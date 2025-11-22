ETV Bharat / health-and-lifestyle
कोंड्याच्या समस्येनं त्रस्त आहात? हे 5 घरगुती आणि नैसर्गिक उपाय नक्की ट्राय करा
कोंडा होण्याची अनेक कारणे आहेत. ही समस्या आपल्या आहारातील बदल, पाण्याची गुणवत्ता आणि हवामान बदलामुळे होऊ शकते...
Published : November 22, 2025 at 1:41 PM IST
Home remedies for dandruff: हिवाळा आला की डोक्यातील कोंड्याची समस्या तोंड वर करते. केसांमध्ये झालेल्या कोंड्यामुळे स्त्रीयांसोबत पुरुषही त्रस्त आहेत. बरेच लोक कोंडा घालवण्याकरिता शॅंपू किंवा ओषधांचा वापर करतात. मात्र कितीही उपाय करूनसुद्धा ही समस्या दूर होत नाही. हवामानातील बदल, हार्मोनल पातळीतील चढउतार आणि केसांच्या कूपांची योग्य प्रकारे स्वच्छता न करणे या सर्वांमुळे केसांमध्ये कोंडा होऊ शकतो असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. कोड्यांमुळे केस निर्जीव होतात आणि गळतात. या संदर्भात, काही घरगुती टिप्स वापरून नैसर्गिकरीत्या डोक्यातील कोंडा नियंत्रित करू शकता. ते कसं पाहूया.
- दही आणि लिंबाचा रस: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दही आणि लिंबाचा रस कोंड्याची समस्या कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. यासाठी, त्यांनी स्पष्ट केलं की, चार चमचे मेंदी पावडरमध्ये दोन चमचे लिंबाचा रस घालून मिसळावे आणि नंतर या मिश्रणात दही घालून पेस्ट होईपर्यंत मिसळावे. त्यानंतर हे मिश्रण केसांच्या मुळांपासून टोकांपर्यंत लावावे आणि अर्धा तास ठेवावे. त्यानंतर सौम्य शाम्पूने केस धुणे पुरेसे आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर तुम्ही आठवड्यातून दोनदा हा उपाय केला तर कोंड्या हळूहळू कमी होतील. तसंच केसांना नैसर्गिक चमक प्राप्त होईल. कारण लिंबाचा रस आम्लयुक्त असतो आणि त्यात अँटीफंगल गुणधर्म देखील असतात. लिंबाचा रस टाळूवरील कोणत्याही प्रकारचे संसर्ग किंवा बुरशी काढून टाकण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. टाळूमध्ये सामान्यतः नैसर्गिक तेल तयार होते. जेव्हा हे तेल जास्त प्रमाणात वाढते तेव्हा त्यामुळे कोंडा होतो. लिंबाचा रस हा तेल कमी करतो. केसांना नैसर्गिक चमक मिळेल.
- जास्वंदाची पानं: जास्वंदाच्या पानांचे आणि फुलांचे गुणधर्म केसांच्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. यासाठी चार चमचे मेंदी पावडरमध्ये थोडे वाळलेले जास्वंदाच्या पानांचे आणि फुलांचे पावडर घालावे. या मिश्रणात थोडे आवळा पावडर आणि मेथी पावडर घातल्यास ते आणखी प्रभावी होते. आता, त्यात थोडे दही घालून एक गुळगुळीत पेस्ट बनवा. त्यानंतर, हे मिश्रण केसांच्या मुळांपासून टोकांपर्यंत लावा आणि ते पूर्णपणे वाढले की, सौम्य शाम्पूने डोके धुतल्याने कोंड्याची समस्या दूर होते. तज्ञांच्या मते, या हेअर पॅकमुळे केसगळतीची समस्या देखील दूर होते.
- मेथी: मेथी केसांच्या आरोग्यासाठी किती चांगली आहे हे सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच काही हेअर पॅकमध्येही याचा वापर केला जातो असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. चार चमचे मेंदी पावडर, दोन चमचे ऑलिव्ह ऑइल, व्हिनेगर आणि मेथी पावडर मिसळा आणि रात्रभर भिजत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे मिश्रण केसांच्या मुळांपासून टोकांपर्यंत लावा आणि दोन किंवा तीन तास सुकू द्या. त्यानंतर, सौम्य शाम्पूने केस धुवा. ते म्हणतात की हे नियमितपणे केल्याने कोंडा दूर होण्यास मदत होते.
- कोरफड: कोरफडीच्या जेलचा वापर कोंडा दूर करण्यासाठी देखील खूप प्रभावी आहे. कोरफडीमध्ये अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म भरपूर असतात आणि ते टाळू स्वच्छ करते. कोरफडीचा जेल थेट टाळूवर लावल्याने टाळूची जळजळ कमी होते. विशेषतः, जर कोणताही बुरशीचा त्रास असेल तर तो पूर्णपणे काढून टाकली जाईल. ही बुरशी डोक्यातील कोंडा निर्माण करण्याचे कारण आहे. एकदा बुरशी काढून टाकली की, कोंडा स्वतःच कमी होईल. परंतु, कोरफडीचा जेल लावल्यानंतर, ते किमान अर्धा तास तसेच राहू द्यावे. त्यानंतर, आंघोळ करा. कोरफडीचा जेल थंड असल्यांमुळे दाह कमी होतो. नियमित वापरामुळे केवळ डोक्यातील कोंडाच नाहीसा होतो असे नाही तर टाळू मऊ होतो आणि त्याला नैसर्गिक चमक मिळते.
- बेकिंग सोडा: बेकिंग सोडा अनेक कारणांसाठी वापरला जातो. तो बऱ्याचदा डाग दूर करण्यासाठी वापरला जातो. परंतु, तो कोंडा दूर करण्यासाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. बेकिंग सोडा मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास आणि टाळू स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. शिवाय, तो टाळूवर बुरशी वाढण्यापासून रोखतो. ही पद्धत वापरण्यापूर्वी, तुम्ही तुमचे केस साध्या पाण्याने धुवावेत. नंतर, थोडा बेकिंग सोडा घ्या आणि तो थेट टाळूवर लावा. बेकिंग सोडा लावल्यानंतर, काही मिनिटे राहू द्या, नंतर केस पाण्याने धुवा. जर तुम्हाला गंभीर कोंडा असेल तर हा बेकिंग सोडा तो पूर्णपणे कमी करेल. चांगल्या परिणामांसाठी आठवड्यातून एकदा हा उपाय करा.