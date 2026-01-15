ETV Bharat / health-and-lifestyle
पुरुषांनी का खाव्यात भोपळ्याच्या बिया! अपेक्षित फायदे मिळविण्यासाठी बिया खाव्यात?
भोपळ्याच्या बिया खाणं पुरुषांसाठी खूप फायदेशीर आहे. पुरुषांनी भोपळ्याच्या बिया का खाव्यात याचे स्पष्टीकरण एका पोषणतज्ञांनी दिले आहे...
Published : January 15, 2026 at 12:30 PM IST
WHY SHOULD MEN EAT PUMPKIN SEEDS: भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. कारण त्यामध्ये असंख्य पोषक घटक आढळतात. भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी, फायबर आणि मॅग्नेशियम, जस्त, लोह, फॉस्फरस आणि मॅंगनीज सारखी खनिजे तसंच जीवनसत्त्वे अ, ब, क आणि ई मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फेनोलिक संयुगे देखील पुरेशा प्रमाणात असतात. हे असंख्य आरोग्य फायदे प्रदान करतात, म्हणूनच अनेक तज्ञ भोपळ्याच्या बिया खाण्याची शिफारस करतात.
भोपळ्याच्या बिया आता महिलांसाठी एक उत्तम पर्याय मानल्या जातात आणि त्यांना त्यांच्या आहारात समाविष्ट करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का की या बिया पुरुषांसाठीही तितक्याच फायदेशीर आहेत? प्रसिद्ध पोषणतज्ञ दीपशिखा जैन यांनी अलीकडेच त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये त्यांनी पुरुषांसाठी भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे फायदे स्पष्ट केले आहेत. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया...
भोपळ्याच्या बिया पुरुषांसाठी कशा फायदेशीर आहेत
प्रजनन क्षमता सुधारण्यास मदत: पोषणतज्ञ म्हणतात की, भोपळ्याच्या बिया झिंकचा एक उत्तम स्रोत आहेत. पुरुषांसाठी झिंक हे एक आवश्यक खनिज आहे. कारण ते टेस्टोस्टेरॉनची पातळी राखण्यास मदत करते. तसंच ते हार्मोनल संतुलन सुधारते आणि उर्जेची पातळी राखण्यास मदत करते. शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारण्यास देखील भोपळ्याच्या बिया मदत करतात. ज्यामुळे प्रजनन क्षमता वाढते. दीपशिखा जैन सुचवतात की, प्रजनन समस्या असलेल्या पुरुषांनी आणि ज्यांना त्यांचे पुनरुत्पादक आरोग्य सुधारायचे आहे त्यांनी दररोज भोपळ्याच्या बिया खाव्यात.
वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी आणि हृदयाचे रक्षण करते: भोपळ्याच्या बिया निरोगी चरबींनी समृद्ध असतात आणि त्यात मॅग्नेशियमचे प्रमाण चांगले असते. हे पोषक तत्व हृदयाच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देतात. निरोगी चरबी वाईट कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यास खूप मदत करतात. खराब कोलेस्ट्रॉलचे उच्च प्रमाण सामान्यतः हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढवते. भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते आणि रक्त परिसंचरण सुधारते. मॅग्नेशियम रक्तदाब नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते. ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका आणखी कमी होतो. पोषणतज्ञ म्हणतात की, भोपळ्याच्या बिया खाणे व्यस्त आणि तणावपूर्ण जीवनशैली जगणाऱ्या पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
प्रोस्टेट हेल्थसाठी उत्तम: पुरुषांसाठी प्रोस्टेट हेल्थचे आरोग्य खूप महत्वाचे आहे. भोपळ्याच्या बियांमध्ये नैसर्गिक संयुगे असतात, जे प्रोस्टेट आरोग्य सुधारतात. हे प्रोस्टेट समस्यांचा धोका कमी करण्यास आणि वयाशी संबंधित समस्यांपासून काही संरक्षण प्रदान करण्यास मदत करू शकतात. भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्याने हार्मोनल संतुलन राखण्यास देखील मदत होते. भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी असतात जे हार्मोन्स नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
इतर फायदे: भोपळ्याच्या बिया रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात. त्यात इन्सुलिनची पातळी वाढवणारे आणि टाइप 2 मधुमेहाचा धोका कमी करणारे संयुगे असतात. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हे फायदेशीर आहे. मधुमेह असलेल्या पुरुषांसाठी या बियांचे सेवन फायदेशीर आहे. भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने आणि फायबर भरपूर असतात. ते भूक नियंत्रित करण्यास आणि जास्त खाण्यापासून रोखण्यास मदत करतात. ते खाल्ल्याने अन्नाचे प्रमाण कमी होते. म्हणून, वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ते एक चांगला पर्याय आहेत.
तुम्ही किती खावे? तुम्ही दररोज 1-2 चमचे भाजलेल्या किंवा मीठ न लावलेले भोपळ्याच्या बिया खाऊ शकता. ते सॅलड, स्मूदी, दहीमध्ये घालू शकता किंवा स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. मात्र, जास्त मीठ असलेले भोपळ्याच्या बिया टाळा. याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही दररोज एक चमचा भोपळ्याचे बिया खाल्ल्यात तर त्यातील निरोगी चरबी मल मऊ करण्यास मदत करू शकतात. फायबर आतड्याच्या अस्तरांना देखील पोषण देते आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)