हिवाळ्यात रात्री स्वेटर घालून झोपणे योग्य की अयोग्य?
हिवाळ्यात उबदार राहण्यासाठी बरेच लोक ब्लँकेट वापरतात. मात्र, जेव्हा खूप थंडी असते तेव्हा बरेच लोक स्वेटर घालतात आणि त्यावर ब्लँकेट घालून झोपतात.
Published : December 5, 2025 at 1:45 PM IST
winter care Tips: हिवाळा सुरू झाला आहे. लोकांना आधीच थंड वाऱ्यांचा त्रास होत आहे. थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी लोक स्वेटर आणि लोकरीचे कपडे घालतात. हे केवळ शरीराला उबदारपणा देत नाहीत तर थंड वाऱ्यापासून त्यांचे संरक्षण देखील करतात. बरेच लोक कडकडत्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी झोपताना जाड ब्लँकेट वापरतात. मात्र, काही लोकांना ब्लँकेट वापरून देखील स्वेटर आणि मोजे घालून झोपण्याची सवय असते. परंतु, रात्री लोकरीचे कपडे घालून झोपणे योग्य आहे की नाही याबद्दल अनेकांना शंका आहे. रात्री स्वेटर आणि मोजे घालून झोपल्यावर शरीराचे काय होते ते जाणून घेऊया.
- स्वेटर घालून झोपणे चांगले आहे का? आरोग्य तज्ञांच्या मते, अनेक लोकांना उबदारपणा आणि आरामासाठी स्वेटर घालायला आवडते. परंतु काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. बाहेर जाताना स्वेटर घालणे चांगले. थंड वाऱ्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मात्र, घरात स्वेटर घालण्यामुळे घाम येऊ शकतो. घाणेरडे किंवा जुने स्वेटर घालण्यामुळे पुरळ आणि जळजळ होऊ शकते. त्यामुळे झोप देखील बिघडू शकते. म्हणूनच तज्ञ म्हणतात की सैल, आरामदायी स्वेटर घाला. टी-शर्टवर स्वेटर घालून झोपणे देखील चांगली कल्पना आहे.
- कोणत्या प्रकारचे कपडे घालावे? झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योग्य कपडे निवडणे खूप महत्वाचे आहे. नेहमी सुती, तागाचे किंवा मिश्रित कपडे निवळा. हे ओलावा काढून टाकतात. तसंच त्वचेला श्वास घेण्यास परवानगी देतात. सैल कपडे झोपेत अडथळा आणत नाहीत. थंड हवामानात सैल स्वेटर घातल्याने शरीर उबदार राहते. चांगली झोप येते.
- मोजे घालून झोपू शकता का? हिवाळ्यात मोजे घालणे अनेकांना आरामदायक वाटते. पण ते योग्यरित्या घालणे आवश्यक आहे. हिवाळ्यात उबदार मोजे पायांना थंडीपासून वाचवतात. त्यामुळे झोपही चांगली येते. मात्र, घट्ट मोजे रक्ताभिसरणात अडथळा आणतात. म्हणून सैल किंवा ताणलेले मोजे निवडा. दररोज फक्त स्वच्छ मोजे घाला. घाणेरडे मोजे पायांच्या त्वचेला नुकसान पोहोचवू शकतात. विविध समस्या उद्भवू शकतात.
ही सावधगिरी बाळगा
- लोकरीच्या कपड्यांमधील खडबडीत तंतू आणि लहान छिद्रे शरीरातील उष्णता निर्माण करतात. हिवाळ्यात लोकरीचे कपडे घालूण झोपणे आणि त्यावर ब्लँकेटने स्वतःला झाकणे यामुळे शरीराचे तापमान वाढते. मधुमेह किंवा हृदयरोग असलेल्या लोकांसाठी हे वाढलेले तापमान चांगले नाही.
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्वचेच्या अॅलर्जीने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी लोकरीचे कपडे घालू नयेत. कोरडी त्वचा असलेल्या लोकांसाठी ही समस्या अधिक तीव्र असते. त्यामुळे झोपण्यापूर्वी हलके कपडे घालणे आणि त्वचेला मॉइश्चराइझ ठेवणे चांगले.
चांगल्या झोपेसाठी काही टिप्स
- झोपण्यापूर्वी तुमच्या खोलीत पूर्णपणे अंधार करा. अंधारात झोपल्याने मेलाटोनिनचे उत्पादन वाढते, जे झोप सुधारणारे संप्रेरक आहे.
- झोपण्यापूर्वी टीव्ही, मोबाईल फोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरू नका. यामुळे झोपेमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.
- चांगल्या झोपेसाठी शरीराला योग्य आधार देणारी गादी आणि उशी निवडणे खूप महत्वाचे आहे.
- झोपण्यापूर्वी कॅफिन आणि अल्कोहोल टाळा. दोन्हीही झोपेत व्यत्यय आणू शकतात.
- झोपण्यापूर्वी ध्यान किंवा योगासने केल्याने ताण कमी होतो आणि झोप सुधारते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)