हिवाळ्यात हृदयाच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ फायदेशीर; अभ्यासातून झालं उघड

अ‍ॅव्होकॅडोमध्ये ॲालिक अ‍ॅसिड, हृदयासाठी निरोगी चरबी, विरघळणारे आणि अघुलनशील फायबर, पोटॅशियम आणि विविध अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात.

हिवाळ्यात हृदयाच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ फायदेशीर; अभ्यासातून झालं उघड (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Foods that supports heart health: आजच्या धावपळीच्या जगात, हृदयाच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. हृदयाचे आरोग्य राखण्यात आपल्या खाण्याच्या सवयी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. निरोगी जीवनशैलीच्या प्रवासात योग्य अन्न निवड करणे महत्त्वाचे आहे. हृदयरोग रोखण्यास, रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि रक्तवाहिन्यांच्या कार्यात सुधारणा करण्यास मदत करणारे काही पदार्थ आहेत. दररोज या साध्या पदार्थांचे सेवन करून, तुम्ही हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करू शकता आणि त्या निरोगी ठेवू शकता. चला ते काय आहेत ते पाहूया.

मासे (Getty Images)
  • साल्मन आणि ओमेगा-3 समृद्ध मासे: साल्मन आणि सार्डिनसारख्या चरबीयुक्त माशांमध्ये EPA आणि DHA नावाचे ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड जास्त प्रमाणात आढळतात. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, हे पोषक तत्व हृदयाच्या पेशींच्या पडद्याशी थेट बांधले जातात आणि ट्रायग्लिसराइड्स नावाच्या हानिकारक चरबीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करतात. शिवाय, ते हृदयाच्या ठोक्यांची सुरळीत विद्युत क्रिया सुनिश्चित करण्यास आणि रक्तवाहिन्यांच्या आतील अस्तर असलेल्या एंडोथेलियल फंक्शनमध्ये सुधारणा करण्यास मदत करतात. संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, ओमेगा-३ चे नियमित सेवन हृदय, रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करते.
ऑलिव्ह ऑइल (Getty Images)
  • ऑलिव्ह ऑइल: ऑलिव्ह ऑइलमध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स आणि शक्तिशाली पॉलीफेनॉल सारखे अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक तत्व रक्तवाहिन्यांमधील ऑक्सिडेटिव्ह ताणाचा चांगल्या प्रकारे सामना करण्यास मदत करतात. हे एलडीएल (वाईट) कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास देखील मदत करते. ऑलिव्ह ऑइलचे सेवन आणि हृदयरोगाचा धोका आणि सर्व कारणांमुळे मृत्युदर (Risk of cardiovascular disease and all-cause mortality) या शीर्षकाच्या अभ्यासानुसार, लोणीसारख्या संतृप्त चरबीऐवजी ऑलिव्ह ऑइलचे दररोज सेवन हृदयरोगाच्या कमी जोखमीशी संबंधित आहे.
अ‍ॅव्होकॅडो (Getty Images)
  • अ‍ॅव्होकॅडो: अ‍ॅव्होकॅडोमध्ये ओलिक अ‍ॅसिड, हृदयासाठी निरोगी चरबी, विरघळणारे आणि अघुलनशील फायबर, पोटॅशियम आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. त्यातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते. एनसीबीआयच्या एका अभ्यासानुसार, अ‍ॅव्होकॅडोमधील पोषक तत्वे निरोगी कोलेस्ट्रॅाल पातळीला आधार देतात आणि जेव्हा ते जास्त प्रमाणात संतृप्त चरबीयुक्त पदार्थांऐवजी सेवन केले जातात, तेव्हा एकूण आणि वाईट कोलेस्ट्रॅाल (एलडीएल) मध्ये जास्त नाही परंतु सातत्यपूर्ण घट होते.
अक्रोड (Getty Images)
  • अक्रोड: अक्रोडमध्ये वनस्पती-आधारित ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड एएलए आणि आवश्यक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ते नियमितपणे खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते आणि रक्तवाहिन्यांच्या आतील अस्तर निरोगी राहतात. NCBI च्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, दररोज थोड्या प्रमाणात अक्रोड खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॅालची पातळी कमी होते आणि त्यामुळे दीर्घकालीन हृदयरोगांचा धोका कमी होतो.
बेरीज (Getty Images)
  • बेरी: स्ट्रॉबेरी आणि ब्लूबेरीसारख्या बेरीमध्ये अँथोसायनिन्स नावाचे महत्त्वाचे अँटीऑक्सिडंट असतात. ते रक्तवाहिन्यांना आराम देऊन आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करून रक्तदाब किंचित कमी करण्यास मदत करतात. इमर्जिंग इम्पॅक्ट ऑन कार्डिओव्हस्कुलर हेल्थ या शीर्षकाच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, दैनंदिन आहारात बेरीजचा समावेश केल्यानं रक्तवहिन्यासंबंधी कार्य सुधारण्यात मदत होते. क्लिनिकल चाचण्यांवरून असं दिसून आलं आहे की, बेरीजचे नियमित सेवन केल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
पाले-भाज्या (Getty Images)
  • हिरव्या भाज्या: पालक आणि केल सारख्या गडद हिरव्या पालेभाज्या आहारातील नायट्रेट्सचा एक उत्तम स्रोत आहेत. हे नायट्रेट्स शरीरात नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये रूपांतरित होतात. नायट्रिक ऑक्साईड हे एक संयुग आहे जे रक्तवाहिन्या आराम देते आणि रुंद करते, ज्यामुळे रक्त प्रवाह सुरळीत होतो. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि एकूणच हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

