सावधान! तुम्ही देखील प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचं साठवता? पडू शकते महागात

लोणचं प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये का ठेवू नये आणि त्यामुळे कोणत्या आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात ते जाणून घेऊया...

सावधान! तुम्ही देखील प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचं साठवता? पडू शकते महागात (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 2, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
RISKS OF STORING PICKLES IN PLASTIC: भारतीयांच्या ताटामध्ये डाव्या बाजूला जिभेचे चोलले पुरवण्यासाठी चटणी, कोथिंबीर, लोणचं हमखास असते. या सर्वांमध्ये विशेष स्थान असते ते म्हणजे लोणच्याला. गोड तिखट आंबट चव असलेल्या लोणच्याचे कितीतरी प्रकार आहेत. थोडं तूप आणि गरम भातासोबत लोणचं खाणं ही एक आनंददायी गोष्ट आहे. बाजारात आंबा, लिंबू, मिरची, फणस, आवळा करवंद अशा एक ना अनेक प्रकारचे लोणचे उपलब्ध आहेत. पंरतु आजकाल लोणचं साठवण्याची पद्धत बदलत चालली आहे. पूर्वी सिरेमिक भांड्यामध्ये लोणचं साठवलं जायचं परंतु कालांतराने प्लास्टिकच्या बादल्या आणि बाटल्यांनी त्यांची जागा घेतली. मात्र, तज्ञांच्या मते, प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचं साठवणे चांगलं नाही.

सावधान! तुम्ही देखील प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचं साठवता? पडू शकते महागात (ETV Bharat)

लोणचे कितीही चविष्ट असलं तरी ते योग्यरित्या साठवलं गेल नाही तर खराब होण्याची संभावना जास्त असते. शिवाय, त्यांचे दुष्परिणाम होतात. बरेच लोक लोणचे प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा जारमध्ये साठवतात कारण ते वापरण्यास सोपे असतात. मात्र, वेलनेस कोच मयूर म्हणतात की, प्लास्टिकचे जार लोणच्यासाठी चांगले पर्याय नाहीत. लोणचे थोडेसे आम्लयुक्त आणि खारट असतात. जेव्हा लोणचे त्यात साठवले जाते तेव्हा ते प्लास्टिकशी प्रतिक्रिया देतात. यामुळे, कालांतराने, प्लास्टिकमधील रसायने लोणच्यामध्ये जातात आणि आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असू शकतात.

सावधान! तुम्ही देखील प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचं साठवता? पडू शकते महागात (Getty Images)

प्लास्टिकच्या डब्यात लोणचे साठवणे सुरक्षित का नाही?

लोणचे लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगर सारख्या आम्लयुक्त घटकांपासून बनवले जाते आणि प्लास्टिकचे कंटेनर नेहमीच आम्लयुक्त पदार्थांसाठी सुरक्षित नसतात. कालांतराने, आम्ल प्लास्टिकशी प्रतिक्रिया देऊ शकते, ज्यामुळे BPA किंवा phthalates सारखी हानिकारक रसायने बाहेर पडतात. ही रसायने अन्नात मिसळू शकतात आणि हार्मोनल असंतुलन किंवा इतर आरोग्य समस्यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात. म्हणून, आम्लयुक्त, तेलकट किंवा गरम पदार्थ साठवण्यासाठी काच किंवा स्टेनलेस स्टीलसारख्या इतर पदार्थांपासून बनवलेले कंटेनर वापरणे सर्वात सुरक्षित आहे.

प्लास्टिक रंग आणि गंध दोन्ही शोषून घेते: प्लास्टिकचे डबे लोणच्याचा वास आणि रंग शोषून घेऊ शकतात. कारण प्लास्टिक छिद्रयुक्त असते आणि लोणच्यातील तेल आणि मसाले शोषू शकते. यामुळे लोणच्याची चव बदलू शकते आणि कंटेनर धुतल्यानंतरही त्यांचा वास येऊ शकतो.

कंटेनर त्यांचा आकार गमावतात: जर लोणचं तेलकट किंवा खारट असेल तर प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा कंटेनर कालांतराने त्यांचा आकार गमावू शकतात. ते आकुंचन पावू शकतात किंवा क्रॅक होऊ शकतात. तेल, मीठ आणि आम्ल यांचे मिश्रण प्लास्टिकच्या कंटेनरला नुकसान पोहोचवू शकते. दुसरीकडे, अगदी लहान भेग देखील लोणच्यामध्ये हवा प्रवेश करू शकते, ज्यामुळे ते लवकर खराब होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

