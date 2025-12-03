ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात रक्तातील साखरेची पातळी का वाढते? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात
हिवाळ्यात रक्तातील साखर का वाढते? इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित करण्याचे मार्ग काय आहेत? हिवाळ्यात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी या पद्धतीचं अनुसरण करा.
Published : December 3, 2025 at 1:47 PM IST
why sugar level increase in winter: काही हवामान परिस्थिती विविध आजारांना वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरते. हिवाळ्यात मधुमेहाच्या रुग्णांच्या साखरेत वाढ होणे हा देखील असाच एक बदल आहे. बदलत्या हवामानासोबतच शरीरातील इन्सुलिनच्या पातळीत देखील बदल होऊ शकते. मधुमेहाचे रूग्ण नियमित औषधं आणि अनेक खबदारी जरी घेत असले तरी देखील त्यांच्या रक्तातील ग्लुकोजची पातळी नियंत्रणाबाहेर का जाते याबद्दल अजूनही गोंधळ आहे. तज्ञांच्या मते, हवामान परिस्थितीव्यतिरिक्त, हिवाळ्यात साखर वाढण्याची इतर अनेक कारणे आहेत, जसे की व्हायरल इन्फेक्शन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे. या संदर्भात, आता आपण हिवाळ्यात रक्तातील ग्लुकोज वाढण्याची कारणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाय जाणून घेऊया.
प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉ. एम. गोवर्धन असे सुचवतात की रक्तातील साखरेची पातळी केवळ औषधांनीच नव्हे तर शारीरिक व्यायाम आणि आहारातील खबरदारीने देखील कमी करता येते. ते म्हणतात की, या खबरदाऱ्या दररोज पाळल्या पाहिजेत. हिवाळ्यात पुरेसा व्यायाम न केल्याने ग्लुकोज वाढू शकते. सहसा, बरेच लोक हिवाळ्यात व्यायाम करणे टाळतात. शरीरासाठी व्यायामाचा अभाव साखरेची पातळी वाढवतो. जर तुम्ही सकाळी ते करू शकत नसाल तर संध्याकाळी एक तास व्यायामासाठी काढणे चांगले. तसंच हिवाल्यात तापमान सहसा कमी असते. अशा तापमानात इन्सुलिनचे कार्य कमी होते. परिणामी रक्तातील साखरेची पातळी वाढते असं म्हटलं जातं. हवामान थंड असल्याने लोक पाणी देखील कमी पितात. यामुळे शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि ग्लुकोज बाहेर जाण्याची शक्यता नसते.
इतर ऋतूंच्या तुलनेत हिवाळ्यात आजार जास्त होतात असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. या काळात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती नैसर्गिकरित्या कमी होते आणि विषाणू आणि बॅक्टेरियाचे संसर्ग वाढतात. या सर्वांव्यतिरिक्त, शरीरातील साखरेची पातळी वाढते आणि बरेच लोक मधुमेहाचे शिकार होतात. यामुळे मधुमेहाचे रुग्ण औषधे घेत असले तरी, रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची शक्यता असते असं त्यांचं म्हणणं आहे.
तज्ञाचं म्हणणं आहे की, विशेषतः हिवाळ्यात रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीत वाढ होण्याचे मुख्य कारण व्हिटॅमिन डीची कमतरता असू शकते. ते स्पष्ट करतात की हिवाळ्यात कमी सूर्यप्रकाश असतो. परिणामी, अपुरा सूर्यप्रकाशामुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता उद्भवते. असं म्हटलं जातं की, यामुळे इन्सुलिनचा प्रभाव कमी होतो आणि रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. म्हणूनच मधुमेहींना हिवाळ्यात उन्हात बसण्याची सवय लावण्याचा सल्ला दिला जातो. यासोबतच तहान न लागल्यास देखील शक्य तितकं पाणी प्यावं तरच हिवळ्यात साखरेची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हे करा
सक्रिय रहा: हिवाळ्यात शरीरातील इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी दररोज 20 मिनिटं व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा. व्यायामामुळे तुमचं शरीर सक्रिय राहण्यास मदत होते. तुम्ही योगा किंवा आवडणारी इतर कोणतीही क्रिया करू शकता. असं केल्यानं शरीर सक्रिय राहातं. परिणामी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.
निरोगी आहार: हिवाळ्यात वाढत्या पार्ट्यांसह इतर वेळी आपण असे अनेक पदार्थ खातो, जे शरीरासाठी हानिकारक असू शकतात. म्हणून हिवाळ्यात आहारात हिरव्या पालेभाज्या, बीट, गाजर आणि फळांचा समावेश करा.
उबदार कपडे: साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच मधुमेही रुग्णाला उबदार राहणे देखील आवश्यक आहे. बाहेर जाण्यापूर्वी योग्य उबदार कपडे घाला तसंच घर देखील उबदार ठेवा. खूप जास्त थंडीत जाणं टाळा.
व्हिटॅमिन डीची कमतरता: हिवाळ्यात सूर्यप्रकाशाच्या कमी संपर्कात आल्यामुळे व्हिटॅमिन डीची पातळी कमी होऊ शकते. ज्यामुळे इन्सुलिन संवंदनशीलतेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून आहारात व्हिटॅमिन डी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा समावेश करा. पुरेशा प्रमाणात व्हिटॅमिन डी पातळी चयापचय वाढवू शकते. तसंच इन्सुलिन संतुलन राखण्यास मदत करू शकते.
हायड्रेशन: हिवाळ्यात आपण कमी पाणी पितो. ज्यामुळे निर्जलीकरण होऊ शकते. पाणी पिण्यामुळे चयापचय गतिमान होते आणि साखरेची पातळी नियंत्रित राहते. पाणी पेशींमध्ये ग्लुकोज पोहचवण्यास मदत करते. परिणामी इन्सुलिनच्या कार्याला आधार मिळते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)