ETV Bharat / health-and-lifestyle

ओठ कोरडे होण्याच्या समस्येनं बेजार आहात? आश्चर्यकारक रिझल्टसाठी ‘या’ टिप्स फॉलो करा

हिवाळ्यात सर्वांना सतावणारी एक समस्या म्हणजे कोरडे ओठ. ओठांच्या फुटण्यामुळे अनेक लोक त्रस्त असतात. मात्र, हे घरगुती उपाय केल्यास तुम्हाला दिलासा मिळू शकते.

LIP CARE TIPS HEALTHY LIP CARE TIPS EFFECTIVE TIPS TO LIP CARE HOME REMEDIES FOR CHAPPED DRY LIP
ओठ कोरडे होण्याच्या समस्येनं बेजार आहात? आश्चर्यकारक रिझल्टसाठी ‘या’ टिप्स फॉलो करा (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 19, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Healthy Lips care tips: हिवाळ्यात बदलत्या वातावरणामुळे ओठ कोरडे पडतात. या समस्येपासून आराम मिळवण्यासाठी बरेच लोक लिप बाम आणि पेट्रोलियम जेली वापरतात. फाटलेल्या आणि कोरड्या ओठांमुळे अस्वस्थ वाटू शकते. समस्या दूर करण्यासाठी बाजारात अनेक प्रकारचे प्रोडक्ट देखील उपलब्ध आहेत. परंतु केमिकलयुक्त प्रोडक्टमुळे ओठ काळे पडू शकतात तसंच इतर समस्या देखील उद्भवू शकतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, यासह काही नैसर्गिक टिप्स फॉलो केल्यास कोरड्या ओठांची समस्या दूर होऊ शकते. कसे ते जाणून घेऊया!

LIP CARE TIPS HEALTHY LIP CARE TIPS EFFECTIVE TIPS TO LIP CARE HOME REMEDIES FOR CHAPPED DRY LIP
गुलाब (Getty Images)

गुलाबाच्या पाकळ्या: काही गुलाबाच्या पाकळ्या कच्च्या दुधात काही तास भिजवा. नंतर त्या बारीक करून गुळगुळीत पेस्ट बनवा आणि लिप बामऐवजी हे मिश्रण वापरा. ​​दिवसातून तीन ते चार वेळा ओठांवर ही गुलाबाची पेस्ट लावल्याने ओठांचा मऊपणा टिकून राहण्यास मदत होते

दुधाची साय: दुधाच्या सायमध्ये असलेले फॅटी पदार्थ ओठांसाठी नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करतात. दुधाची साय लावल्याने फाटलेले ओठ मऊ होतात. चांगले परिणाम मिळविण्यासाठी, ओठांवर दुधाची साय लावा आणि ते काही वेळ कोरडे होऊ द्या. 10-15 मिनिटांनंतर, कोमट पाण्यात बुडवलेल्या कापसाच्या पॅडने ते पुसून टाका. हे नियमितपणे केल्यास चांगले परिणाम मिळतील.

LIP CARE TIPS HEALTHY LIP CARE TIPS EFFECTIVE TIPS TO LIP CARE HOME REMEDIES FOR CHAPPED DRY LIP
लिंबू (Getty Images)

लिंबाच्या रस: काही लोकांचे ओठ काळे असतात. अशा परिस्थितीत, एक चमचा लिंबाचा रस आणि मध घ्या आणि ते चांगलं मिसळा. हे मिश्रण ओठांना लावा आणि ते पूर्णपणे कोरडे होऊ द्या. नंतर ते ओल्या कापडाने पुसून टाका. नंतर ओठांना पेट्रोलियम जेली किंवा लिप बाम लावा. असं नियमित केल्यास ओठ कोरडे होणार नाहीत आणि रंगात बदल दिसण्याची शक्यता राहील.

डाळिंबाच्या रस: एक चमचा मध आणि अर्धा चमचा डाळिंबाचा रस घ्या आणि त्यांना चांगलं मिसळा. हे मिश्रण तुमच्या ओठांवर लावा आणि 15 ते 20 मिनिटे सुकू द्या. नंतर ते पाण्याने धुवा आणि लगेच लिप बाम लावा. असं केल्यानं ओठ बराच काळ ओलावा टिकून राहण्यास मदत होईल. मध ओठांना मॉइश्चरायझ करते, तर डाळिंबाचा रस ओठांना गुलाबी चमक प्रदान करते. जेटीआयआर जर्नलने प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, मधात अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत जे फाटलेले ओठ बरे करू शकतात.

LIP CARE TIPS HEALTHY LIP CARE TIPS EFFECTIVE TIPS TO LIP CARE HOME REMEDIES FOR CHAPPED DRY LIP
साखर (Getty Images)

साखर: कोरड्या ओठांवर मृत त्वचेच्या पेशी भरपूर असतात. त्या काढून टाकण्यासाठी तुम्हाला त्यांना स्क्रब करावे लागेल. यासाठी साखर, मध, ऑलिव्ह ऑइल, पेट्रोलियम जेली इत्यादी एका वेळी एक चमचा घ्या. या क्रमाने, प्रथम एका भांड्यात मध आणि साखर चांगले मिसळा आणि त्यात ऑलिव्ह ऑइल घाला. नंतर पेट्रोलियम जेली घाला आणि ते मिसळा. त्यानंतर, या मिश्रणाचा थोडासा भाग घ्या आणि ओठांवर हलक्या हाताने मसाज करा. काही वेळाने, ते कोमट पाण्याने धुवा आणि लगेच लिप बाम लावा. परिणामी, निर्जीव ओठ मऊ होतात. तसंच, आठवड्यातून दोनदा ही असं केल्याने चांगले परिणाम मिळतात.

इतर उपाय

  • काकडीचा सोललेला तुकडा मॅश करा. हा लगदा तुमच्या ओठांना लावा, 20 मिनिटे सुकू द्या आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा.
  • इरजमेट्स या जर्नलने प्रकाशित केले की, नारळाचे तेल कोरडे, फाटलेले ओठ मऊ आणि गुळगुळीत करते.
  • ग्लिसरीन आणि गुलाबजल समान प्रमाणात मिसळा. सर्वोत्तम परिणामांसाठी झोपण्यापूर्वी हे तुमच्या ओठांना लावा.
  • व्हिटॅमिन ई तेलाने ओठांना हळूवारपणे मालिश करा.
  • ओठांना पोषण देणारे नैसर्गिक लिप मास्क आणि लिप बाम वापरणे देखील चांगले.

हेही वाचा

TAGGED:

LIP CARE TIPS
HEALTHY LIP CARE TIPS
EFFECTIVE TIPS TO LIP CARE
HOME REMEDIES FOR CHAPPED DRY LIP
HEALTHY LIPS CARE TIPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.