रूम हीटर खरेदी करताना ‘या’ गोष्टींकडे नक्की द्या लक्ष, अन्यथा होईल पश्चात्ताप
वेगवेगळ्या प्रकारचे हीटर वेगवेगळे कार्य करतात, म्हणून गरजेनुसार योग्य हीटर निवडणे महत्वाचे आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : November 18, 2025 at 1:28 PM IST
which room heater is best: नोव्हेंबर महिना संपत आला आहे आणि डिसेंबर सुरू होत आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यात थंडी जास्त असते. अशावेळी स्वतःला आणि घरांना आरामदायी आणि उबदार ठेवण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या पद्धती अवलंब करतात. यापैकी एक पद्धत म्हणजे रूम हीटर. हो, रूम हीटर केवळ व्यक्तीलाच नव्हे तर संपूर्ण खोलीला बराच काळ उबदार ठेवतात. कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी रूम हीटर आवश्यक आहेत. बाजारात अनेक प्रकारचे हीटर उपलब्ध आहेत. यामुळे योग्य हीटर निवडणे थोडं कठीण होत चालले आहे. काही इलेक्ट्रिक रूम हीटरमध्ये डिजिटल नियंत्रणे आणि ऑटोमॅटिक ऑसिलेशन सारखी विशेष वैशिष्ट्ये देखील असतात, जी अधिक सोयीसाठी आवश्यक असतात. या लेखात, आम्ही रूम हीटरचे प्रकार आणि खरेदी करण्यापूर्वी विचारात घ्यावयाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर चर्चा करणार आहोत, जेणेकरून योग्य हीटर निवडणे सोपं होईल.
रूम हीटरचे प्रकार
रूम हीटरचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात कन्व्हेक्शन हीटर, रेडिएंट हीटर, तेलाने भरलेले हीटर आणि फॅन हीटर यांचा समावेश आहे .
कन्व्हेक्शन किंवा फॅन हीटर्स: कन्व्हेक्शन किंवा फॅन-आधारित रूम हीटर्स हे भारतीय घरांसाठी योग्य पर्याय आहेत. कारण वापरात नसताना ते पॅक करून ठेवता येऊ शकतात. ही उपकरणे मध्यम ते मोठ्या खोलीला ठराविक काळासाठी उबदार ठेवण्यासाठी प्रभावी आहेत. फॅन हीटर्स खूप लोकप्रिय आहेत आणि जगभरातील लाखो ग्राहक त्यांचा वापर करतात.
इन्फ्रारेड किंवा रेडियंट हीटर्स: हे रूम हीटर्स उष्णता निर्माण करण्यासाठी इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर करतात आणि लहान जागा (विशेषतः लहान कार्पेट एरिया आणि कमी टेरीस असलेल्या खोल्या) गरम करण्यासाठी योग्य आहेत. वीज क्वार्ट्ज ट्यूबमधून जाते ज्यामुळे निर्माण होणारी उष्णता जवळच्या लोकांमध्ये आणि वस्तूंपर्यंत थेट मिळते. म्हणजेच, रेडियंट हीटर्स इन्फ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करतात जे वस्तूंना थेट गरम करतात, विशिष्ट भागात त्वरित उष्णता प्रदान करण्यासाठी हा हीटर उत्तम आहे.
ऑइल हीटर: ऑइल हीटरमधील हीटिंग एलिमेंट तेलात बुडवले जाते. यामुळे तेल गरम होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हिवाळ्यात आजूबाजूची हवा उबदार आणि आरामदायी होते. ऑइल हीटर सामान्यतः कन्व्हेक्शन आणि रेडिएंट हीटरपेक्षा जास्त महाग असतात. हे हीटर जास्त उष्णता देतात, परंतु हीटर गरम होण्यास जास्त वेळ घेतो.
ब्रँड, डिझाइन आणि वॉरंटी ही काही स्पष्ट वैशिष्ट्ये आहेत जी वापरकर्त्यांनी कोणतेही उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी विचारात घ्यावीत. रूम हीटरच्या बाबतीत, योग्य उत्पादन निवडण्यापूर्वी इतर अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. रूम हीटर खरेदी करण्यापूर्वी, या गोष्टींकडे नक्की लक्ष द्या. जाणून घ्या काय...
आर्द्रता: बहुतेक रूम हीटर उष्णता देण्यासाठी खोलीतील ऑक्सिजनचा वापर करतात. म्हणून, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की यामुळे खोलीतील आर्द्रतेची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, विशेषतः लहान घरामध्ये वापरल्यास. कमी आर्द्रतेमुळे कोरडे डोळे, बंद नाक आणि नाकात जळजळ यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. ही समस्या टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ह्युमिडिफायर किंवा रूम हीटर निवडणे जे वापरताना सामान्य आर्द्रता राखते.
थर्मोस्टॅट नियंत्रण: रूम हीटरसाठी आवश्यक तापमानाचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि ते निवडताना विचारात घेणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या वैशिष्ट्यासह रूम हीटर तुमच्या सोयी आणि आरामानुसार खोलीचे तापमान राखण्यास सक्षम असतात. अचूक थर्मोस्टॅट नियंत्रण देणारे रूम हीटर आदर्श आहेत.
पोर्टेबिलिटी: काही रूम हीटर्स खूप हलके असतात आणि त्यांना हँडल देखील असतात, ज्यामुळे ते घरात कुठेही हलवता येतात. हे हीटर्स अशा घरांसाठी परिपूर्ण आहेत जे प्रत्येक खोलीसाठी एक हीटर खरेदी करण्याऐवजी एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत हलवणे पसंत करतात. जर तुम्ही वृद्ध लोकांसोबत राहत असाल तर पोर्टेबिलिटी हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, कारण हा हीटर तुम्ही मनाप्रमाणे चालवू शकता.
