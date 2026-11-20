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हिवाळ्याची चाहूल लागताच सुकामेव्याला आलाय 'भाव'! डिंकाचे लाडू, खारीक-खोबऱ्याच्या खरेदीला वेग
हिवाळ्याची चाहूल लागताच आरोग्याची काळजी आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांची आवड यामुळे कोपरगावच्या बाजारपेठेत सुकामेव्याच्या खरेदीला वेग आला आहे. ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी रविंद्र महाले यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : November 20, 2026 at 10:43 AM IST
शिर्डी - हिवाळ्याच्या दिवसांना सुरुवात होताच बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून आरोग्याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. शरीराला आवश्यक पोषण मिळावे आणि थंडीच्या दिवसांत आहारातून ऊर्जा मिळावी यासाठी पौष्टिक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोपरगाव शहरासह परिसरातील बाजारपेठांमध्ये सुकामेवा आणि पारंपरिक पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या खरेदीला मोठा वेग आला असून, सुकामेवा विक्रेते आणि किराणा दुकानांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
विविध प्रकारच्या सुकामेव्याची खरेदी - हिवाळ्यात आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये आजही कायम आहे. त्यामुळे खारीक, सुके खोबरे, बदाम, अक्रोड, काजू, खसखस यांसारख्या सुकामेव्याला मागणी वाढली आहे. त्याचबरोबर डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू आणि इतर पारंपरिक पौष्टिक पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात आहे. विशेषतः घरगुती पद्धतीने लाडू तयार करण्यासाठी महिलांकडून विविध प्रकारच्या सुकामेव्याची खरेदी केली जात आहे.
सुकामेव्याचा वापर वाढला - बदलत्या हवामानामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांच्याच आहाराकडे लक्ष दिले जात आहे. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या आरोग्याचा विचार करून पौष्टिक पदार्थ घरात उपलब्ध ठेवण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. दूध, खारीक, सुके खोबरे, डिंक, बदाम आणि इतर सुकामेव्याचा वापर करून विविध प्रकारचे लाडू व घरगुती खाद्यपदार्थ तयार केले जात आहेत. त्यामुळे हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच या वस्तूंच्या खरेदीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विविध प्रकारच्या सुकामेव्याची निवड - हिवाळ्याची चाहूल लागताच कोपरगाव शहरातील सुकामेवा विक्रेते, किराणा दुकाने आणि बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची गर्दी वाढू लागली आहे. अनेक कुटुंबांकडून केवळ दैनंदिन गरजेनुसारच नव्हे, तर संपूर्ण हिवाळ्यात लागणारा सुकामेवा एकाच वेळी खरेदी करून ठेवला जात आहे. ग्राहकांकडून आवडीनुसार आणि गरजेनुसार विविध प्रकारच्या सुकामेव्याची निवड केली जात असल्याने बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीला चांगली चालना मिळत आहे.
हिवाळ्याची चाहूल लागताच आरोग्याची काळजी - एकीकडे बदलत्या हवामानामुळे आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असताना दुसरीकडे पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचे महत्त्वही अधोरेखित होत आहे. पूर्वी घराघरांत तयार होणारे डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू आणि सुकामेव्यापासून बनविले जाणारे विविध पदार्थ आजही हिवाळ्यातील आहाराचा महत्त्वाचा भाग ठरत आहेत. त्यामुळे आधुनिक जीवनशैलीतही पारंपरिक पौष्टिक खाद्यपदार्थांची मागणी कायम असल्याचे कोपरगावच्या बाजारपेठेतील चित्रावरून स्पष्ट होत आहे. एकूणच, हिवाळ्याची चाहूल लागताच आरोग्याची काळजी आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांची आवड यामुळे कोपरगावच्या बाजारपेठेत सुकामेव्याच्या खरेदीला चांगलाच वेग आला असून, डिंकाचे लाडू, खारीक-खोबरे आणि विविध प्रकारच्या सुकामेव्याला ग्राहकांकडून पसंती मिळत आहे.
सुकामेवा दरवाढीची प्रमुख कारणं - इराण-इस्त्रायलमधील संघर्षात अमेरिकेनं उडी घेतल्यानं पश्चिम आशियात युद्ध सुरू होतं. त्यामुळे आखाती देशातून आयात होणाऱ्या इंधनासह तिथून येणाऱ्या मालावर याचा थेट परिणाम दिसू लागला होता. अनेक प्रकारच्या निर्बंधांमुळे मालवाहतूक प्रचंड महागली असून, माल इच्छितस्थळी येण्यास 20 ते 30 टक्के उशीर लागला. मुंबईतील जेएनपीए (JNPA) बंदरात अनेक कंटेनर अडकून पडल्याने स्थानिक बाजारात तुटवडा निर्माण झाला होता. सणासुदीच्या काळात सुकामेव्याची मागणी वाढल्यानं सध्या या किमती गगनाला भिडल्यात.
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