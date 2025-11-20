ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात सर्दीपासून मिळेल मुक्ताता; हे पदार्थ नियमित खाल्ल्यास ’हिटॅमिन डी’सह वजन होईल कमी

थंडी प्रचंड वाढली आहे. म्हणून या काळात योग्य खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. थंडीचा समाना करण्यासाठी आहारत काय घ्याव ते जाणून घेऊया.

WINTER SEASON DIET FOOD GOOD FOR WINTER SEASON WINTER CARE TIPS WINTER SEASON DIET PLAN
हिवाळ्यात सर्दीपासून मिळेल मुक्ताता; हे पदार्थ नियमित खाल्ल्यास ’हिटॅमिन डी’सह वजन होईल कमी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 20, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

winter season Diet: ऋतू बदलतात तेव्हा त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी आपल्याला अनेक उपाय करावे लागतात. तरच आपण त्या ऋतूमध्ये उद्भवणाऱ्या बहुतेक समस्या टाळू शकतो. हिवाळा आला की थंडी प्रचंड वाढते. थंडीचा सामना करण्यासाठी आपल्याला योग्य खबरदारी घेण्याची आवश्यकता असते. विशेषतः, योग्य अन्न घेण्याची आवश्यकता असते. यामुळे शरीरातील उष्णता वाढतेच. यासोबतच, आपण या ऋतूमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या कमी करू शकतो. यासाठी, हिवाळ्यात आपण कोणते पदार्थ खावेत. कोणते पदार्थ खाऊन आपण हिवाळ्याच्या थंडीवर नियंत्रण ठेवू शकतो, याबद्दल डॉ. भगत यांनी आपल्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांच्या मते, हिवळ्यातील कडाक्याच्या थंडीपासून काही पदार्थ बचाव करू शकतात.

  • नाचणी: नाचणी खाल्ल्याने शरीरातील उष्णता वाढते. त्याचबरोबर रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढवण्यासाठी नाचणी उत्तम आहे. नियमित नाचणी खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात. त्यात कॅल्शियम, लोह आणि फायबर असते. हे सर्व पचनाच्या समस्या टाळतात. शिवाय, नाचणीच्या सेवनाने पोट दिवसभर भरलेले राहते. यासोबतच ते ऊर्जा प्रदान करते. त्यातील खनिजे हिवाळ्यात होणाऱ्या सांधेदुखीपासून देखील आराम देतात.
WINTER SEASON DIET FOOD GOOD FOR WINTER SEASON WINTER CARE TIPS WINTER SEASON DIET PLAN
नाचणी (Getty Images)
  • तीळ: तीळ शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचे गुणधर्म उष्णता निर्माण करतात. ते शरीरात उष्णता वाढवतात. तसंच त्यामध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे सर्व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जातात. शिवाय, ते ऋतूमध्ये होणाऱ्या समस्या टाळतात. त्यातील जस्त आणि लोह रक्त सुधारते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवते. शिवाय, ते खाल्ल्याने त्वचेच्या समस्या दूर होतात. ते सांध्याच्या आरोग्याचे रक्षण करतात.
WINTER SEASON DIET FOOD GOOD FOR WINTER SEASON WINTER CARE TIPS WINTER SEASON DIET PLAN
तीळ (Getty Images)
  • शेंगदाणे: हिवाळ्यात शेंगदाणे खाल्ल्याने ऊर्जा वाढते. शेंगदाणे शरीराला उबदार ठेवण्यास मदत करतात. तसंच याच्या सेवनाने रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढण्यास मदत होते. नियमितस शेंगदाणे खाल्ल्यास हंगामी समस्या टाळता येतात. तसंच ते त्वचेचे आरोग्य सुधारतात आणि कोरडेपणा टाळतात. तसंच याच्या सेवनाने वजन नियंत्रित राहण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यास मदत होते.
  • सुकामेवा: सुक्या मेव्यामध्ये शरीराला उबदार करणारे गुणधर्म असतात. हे गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. शिवाय, ते शरीराला योग्य ऊर्जा प्रदान करतात. हिवाळ्यात सुकामेवा खाणं आरोग्यासाठी खूप चांगलं मानलं जाते. सुक्यामेव्याचं सेवन केल्याने त्वचा देखील हायड्रेट राहते. तसंच ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. सुक्यामेव्यामुळे पचनाच्या समस्या टाळतात. शिवाय, ते थकवा, सर्दी आणि कोरडेपणा यासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी फायदेशीर आहे.
WINTER SEASON DIET FOOD GOOD FOR WINTER SEASON WINTER CARE TIPS WINTER SEASON DIET PLAN
तूप (Getty Images)
  • तूप: तुपामध्ये चांगले पोषक घटक देखील असतात. हे सर्व केवळ शरीराला उबदार ठेवत नाहीत तर त्यातील निरोगी चरबीमुळे ऊर्जा देखील वाढते. तसंच तुपाचं सेवन केल्याने त्वचेला नैसर्गिक मॉइश्चरायझेशन मिळते. यासोबतच सांधे आणि हाडांचे आरोग्य वाढते. हे सर्व पचनाच्या समस्या टाळतात. शिवाय, ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.
WINTER SEASON DIET FOOD GOOD FOR WINTER SEASON WINTER CARE TIPS WINTER SEASON DIET PLAN
रताळे (Getty Images)
  • रताळे: त्याचप्रमाणे, रताळे देखील आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत. रताळे खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसंच पचनसंस्था सुधारते. रताळे शरीराला त्वरीत ऊर्जा प्रदान करतात. त्यात जीवनसत्त्वे, फायबर आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स असतात. हे सर्व त्वचेच्या आरोग्यासह वजन राखण्यास देखील फायदेशीर आहेत. रताळ्यातील गुणधर्म हिवाळ्यात तृष्णा नियंत्रित करतात. त्याशिवाय, ते गोड खाण्याची इच्छा कमी करतात.
  • चिकन, अंडी: हिवाळ्यात अंड्यांमधील पोषक तत्वे शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतात. ते खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढतेच, शिवाय ऊर्जाही वाढते. त्याशिवाय ते शरीराला उबदार ठेवतात. त्याचप्रमाणे त्यातील व्हिटॅमिन डीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. प्रथिने, निरोगी चरबी आणि झिंक हिवाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्या कमी करतात. चिकनमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे व्हिटॅमिन बी६ आणि सेलेनियम देखील असते. त्यातील प्रथिने सर्दी कमी करतात. शिवाय, ते स्नायू आणि हाडांच्या आरोग्याचे रक्षण करते. हिवाळ्यात सेवन केल्यास ते आरोग्यासाठी खूप चांगले असते.

हे पदार्थ खाल्ल्याने नैसर्गिकरित्या शरीराची उष्णता वाढते आणि थंडीमुळे होणाऱ्या समस्या कमी होतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

WINTER SEASON DIET
FOOD GOOD FOR WINTER SEASON
WINTER CARE TIPS
WINTER SEASON DIET PLAN
WINTER CARE TIPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.