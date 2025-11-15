ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात ओठ का फुटतात? कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे उद्भवते ही समस्या
हिवाळ्यात ओठ फाटणे ही एक सामान्य समस्या आहे. मात्र, तुम्हाला माहित आहे का कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे ओठ फाटतात? वाचा सविस्तर..,
Published : November 15, 2025 at 5:30 PM IST
why do lips get so chapped in winter: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी होणे सामान्य आहे. आपल्यापैकी बहुतांश जणांना या समस्येचा सामना करावा लागतो. थंडीच्या काळात ओठ फाटणे ही अनेकांसाठी सर्वात मोठी समस्या आहे. मात्र, आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हिवाळ्यात वारंवार ओठ फाटणारे किंवा कोरडे ओठ हे केवळ हवामानामुळे नसून शरीरात पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे देखील होऊ शकतात. प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट्सप्रमाणेच, चांगल्या आरोग्यासाठी जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात. जेव्हा आपल्या शरीरात त्यांची कमतरता भासते तेव्हा अशा अनेक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हिवाळ्यात व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे अनेकांना ओठ फाटणे किंवा कोरडे पडणे या समस्यांचा सामना करावा लागतो.
ओठ फाटण्याचे कारण काय?
उत्तराखंडमधील त्वचारोगतज्ञ डॉ. आशा सकलानी म्हणतात की, जर आपल्या शरीरात आवश्यकतेपेक्षा कमी व्हिटॅमिन बी१२ असेल तर हिवाळ्यात या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे ओठ फाटू शकतात आणि कोरडे होऊ शकतात. व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे ओठ फाटू शकतात आणि त्वचा कोरडी होऊ शकते. व्हिटॅमिन बी१२ शरीरासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. ते लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा होतो. शिवाय, या कमतरतेमुळे सुन्नपणा, मुंग्या येणे आणि स्मरणशक्तीच्या समस्या देखील उद्भवू शकतात. ते शरीरात डीएनएच्या संश्लेषणास देखील मदत करते.
हिवाळ्यात ओठ फाटण्याची समस्या वाढण्याचे कारण: डॉ. आशा सकलानी स्पष्ट करतात की, ओठांवरची त्वचा अत्यंत पातळ आणि संवेदनशील असते. शिवाय, आपले ओठ शरीराच्या इतर भागांपेक्षा हवामान आणि पर्यावरणीय घटकांच्या संपर्कात जास्त येतात. ओठ फाटण्याची अनेक कारणे असली तरी, हिवाळ्यात ओठ फाटण्याची आणि फ्लॅकी होण्याची समस्या विशेषतः सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये सामान्य होते.
खरं तर, हिवाळ्यात, वातावरणातील आर्द्रता कमी होते, ज्यामुळे आपल्या ओठांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे ते कोरडे आणि चपळ होतात. शिवाय, या ऋतूत लोक कमी पाणी पितात, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकते, ज्यामुळे ही समस्या आणखी वाढते. शिवाय, लोक ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा अस्वस्थता टाळण्यासाठी त्यांचे कोरडे ओठ चाटतात. तथापि, लाळ ओठांवरची त्वचाच कोरडी करते, ज्यामुळे ही समस्या आणखी वाढते.
व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी काय खावे?
व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आहारात काही गोष्टींचा समावेश करू शकता, जसे की...
मासे: व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आहारात सॅल्मन, ट्यूना आणि सार्डिनचा समावेश करू शकता.
शंख मासे: तुम्ही तुमच्या आहारात क्लॅम आणि ऑयस्टर सारख्या गोष्टींचा देखील समावेश करू शकता.
अंडी: व्हिटॅमिन बी 12 ची कमतरता दूर करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात अंडी देखील समाविष्ट करू शकता.
दुग्धजन्य पदार्थ: दूध, दही आणि पाणी यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश करून व्हिटॅमिन बी 12 ची कमतरता देखील दूर केली जाऊ शकते