालक थेपला

आवश्यक साहित्य

  • गव्हाचे पीठ - 4 टेबलस्पून
  • लेट्यूस प्युरी - एक चतुर्थांश कप
  • हिरव्या मिरचीची पेस्ट - एक चतुर्थांश चमचा
  • जिरे - ¼ टीस्पून
  • पिवळा - थोडासा
  • मीठ - चवीनुसार
  • तेल - आवश्यकतेनुसार
  • तयारी पद्धत: एका भांड्यात पालक प्युरी, गव्हाचं पीठ, हिरव्या मिरच्या, जिरे, हळद आणि मीठ घाला. प्रथम हे सर्व मिसळा. पाणी कमी असल्यास थोडे थोडे पाणी घालून पेस्ट तयार करा. नंतर छोटे गोळे बनवा आणि लाटून घ्या. एका तव्यावर तेल ओता आणि दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या.

