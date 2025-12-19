ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात चेहरा झाकून झोपणे धोकादायक! तज्ञांकडून जाणून घ्या कारण
हिवाळ्यात गारठ्यामुळे बरेच लोक ब्लँकेटने चेहरा झाकून झोपतात? तुम्ही देखील असं करत असाल तर ताबडतोब थांबवा, कारण ते घातक ठरू शकते.
Published : December 19, 2025 at 5:44 PM IST
winter care tips: हिवाळ्याच्या महिन्यांत, झोपताना आपण आपला संपूर्ण चेहरा ब्लँकेटने झाकतो कारण त्यामुळे आपल्याला आरामदायी आणि उबदार वाटते. परंतु, डॉक्टर ही एक धोकादायक सवय मानतात. डॉक्टरांच्या मते, ही सवय झोपेच्या गुणवत्तेसाठी आणि आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. फुफ्फुसतज्ज्ञ डॉ. शिवराज पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, चेहरा झाकून झोपल्याने शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. या परिस्थितीत, फुफ्फुसांना हवा पंप करण्यासाठी जास्त काम करावं लागतं. या सवयीमुळे आपल्याला अनेक आरोग्याशी संबंधित समस्यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. झोपताना चेहरा का झाकू नये आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
ब्लँकेटने चेहरा झाकून झोपणे धोकादायक का आहे? नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, ब्लँकेटने चेहरा झाकल्याने ताजी हवा आत जाण्यापासून रोखली जाते, ज्यामुळे वारंवार कार्बन डायऑक्साइडयुक्त हवा घ्यावी लागते. यामुळे ऑक्सिजन कमी होतो आणि ब्लँकेटमध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढते. यामुळे गुदमरल्यासारखे वाटणे, वारंवार झोप भंग होणे आणि जागे झाल्यावर थकवा किंवा डोकेदुखी यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
गाढ झोपेसाठी थोडे थंड तापमान चांगले असते. चेहरा झाकल्याने ब्लँकेटमधील तापमान वाढते आणि जास्त उष्णतेमुळे घाम येणे, अस्वस्थता आणि वारंवार झोपेचा त्रास होऊ शकतो, ज्यामुळे झोप बिघडू शकते. ऑक्सिजनची कमतरता आणि जास्त उष्णतेमुळे गाढ झोपेत व्यत्यय येतो. कमी झोपेमुळे दिवसभर थकवा, चिडचिड आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण निर्माण होते. मर्यादित जागेत घाम आल्याने शरीरावरील छिद्रे बंद होऊ शकतात. ज्यामुळे मुरुमं, पुरळ किंवा जळजळ यासारख्या त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
हे कोणासाठी धोकादायक आहे? डॉक्टर म्हणतात की, ही सवय काही लोकांसाठी खूप हानिकारक ठरू शकते. उदाहरणार्थ, ज्यांना आधीच श्वास घेण्यास त्रास किंवा स्लीप एपनिया आहे, त्यांच्यासाठी चेहरा झाकून झोपल्याने श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. ही सवय बाळांसाठी घातक ठरू शकते आणि अचानक शिशु मृत्यू सिंड्रोम (SIDS) साठी एक प्रमुख जोखीम घटक मानली जाते. म्हणून, बाळांना कधीही चेहरा झाकून झोपू देऊ नये.
फेस कव्हरशिवाय झोपण्याचे फायदे: फेस कव्हरशिवाय झोपल्याने पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो. ज्यामुळे तुम्हाला सकाळी ताजेतवाने आणि उत्साही वाटते. त्यामुळे घाम साचण्यासही प्रतिबंध होतो. ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उबदार राहण्यासाठी चेहरा झाकणे आरोग्यासाठी चांगले नाही, कारण त्यामुळे ऑक्सिजनची कमतरता आणि कार्बन डायऑक्साइडची पातळी वाढू शकते. ज्यामुळे गुदमरणे, चक्कर येणे आणि झोपेचा त्रास होऊ शकतो. सुरक्षित आणि उबदार राहण्यासाठी, कपड्यांचे अनेक थर घालण्याचा, उबदार कपडे, गरम पाण्याची बाटली आणि खोली योग्यरित्या उबदार ठेवण्याचा विचार करा. असं केल्यास, चेहरा ब्लँकेटने झाकण्याची आवश्यकता नाही. ज्यामुळे ताजा श्वास घेता येईल आणि आरामदायी आणि सुरक्षित राहता येईल. म्हणून, सुरक्षित आणि शांत झोपेसाठी, रात्री फेस कव्हरशिवाय झोपण्याची सवय लावा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)