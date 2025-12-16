ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात सर्दी आणि खोकल्यामुळे त्रस्त आहात? 'या' चमत्कारिक आयुर्वेदिक लाडूने मिळेल आराम
जेव्हा हवामान बदलते तेव्हा काही लोकांना सर्दी आणि खोकला होतो. आयुर्वेदामध्ये या समस्येवर प्रभावी उपचार आहेत. वाचा सविस्तर..,
Ayurvedic remedies to prevent colds: हवामान बदलाबरोबर खोकला, सर्दी आणि ताप यासारख्या समस्या सामान्य त्रास देतात. म्हणूनच, हिवाळ्यात आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं खूप महत्वाचं आहे. या काळात शरीर उबदार आणि निरोगी ठेवण्यासाठी चांगलं आणि निरोगी अन्न खाणं उचित आहे, कारण हिवाळ्यात खोकला आणि सर्दी फार सामान्य समस्या ठरते. कारण थंडी, कोरडी हवा विषाणूंचा प्रसार करण्यास मदत करते. तसंच कमी सूर्यप्रकाशामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो आणि नाक बंद, घसा खवखवणे, शिंका येणे तसंच खोकला यासारख्या समस्या उद्भवतात.
या समस्या टाळण्यासाठी बरेच लोक विविध घरगुती उपाय करून पाहतात आणि वेगवेगळी औषधे घेतात. या समस्यांवर, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. गायत्री देवी यांनी आयुर्वेद या समस्यांपासून लवकर आराम देऊ शकतो याबद्दल माहिती दिलीय. त्यांच्या मते, खोकला आणि सर्दी यावर आयुर्वेदात अनेक प्रभावी उपाय आहेत. ज्यामुळे दोन दिवसांत आराम मिळू शकतो. या समस्येपासून त्वरित आराम देणाऱ्या अशाच एका खास हर्बल उपायाबद्दल जाणून घ्या. हा उपाय कसा तयार करायचा आणि त्यासाठी कोणते घटक आवश्यक आहेत? या लेखात सर्वकाही जाणून घ्या...
सर्दी आणि फ्लू टाळण्यासाठी आयुर्वेदिक उपाय
हे अनोखे आयुर्वेदिक उपाय तयार करण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करण्याची किंवा जास्त प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त तीन घटकांची आवश्यकता आहे.
साहित्य
पहिली गोष्ट म्हणजे आलं - मात्र हा उपाय करण्यासाठी ताजं आलं वापरायचं नाही त्यासाठी वाळलेला आल्यााचा वापर करा.
दुसरी गोष्ट म्हणजे गूळ.
तिसरी गोष्ट म्हणजे गाईचं तूप.
कृती: तयार करण्यासाठी, तिन्ही घटक समान प्रमाणात घ्या. एका भांड्यात सर्व घटक एकत्र करा आणि चांगले मिसळा. नंतर, मिश्रणाचे लहान गोळे किंवा लाडू तयार करा. अनोखे घरगुती आयुर्वेदिक औषध तयार आहे.
हे आयुर्वेदिक औषध कसं काम करते? आयुर्वेदानुसार, खोकला, सर्दी आणि विषाणूजन्य संसर्ग यासारख्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांनी हे आयुर्वेदिक लाडू घ्यावेत. तयार केलेले लाडू मुले आणि प्रौढ दोघेही घेऊ शकतात. किंवा तयार केलेल्या गोळ्या तोंडात ठेवून त्या विरघळू देणे पुरेसे आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे ऍलर्जीने ग्रस्त असलेल्या मुलांसाठी एक अतिशय प्रभावी औषध आहे. ते संसर्ग रोखते आणि खोकला आणि सर्दीपासून लवकर आराम देते. शिवाय, हे औषध पोटाच्या समस्यांसाठी देखील प्रभावी मानले जाते. पोट फुगलेल्यांना ते आराम देते. तसंच हे पचनाच्या समस्या देखील कमी करते. शिवाय, कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेल्या आणि कमकुवत दिसणाऱ्यांसाठी हे सर्वात प्रभावी असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
किती लाडू खाणे सुरक्षित आहे? तज्ञ दिवसातून एकदा किंवा दोनदाच ते खाण्याची शिफारस करतात. आयुर्वेदानुसार, गूळ आणि सुकं आलं हे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. दोन्हीही सर्दी आणि खोकल्याशी लढण्यास मदत करतात. सुकं आलं खाल्ल्याने श्लेष्मा कमी होतो आणि श्वसनाच्या समस्या टाळण्यास खूप फायदेशीर आहे. परंतु, तुपाबाबत एक सल्ला असा आहे की ज्या लोकांना सायनससारख्या समस्यांमुळे वारंवार सर्दी आणि खोकला होतो त्यांनी तूप खाणं टाळावं. असे मानले जाते की ते सर्दी आणि खोकला वाढवू शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)