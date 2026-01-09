ETV Bharat / health-and-lifestyle
लहान बोरांमध्ये दळलेले आहेत आरोग्यविषयक आश्चर्यकारक फायदे; हिवळ्यात सेवन करण्यास विसरू नका
बोरांमध्ये प्रथिने, व्हिटॅमिन सी, बी12 आणि अँटीऑक्सिडंट्स पुरेशा प्रमाणात आढळते. तसंच त्यात संत्र्यांपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी देखील आढळते वाचा सविस्तर..,
Published : January 9, 2026 at 12:31 PM IST
Health Benefits Of Plum Fruit: हिवळ्यात येणारे आंबट-गोड बोर खाण्यास कुणाला आवडत नाही. या हंगामात ते सर्वत्र हातगाड्यांवर आणि बाजारात उपलब्ध असतात. तज्ञ म्हणतात की ही फळं केवळ स्वादिष्टच नाहीत तर त्यात अनेक आरोग्यदायी फायदे दळलेले आहे. त्यात शरीराला आवश्यक असलेले पोषक घटक असतात. चला तर जाणून घेऊया बोर खाण्याचे आरोग्य फायदे काय आहेत!
रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी: तज्ञ म्हणतात की, त्यात अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत. हे शरीरात तयार होणारे हानिकारक मुक्त रॅडिकल्स काढून टाकून आणि जळजळ कमी करून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी उत्तम आहेत. तसंच, असं म्हटलं जातं की, त्यातील लिग्निन फायबर अँटीऑक्सिडंट म्हणून देखील कार्य करते आणि रोगप्रतिकारक पेशींच्या निर्मितीस मदत करते. असं म्हटलं जातं की, यामुळे शरीराची आजारांशी लढण्याची क्षमता वाढते. या दोन गुणधर्मांमुळे, प्लम मधुमेह आणि हृदयरोगापासून संरक्षण करते असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. शिवाय, ते सर्दी आणि फ्लूच्या संसर्गापासून संरक्षण करतात.
झोपेसाठी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्लममध्ये आढळणारा 'सॅपोनिन' हा पदार्थ मेंदूला शांत करतो. असं म्हटलं जातं की, ते नैसर्गिकरित्या झोप येण्यास आणि निद्रानाशाची समस्या कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. विशेषतः, दीर्घकालीन चिंता आणि तणावाने ग्रस्त असलेल्यांसाठी प्लम एक चांगले औषध असल्याचे म्हटलं जातं. तुम्ही प्लमपासून तयार केलेला चहा देखील घेऊ शकता. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, चीन आणि आशियाच्या इतर भागांमध्ये निद्रानाश, चिंता आणि इतर गोष्टींवर उपाय म्हणून प्लमचा वापर फार पूर्वीपासून केला जात आहे.
कर्करोगासाठी उत्तम: राष्ट्रीय औषध ग्रंथालयाच्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, प्लममध्ये कर्करोगविरोधी गुणधर्म आहेत. जेव्हा या फळांचा अर्क आतड्या, गर्भाशय, अंडाशय, स्तन, त्वचा आणि यकृताच्या कर्करोगापासून बचाव करण्यासाठी वापरला जातो. यामुळे कर्करोगाच्या पेशी नष्ट होतात हे स्पष्ट झालं आहे.
पाचन रोगांसाठी चांगलं: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्लममध्ये आढळणारा फायबर पोटाच्या पेशींचे रक्षण करते. तसंच ते हानिकारक बॅक्टेरिया आणि अल्सरपासून संरक्षण करते. हे फळ एक चांगले प्रोबायोटिक म्हणून देखील काम करते. याच्या सेवनाने पोटात चांगल्या बॅक्टेरियाची वाढ होते. परिणामी पोटातील जळजळ कमी होते. तसंच त्याचा रस तोंडाचे अल्सर आणि घसा खवखवणे प्रतिबंधित करतो. शिवाय, ही फळे भूक देखील कमी करतात. वजन नियंत्रित करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम फळ आहे.
सौंदर्यासाठी फायदेशीर: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्लममध्ये रक्त शुद्ध करणारे गुणधर्म असतात जे त्वचेच्या आरोग्याचे रक्षण करतात. प्लमच्या सेनवाने त्वचा मऊ होते आणि चेहऱ्यावरील रेषा आणि सुरकुत्या रोखण्यासम मदत होते. असंही म्हणतात की, ते अकाली वृद्धत्व रोखतात. तसंच त्यातील पोषक घटक केस गळती दूर करण्यास सर्वोत्तम आहेत.
इतर फायदे!
- रिसर्चगेटच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, प्लममध्ये पोटॅशियम, फ्लोराइड आणि लोह भरपूर प्रमाणात आढळतात.
- या फळामध्ये मुबलक प्रमाणात असलेले लोह आणि फॉस्फरस रक्तपेशींच्या वाढीस आणि अशक्तपणा कमी करण्यास मदत करतात.
- सांधेदुखीने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी या फळाचं सेवन केल्यास फळांमधील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हाडे मजबूत ठेवतात. असं म्हटलं जातं की, हे फळ सांध्याशी संबंधित विविध आरोग्य समस्यांवर औषधासारखे काम करते. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे की, प्लममधील व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के आणि पोटॅशियम सारखे पोषक घटक हाडे मजबूत करतात.
- प्लमच्या सेवनाने यकृताशी संबंधित समस्यांपासून मुक्तता मिळते.
- यामधील फायबर पचनक्रिया सुधारते आणि अपचन कमी करते.
- गर्भवती महिलांना मळमळ आणि उलट्या यासारख्या समस्यांपासून आराम मिळते.
- रजोनिवृत्तीमध्ये प्रवेश करताना व्हिटॅमिन डी कमी झाल्यामुळे होणाऱ्या स्नायूंच्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी हे फळ वापरले जाऊ शकते. तसंच यामुळे मासिक पाळी दरम्यान होणारा जास्त रक्तस्त्राव कमी करता येतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)