हिवाळ्यात आरोग्यासाठी कोणती चपाती आहे सर्वोत्तम? जाणून घ्या पोषणतज्ञ काय सांगतात
हिवाळा सुरू झाला आहे. अशातच शरीर उबदार ठेवण्यासाठी कोणत्या धान्याची चपाती खाणं फायदेशीर आहे हे पोषणतज्ञांकडून जाणून घ्या.
Published : November 10, 2025 at 11:31 AM IST
Updated : November 10, 2025 at 12:39 PM IST
winter care Tips: हिवाळ्यात तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी, आहाराची काळजी घेणं महत्वाचं आहे. जर तुम्ही मिलेट्स खात असाल तर तुम्हाला माहित असलं पाहिजे की हिवाळ्यात कोणते मिलेट्स आणि धान्य खाणं आरोग्यदायी आहे. आहारात हंगामी फळे, भाज्या आणि धान्ये समाविष्ट करणे हा आरोग्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. हे तुम्हाला हंगामी आजारांशी लढण्यास मदत करतात. हिवाळा सुरू होताच, शरीराची चयापचय क्रिया कमकुवत होते, ज्यामुळे उर्जेची पातळी कमी होते. हिवाळ्यात बद्धकोष्ठतेचा त्रास अनेकांना होतो शिवाय रोगप्रतिकारक शक्ती देखील कमी होते. या समस्या टाळण्यासाठी, काही हंगामी पदार्थ आहारात समाविष्ट केले पाहिजेत. हिवाळ्यात कोणते धान्य खाणे फायदेशीर आहे ते जाणून घेऊया.
पोषणतज्ञ किरण कुकरेजा यांनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये हिवाळा आणि उन्हाळ्यात खाल्ल्या जाणाऱ्या चपात्यांचं तपशीलवार वर्णन केलं आहे. ही धान्ये योग्य पद्धतीने खाल्ल्याने आरोग्यालाही फायदा होतो असं त्यांचं म्हणणं आहे.
- बाजरीची चपाती: आयुर्वेदात बाजरीच्या पीठाला गरम मानलं जातं, त्यामुळे हिवाळ्यात बाजरीच्या चपात्या खाणं फायदेशीर ठरते. बाजरीत कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे हाडे मजबूत होतात. हिवाळ्यात हाडे आणि सांधेदुखी सामान्य असते आणि दररोज बाजरीची चपाती खाल्ल्यानं हाडे मजबूत होतात. बाजरीत प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट्स दोन्ही असतात, जे ऊर्जा प्रदान करतात आणि शारीरिक कार्ये सुरळीत करतात. बाजरीमध्ये फायबर, कार्बोहायड्रेट्स, व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स, कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, तांबे, मॅग्नेशियम, प्रथिने मुबलक प्रमाणात आढळतात. बाजरीच्या सेवनाने हाडे तर मजबूत होतात शिवाय वजन कमी करणाऱ्यासाठी देखील हे सर्वोत्तम आहे. बाजरीची चपाती रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करते. बाजरी शरीरातील हानिकारक विषारी पदार्थ काढून टाकण्याचं काम करते.
- मक्का चपाती: हिवाळ्यात मक्के की रोटी आणि सरसों का साग खाणं सर्वांनाचं आवडते. ही एक क्लासिक पंजाबी पदार्थ आहे जो संपूर्ण भारतात खाल्ला जातो. मोहरी कॅल्शियम प्रदान करते, तर मक्का शरीराला उबदार ठेवण्यास मदत करते. यामुळे पचन सुधारते. हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि ऊर्जा देण्यासाठी तुमच्या आहारात मक्क्याच्या चटपातीचा समावेश करा. मक्का ग्लूटेन मुक्त असल्यानं मधुमेहींसाठी चांगला पर्याय आहे. तसंच त्यात तांबे, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी, तसंच व्हिटॅमिन ई, पोटॅशियम, जस्त देखील भरपूर प्रमाणात असतात. मक्याचे पीठ फॉलिक अॅसिडनं समृद्ध आहे. जे गरोदर महिला आणि मातांसाठी आवश्यक असलेले पोषक घटक प्रदान करते.
- राजगिरा: हिवाळा जवळ येताच शरीरातील उर्जेची पातळी कमी होत असेल तर तुमच्या आहारात राजगिरा (अमरनाथ) किंवा रामदाणा रोटीचा समावेश करा. हे ग्लूटेन-मुक्त आणि प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहे, जे शरीराला आतून उबदार ठेवण्यास मदत करते.
- कुट्टूच्या पीठाची चपाती: कुट्टूचं पीठ बहुतेकदा उपवासात खाल्ल जातं. मात्र, हिवाळ्यात खाल्ल्यास ते हाडे मजबूत होतात शिवाय यामुळे पचनक्रिया देखील सुरळीत होते. कुट्टूचं पीठ बकव्हीट ग्लूटेन-मुक्त आहे आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील चांगले मानले जाते. म्हणून, हिवाळ्यात बकव्हीटचे पीठ सेवन केले जाऊ शकते.
