हिवाळ्यात तहान कमी का लागते? जाणून घ्या, या ऋतूमध्ये हायड्रेटेड कसं राहायचं

हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते, ज्यामुळे आरोग्याशी संबंधित विविध समस्या उद्भवू शकतात. हे कसं टाळायचं ते पाहूया....

हिवाळ्यात तहान कमी का लागते? जाणून घ्या, या ऋतूमध्ये हायड्रेटेड कसं राहायचं
ETV Bharat Health Team

Published : December 17, 2025 at 1:57 PM IST

winter care tips: जसजशी थंडी वाढत जाते तसतसे आपण हायड्रेटेड राहणं विसरून जातो. उन्हाळ्याच्या तुलनेत हिवळ्यात हायड्रे़टेड राहणं हे एक आव्हान आहे. कारण या ऋतूमध्ये थंडीमुळे तहान लागत नाही. NCBI संशोधन वेबसाइटवर "मानवी शरीरात द्रव संतुलनावर थंडीच्या ताणाचा परिणाम" या शीर्षकाच्या एका लेखानुसार, हिवाळ्यात कमी पाणी पिल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते, ज्यामुळे अनेक आरोग्याशी निगडीत समस्या उद्भवू शकतात. तर, आजच्या या बातमीत, हिवाळ्यात आपल्याला कमी तहान का लागते आणि या ऋतूत हायड्रेटेड राहण्यासाठी काय करावं हे जाणून घेऊया.

हिवाळ्यात आपल्याला कमी तहान का लागते?

  • थंड हवामानात, शरीरात उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे तहान कमी लागते. यामुळे मेंदूतील तहान केंद्राकडे रक्त प्रवाह कमी होतो. परिणामी, मेंदू शरीराला हायड्रेटेड समजतो, परंतु प्रत्यक्षात तसं नसते. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, थंड हवामानात तहान 40 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, ज्यामुळे लोक कमी पाणी पितात आणि डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो, ज्याला थर्मल डिहायड्रेशन असंही म्हणतात. म्हणूनच, हिवाळ्यातही पुरेसे पाणी पिणे खूप महत्वाचे आहे.
  • याव्यतिरिक्त, हिवाळ्यातील हवेत आर्द्रता खूप कमी असते. यामुळे श्वास घेताना आपण थंड हवा घेतो आणि उबदार हवा बाहेर सोडतो, तेव्हा शरीरातून पाण्याची वाफ बाहेर पडते. याला श्वसन द्रवपदार्थ कमी होणे म्हणतात. जरी ही प्रक्रिया लक्षात येत नसली तरी, त्यामुळे लक्षणीय निर्जलीकरण होऊ शकते.
  • जड कपडे, स्वेटर आणि शाल घालण्यामुळे शरीरातील उष्णता आत अडकते, ज्यामुळे हलका घाम येतो. कोरड्या हवेत हा घाम लवकर सुकतो, त्यामुळे आपल्याला घाम आल्याचे कळतही नाही. त्यामुळे, किती द्रवपदार्थ वाया गेले आहेत याचा अंदाज आपण लावू शकत नाही.
  • घरे आणि कार्यालयांमध्ये वापरले जाणारे हीटर किंवा ब्लोअर घरातील हवेतील आर्द्रता कमी करतात. परिणामी, ते आपल्या त्वचेतून, घशातून आणि नाकातून ओलावा शोषून घेतात, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते. हिवाळ्यात कोरडे तोंड किंवा घसा खवखवणे हे या डिहायड्रेशनचे लक्षण आहे.
  • हिवाळ्यात, लोक थंडीपासून आराम मिळविण्यासाठी पाणी पिण्याऐवजी चहा किंवा कॉफी सारख्या गरम पेयांचा वापर करतात. परंतु, हे पेये शरीरातील पाण्याची पातळी पाण्याइतकी प्रभावीपणे भरून काढत नाहीत. शिवाय, जास्त प्रमाणात कॅफिन घेतल्याने डिहायड्रेशन देखील होऊ शकते.

डिहायड्रेशनची लक्षणे

  • थकवा किंवा उर्जेचा अभाव
  • कोरडी किंवा खाज सुटणारी त्वचा, ओठ फाटणे
  • बद्धकोष्ठता
  • मेंदूतील बिघाड
  • गडद पिवळे मूत्र
  • खारट किंवा गोड पदार्थांची वाढलेली तल्लफ

डिहायड्रेशनचे धोके फक्त कोरड्या त्वचेपुरते मर्यादित नाहीत. दीर्घकाळापर्यंत डिहायड्रेशनमुळे चयापचय मंदावतो, रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, पचन समस्या निर्माण होतात आणि किडनी स्टोनचा धोका वाढतो. यामुळे मूड आणि एकाग्रतेवरही परिणाम होऊ शकतो आणि एक्झिमासारख्या त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.

हिवाळ्यात हायड्रेटेड राहण्याचे सोपे मार्ग

  • शरीराच्या योग्य कार्यासाठी हायड्रेशन आवश्यक आहे. म्हणून, जरी तुम्हाला तहान लागली नसली तरी, या सवयी अंगीकारणे तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे.
  • सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लास कोमट पाणी प्यायल्याने हिवाळ्यात जास्त पाणी पिण्यास मदत होते. त्यामुळे पचनसंस्था देखील सक्रिय होते.
  • तुमची पाण्याची बाटली अशा ठिकाणी ठेवणे जिथे तुम्हाला ती वारंवार दिसेल, हा स्वतःला पाणी पिण्यास प्रवृत्त करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.
  • तुमच्या रोजच्या आहारात सूप, संत्री, सफरचंद, काकडी, टोमॅटो, द्राक्षे आणि टरबूज यांसारखे पाणीयुक्त पदार्थ समाविष्ट करा.
  • दर 90 मिनिटांनी पाणी पिण्यासाठी एक छोटासा अलार्म लावल्याने तुम्ही सतत हायड्रेटेड राहाल.
  • चहा किंवा कॉफी पिण्यापूर्वी एक ग्लास पाणी पिल्याने कॅफिनमुळे होणारे द्रवपदार्थाचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल.

लक्षात ठेवा की, हिवाळ्यात तुम्हाला कमी तहान लागली असली तरी, तुमच्या शरीराला उन्हाळ्यात जितके पाणी लागते तितकेच पाण्याची आवश्यकता असते. जर आपण डिहायड्रेशनच्या या लपलेल्या समस्येची जाणीव ठेवली आणि पुरेसे पाणी पिण्याचा प्रयत्न केला तर आपण निरोगी राहू शकतो आणि संपूर्ण हंगामात संसर्ग टाळू शकतो.

