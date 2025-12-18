ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे थंडी जास्त जाणवते? जाणून घ्या तज्ञांचे मत
शरीराचे तापमान रक्ताभिसरण आणि ऊर्जा निर्मितीवर परिणाम करते. परिणामी, हात आणि पाय थंड होतात आणि अनेकदा थंडी जाणवते...
Published : December 18, 2025 at 11:30 AM IST
WHAT DEFICIENCY CAUSES COLD: हिवाळ्यात आपल्या सर्वांना थंडी जाणवते, मात्र, काही लोकांना ती जास्त तीव्रतेने जाणवते. तज्ञ म्हणतात की, याची अनेक कारणे असू शकतात आणि व्हिटॅमिनची कमतरता त्यापैकी एक असू शकते. जर तुमच्यात व्हिटॅमिन बी12ची कमतरता असेल तर ते तुमच्या शरीराच्या तापमानावर तसंच एकूण आरोग्यावर परिणाम करू शकते. एनसीबीआय संशोधन वेबसाइटवर "मानवी शरीरात द्रव संतुलनावर थंड तापमाणाचा परिणाम" शीर्षकाच्या एका लेखानुसार, व्हिटॅमिन बी12 शरीराच्या लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. या रक्तपेशी शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन वाहून नेतात. जेव्हा व्हिटॅमिन बी12ची कमतरता असते, तेव्हा शरीर पुरेशा लाल रक्तपेशी तयार करू शकत नाही, ज्यामुळे अशक्तपणा जाणवतो. याचा अर्थ शरीराच्या पेशींना आवश्यक प्रमाणात ऑक्सिजन आणि उष्णता मिळत नाही. परिणामी, शरीराला थंडी जाणवते.
जर तुमच्यात व्हिटॅमिन बी 12 ची कमतरता असेल, तर तुम्हाला अनेक लक्षणे जाणवू शकतात, ज्यामध्ये खूप थंडी वाजणे, थकवा येणे, अशक्तपणा आणि त्वचा फिकट पडणे यांचा समावेश आहे. व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे वारंवार सर्दी आणि खोकला देखील होऊ शकतो.
व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे सर्दी आणि खोकला कसा होऊ शकतो? व्हिटॅमिन बी12 किंवा व्हिटॅमिन सी सारख्या व्हिटॅमिनची कमतरता सर्दीसह श्वसनाच्या आजारांचा धोका वाढवू शकते. पांढऱ्या रक्त पेशींची निर्मिती आणि कार्यासाठी पुरेसे व्हिटॅमिन सी आवश्यक आहे आणि त्याशिवाय, खोकल्यासारखी सर्दीची लक्षणे वाढू शकतात आणि बरे होण्यास जास्त वेळ लागू शकतो. जर तुम्हाला तुमच्या आहारातून काही आवश्यक जीवनसत्व पुरेसे मिळत नसणार, तर तुम्ही व्हिटॅमिन सी सप्लिमेंट घेण्याचा विचार करू शकता. तणावाचे व्यवस्थापन, पुरेशी झोप घेणे आणि सक्रिय आणि निरोगी जीवनशैली राखणे देखील निरोगी राहण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल, मूड सुधारेल आणि आजारांशी लढण्याची तुमच्या शरीराची क्षमता मजबूत होईल.
या हिवाळ्यात निरोगी रहा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि सर्दी किंवा खोकला होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी, तुम्ही संतुलित आहारासह निरोगी जीवनशैली अवलंबली पाहिजे. भरपूर फळे, भाज्या, पातळ प्रथिने, संपूर्ण धान्य आणि निरोगी चरबी आणि तुमच्या आहारात जीवनसत्त्वे आणि खनिजे समाविष्ट करणारा संतुलित आहार तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्तीसह एकूण आरोग्याला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. काही विशिष्ट जीवनसत्त्वे जी तुमच्या शरीराला निरोगी राहण्यास आणि सर्दी आणि फ्लूशी लढण्यास मदत करू शकतात त्यात समाविष्ट आहेत...
व्हिटॅमिन बी 12: वेबएमडी नुसार, व्हिटॅमिन बी, त्याच्या वेगवेगळ्या स्वरूपात, विषाणूजन्य संसर्गाशी चांगल्या प्रकारे लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक प्रतिसाद संतुलित करण्यास मदत करू शकते.
व्हिटॅमिन सी: हे व्हिटॅमिन रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. ते पांढऱ्या रक्त पेशींचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करते, जे संक्रमणांशी लढण्यासाठी आवश्यक असतात.
व्हिटॅमिन डी: राष्ट्रीय आरोग्य संस्था (NIH) नुसार, व्हिटॅमिन डीचे पुरेसे प्रमाण शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकते. व्हिटॅमिन डी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि शरीराचे अंतर्गत तापमान संतुलन राखण्यास मदत करते. विविध अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, व्हिटॅमिन डीची कमतरता असलेल्या लोकांना सर्दी आणि फ्लू सारख्या हंगामी आजारांचा धोका जास्त असतो. शिवाय, व्हिटॅमिन डी थायरॉईड ग्रंथीच्या कार्यावर देखील परिणाम करते, जी शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर थायरॉईड ग्रंथी योग्यरित्या कार्य करत नसेल, तर शरीर कमी उष्णता निर्माण करते, ज्यामुळे थंडीबद्दल संवेदनशीलता वाढते. तुम्हाला सूर्यप्रकाश आणि काही पदार्थांमधून व्हिटॅमिन डी मिळू शकते.
व्हिटॅमिन ई: व्हिटॅमिन ई हे एक अँटिऑक्सिडेंट आहे. जे पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवण्यास मदत करते, परंतु ते रोगप्रतिकारक पेशींची क्रिया वाढवून रोगप्रतिकारक कार्यास देखील समर्थन देते.
व्हिटॅमिन ए: हे व्हिटॅमिन रोगप्रतिकारक शक्तीच्या योग्य कार्यासाठी आवश्यक आहे आणि श्लेष्मल त्वचेचे आरोग्य राखण्यास मदत करते, जे रोगजनकांच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी पेशींमध्ये अडथळा म्हणून काम करते.
झिंक: एनसीबीआयच्या अहवालानुसार , झिंक हे एक खनिज आहे जे रोगप्रतिकारक शक्तीचे कार्य आणि जखमा बरे करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ते विविध रोगप्रतिकारक प्रक्रियांमध्ये सहभागी असलेल्या एंजाइमना सक्रिय करण्यास मदत करते.
तुम्ही कोणत्या प्रकारचे पदार्थ खावेत? सर्वसाधारणपणे, हिवाळ्यात तुमचे शरीर उबदार ठेवण्यासाठी, पालक, बीट, अंडी, मासे, चिकन, दूध आणि दही यासारखे लोह आणि व्हिटॅमिन बी12 समृद्ध असलेले पदार्थ खावे. सूप किंवा चहामध्ये आले आणि लसूण घालल्याने चयापचय वाढते, ज्यामुळे शरीर उबदार राहते. बदाम, अक्रोड आणि खजूर ऊर्जा प्रदान करतात. जिरे, हळद आणि काळी मिरीसारखे मसाले देखील शरीराला आतून उबदार ठेवण्यास मदत करतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा)