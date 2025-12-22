ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही देखील बंद खोलीत हीटर किंवा ब्लोअर चालू ठेवून झोपता का?
डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, रात्रभर हीटर चालू ठेवल्याने केवळ निद्रानाशच नाही तर कोरडी त्वचा आणि ऍलर्जीची समस्या देखील उद्भवू शकते.
Published : December 22, 2025 at 11:30 AM IST
SIDE EFFECTS OF ROOM HEATER: हिवाळ्याच्या महिन्यांत बरेच लोक उबदार राहण्याचा सोपा मार्ग म्हणून त्यांच्या खोल्यांमध्ये हीटर लावतात. आपण आपल्या सोयीसाठी हिटर वापरत जरी असलो तरी त्याचा योग्य वापर करणं देखील तितकचं महत्त्वाचं आहे. रूम हीटर जरी आराम देत असला तरी तो आरोग्यासाठी चागंला की वाईट हे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती नाही. त्याचप्रमाणे हिटर योग्यरित्या वापरला नाही तर ते कोणते नुकसान होऊ शकतात हे तुम्हाला माहिती आहे का? जर नसेल तर जाणून घेण्यासाठी वाचा...
हीटर वापरणे धोकादायक का आहे?
सीडीसीच्या मते, आजकाल खूप थंडी आहे. बहुतेक शहरी रहिवासी त्यांच्या खोल्या उबदार ठेवण्यासाठी रूम हीटर वापरतात. उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी ते खिडक्या आणि दरवाजे पूर्णपणे बंद करतात, जे खूप धोकादायक असू शकते. यामुळे आगीचा धोका वाढतो आणि खोलीत कार्बन मोनोऑक्साइड जास्त प्रमाणात जमा होऊ शकतो.
हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की हा वायू इतका धोकादायक आहे की तो मृत्यूलाही कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे रक्ताच्या गुठळ्या आणि मेंदूतील रक्तस्त्राव यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. झोपेत गुदमरून तुमचा मृत्यू होऊ शकतो. रूम हीटरचा जास्त वापर केल्याने तुमच्या खोलीतील ऑक्सिजनची पातळी कमी होते. यामुळे श्वास घेताना आपल्या मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही.
डोळ्यांची जळजळ: हीटर वापरल्याने खोलीतील हवा कोरडी होऊ शकते. हिवाळ्यात, हवेत आर्द्रता आधीच कमी असते आणि रूम हीटर वापरल्याने ती आणखी कोरडी होते. यामुळे तुमचे डोळे कोरडे होऊ शकतात, ज्यामुळे जळजळ, खाज सुटणे आणि लालसरपणा येऊ शकतो. या कोरडेपणाची भरपाई करण्यासाठी, तुमच्या डोळ्यांमधून जास्त पाणी येऊ शकते, जे खूप त्रासदायक असू शकते.
त्वचेवर जळजळ होण्याचा धोका: बरेच लोक रात्री हीटरजवळ झोपतात, परंतु हे खूप धोकादायक असू शकते. आगीचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, विशेषतः जर वस्तू किंवा कपडे हीटरजवळ ठेवले तर. शिवाय, हीटरच्या तीव्र उष्णतेच्या सतत संपर्कात राहिल्याने त्वचेवर जळजळ होऊ शकते.
कार्बन मोनोऑक्साइडचे उच्च प्रमाण: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, हीटर, विशेषतः गॅस हीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) सोडतो. कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रक्तपेशींवर परिणाम करते, ज्या संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजन वाहून नेतात. हा रंगहीन आणि गंधहीन वायू कार्बन डायऑक्साइडपेक्षाही धोकादायक आहे. हा वायू शरीरातील ऑक्सिजन कमी करू शकतो, ज्यामुळे डोकेदुखी, चक्कर येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो.
मुलांसाठी धोका: गरम हवेमुळे कोरडेपणा वाढू शकतो, विशेषतः मुलांमध्ये. अशा परिस्थितीत, थंडीपासून बचाव करण्यासाठी घातलेले लोकरीचे कपडे देखील खाज वाढवू शकतात.
अॅणलर्जी: रूम हीटर वापरल्याने कधीकधी अॅलर्जी होऊ शकते. कारण रूम हीटर चालवल्याने हवेत धूळ आणि अॅलर्जी निर्माण होऊ शकते, जे तुमच्या शरीरात प्रवेश करून अॅलर्जी निर्माण करू शकते. दमा आणि ब्राँकायटिस असलेल्या लोकांसाठी हे विशेषतः धोकादायक ठरू शकते.
कोरडी हवा: हीटरने गरम केलेली हवा बहुतेकदा कोरडी असते, जी त्वचेसाठी आणि श्वसनमार्गासाठी हानिकारक असू शकते. कोरड्या हवेमुळे नाक कोरडे पडणे, घसा कोरडा पडणे, खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. दमा किंवा ऍलर्जीसारख्या आजार असलेल्या लोकांसाठी हे आणखी गंभीर असू शकते.
