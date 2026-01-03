ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात हृदयविकाराचा झटका कसा टाळावा आणि जीव वाचवण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी

हिवाळ्यात हृदयविकाराचे प्रमाण वाढते. याची अनेक कारणे आहेत. थंडी वाढली की रक्तदाब आणि हृदयविकाराच्या समस्यांचा धोका वाढतो. हृदयाचे रक्षण करण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी ते पाहूया.

हिवाळ्यात हृदयविकाराचा झटका कसा टाळावा आणि जीव वाचवण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 3, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
winter season and heart attack: थंडी जास्त वाढली तर त्याचा आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे केवळ किरकोळ सर्दी आणि तापच नाही तर रक्तदाब आणि हृदयविकाराच्या समस्या देखील उद्भवू शकतात. थंड हवामानात हृदयविकाराच्या धोक्याचे प्रमाण वाढते. म्हणूनच, या काळात, सामान्य लोकांनी हृदयविकाराच्या समस्या असलेल्या लोकांसारखीच खबरदारी घेतली पाहिजे. डॉ. संदीप राव म्हणतात की आपण हृदयविकारापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी काही खबरदारी घेतली पाहिजे. आता काय खबरदारी घ्यावी ते पाहूया.

साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करणे:हिवाळ्यात जर रक्तातील साखर आणि रक्तदाबाची पातळी वाढली तर हृदयावरही परिणाम होतो. थंड हवामानामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. परिणामी रक्तदाब वाढतो. त्यामुळे हृदयाचे कार्य करणे कठीण होते. साखर आधीच रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवते. त्यामुळे रक्तवाहिन्या कमी प्रतिसाद देतात. त्याच वेळी, कोणत्याही लक्षणांशिवाय मूक हृदयरोगाची समस्या उद्भवते. म्हणून, हिवाळ्यात साखर आणि रक्तदाबाची पातळी नेहमीच नियंत्रणात राहील याची खात्री करा.

जास्त वजन: जास्त वजन असलेल्या लोकांनी हिवाळ्यात काळजी घेतली पाहिजे. बरेच लोक हिवाळ्यामुळे व्यायाम करत नाहीत. शिवाय ते जंक फूड खातात. या सर्वांमुळे वजन जास्त प्रमाणात वाढते. तसंच यामुळे रक्तदाब देखील वाढतो. जास्त वजनामुळे हृदयावर दबाव वाढतो. परिणामी कोलेस्टेरॉल, बीपी वाढते आणि हृदयविकाराचा झटक्याची समस्या वाढते. म्हणून, जास्त वजन वाढू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. योग्य वजन राखले पाहिजे. चांगला आहार घेतला पाहिजे.

धूम्रपान आणि मद्यपान कमी केले पाहिजे: हिवाळ्यात बरेच लोक जास्त धूम्रपान करतात. यामुळे शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका वाढतो. याव्यतिरिक्त, अल्कोहोलच्या सेवनामुळे देखील हा धोका निर्माण होतो. यामुळे शरीरात, विशेषतः रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या होऊ शकतात, ज्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात.

जंक फूड कमी करायला हवे: हिवाळ्यात बरेच लोक जास्त प्रमाणात जंक फूड खातात. थंडीपासून वाचण्यासाठी ते बाहेर मिळणारे गरम पदार्थ जसे की भजी, पकोडे, चायनिज, पिझ्झा आणि बर्गर खातात. यामुळे, त्यात वापरत असलेल्या तेल आणि रसायनांमुळे मेंदू आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी वाढते. परिणामी हृदयरोग आणि स्ट्रोकसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

कोणती खबरदारी घ्यावी?

  • या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, चांगला आहार घ्यावा. विशेषतः, सहज पचणारे पदार्थ खावेत. डाळी, फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थ खावेत.
  • त्याचप्रमाणे, थंडीत जास्त वेळ घालवू नका. शरीर उबदार ठेवणारे कपडे परिधान करा.
  • जास्त प्रमाणात व्यायाम करणं टाळा. तसंच घट्ट कपडे देखील घालू नका. सैल कपडे घाला.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

