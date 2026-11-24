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नवजात बाळासाठी 'कांगारू मदर केअर' ठरते फायदेशीर; बाळाच्या आरोग्यासह आई-वडिलांशी नातेही होते घट्ट
कांगारू मदर केअरमुळं (KMC) नवजात बाळाचे तापमान, हृदयाचे ठोके व श्वासोच्छ्वास नियंत्रित राहण्यास मदत होते, अशी माहिती स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. शारदा एम यांनी दिली.
Published : November 24, 2026 at 4:13 PM IST
हैदराबाद : नवजात बाळाला (Newborn Baby) आपल्या छातीशी धरल्याने केवळ भावनिक नातेच निर्माण होत नाही, तर ते बाळ आणि आई दोघांच्याही आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. वैद्यकीय भाषेत 'स्किन-टू-स्किन कॉन्टॅक्ट' किंवा 'कांगारू मदर केअर' (KMC) म्हणून ओळखली जाणारी ही पद्धत, नवजात बाळाच्या काळजीची एक सिद्ध आणि जीवनरक्षक पद्धत आहे.
कांगारू मदर केअर' मध्ये बाळाला पालकांच्या उघड्या छातीजवळ (स्किन-टू-स्किन कॉन्टॅक्टमध्ये) धरलं जातं. या प्रक्रियेत, बाळाला (फक्त डायपर आणि टोपी घालून) थेट पालकांच्या उघड्या छातीवर ठेवलं जातं. एका मऊ ब्लँकेट किंवा कापडानं झाकलं जातं. ही पद्धत विशेषतः वेळेपूर्वी जन्मलेल्या आणि कमी वजनाच्या बाळांसाठी प्रभावी असली तरी, आता जवळजवळ सर्वच नवजात बाळांसाठी तिची शिफारस केली जाते.
कांगारू मदर केअर कसे काम करते आणि त्याचे बाळासाठी काय फायदे ?: हैदराबाद येथील यशोदा हॉस्पिटल्समधील वरिष्ठ सल्लागार प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. शारदा एम. म्हणतात की, आईच्या गर्भाशयातील शांत, सुरक्षित आणि उबदार वातावरणातून बाहेर आल्यानंतर, बाहेरील जग बाळासाठी पूर्णपणे नवीन आणि कधीकधी थोडे भीतीदायक असू शकते. या सुरुवातीच्या काळात, पालकांशी होणारा शारीरिक संपर्क हा बाळासाठी सर्वात मोठा आधार असतो. ही पद्धत बाळाच्या शरीराचे तापमान राखण्यास, त्याचा श्वासोच्छवास आणि हृदयाचे ठोके नियमित करण्यास, तसेच स्तनपान आणि निरोगी विकासास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. कांगारू मदर केअरचा अवलंब करण्याचे अनेक फायदे आहेत.
कांगारू मदर केअरचे काय आहेत फायदे?
1) आईवडिलांच्या शरीरातील नैसर्गिक उष्णता थेट बाळापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे बाळाच्या शरीराचे तापमान स्थिर राहते.
2) बाळांच्या शरीरातील उष्णता लवकर कमी होत असल्यामुळं, आई-वडिलांच्या शरीराची ऊब बाळाचे तापमान स्थिर ठेवण्यास मदत करते.
3) आईवडिलांच्या जवळ असल्यामुळं बाळाच्या हृदयाचे ठोके आणि श्वासोच्छवास एका स्थिर आणि नियमित लयीत येण्यास मदत होते.
4) त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आल्यानं बाळांचे रडणे कमी होते. त्यांना शांत आणि आरामदायक झोप लागण्यास मदत होते.
5) जेव्हा बाळाला आपले शरीर उबदार ठेवण्यासाठी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करावी लागत नाही, तेव्हा ते ती ऊर्जा दूध पिण्यासाठी आणि वाढीसाठी वापरू शकते.
6) या जवळच्या संपर्कामुळं बाळाची विकसित होत असलेली रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते. हा फायदा विशेषतः लहान किंवा अपरिपक्व बाळांसाठी महत्त्वाचा आहे.
7) नियमित वैद्यकीय प्रक्रियेदरम्यान (जसे की टाचेच्या रक्ताची तपासणी), त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श बाळाला शांत करण्यास आणि वेदना कमी करण्यास मदत करू शकतो.
- केएमसी केवळ बाळासाठीच नव्हे, तर पालकांसाठीही उपयुक्त
1) स्तनपानाची सुलभता : जवळच्या संपर्कामुळं बाळामध्ये मातेचं दूध पिण्याची नैसर्गिक इच्छा उत्तेजित होते. तसेच आईच्या दुधाचा पुरवठाही सुधारतो.
2) अधिक घट्ट नाते : स्पर्श आणि जवळच्या संपर्कामुळं शरीरात 'फील-गुड' हार्मोन्स स्रवतात. त्यामुळं तुम्हाला शांत वाटण्यास आणि तुमच्या बाळासोबतचे नाते अधिक घट्ट होण्यास मदत होते.
3) वाढलेला आत्मविश्वास : बाळाचे संकेत लवकर समजून घेतल्यानं पालकांना, विशेषतः पहिल्यांदाच पालक होणाऱ्यांना अधिक आत्मविश्वास मिळतो.
4) कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा सहभाग : वडील, जोडीदार आणि इतर काळजीवाहू व्यक्ती देखील केएमसीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. यामुळं त्यांचे आणि त्यांच्या बाळाचे नाते अधिक दृढ होण्यास मदत होते. तसेच आईला विश्रांतीसाठी अधिक वेळ मिळतो.
- घरी सराव कसा करावा : डॉ. शारदा एम म्हणतात की, यासाठी कोणत्याही विशेष उपकरणांची गरज नाही, फक्त एक शांत आणि आरामदायक जागा पुरेशी आहे.
1) योग्य कपडे घाला : पुढून उघडे असलेले टॉप्स घाला. आपली त्वचा स्वच्छ ठेवा. परफ्यूम किंवा लोशन वापरणे टाळा.
2) बाळाला योग्य स्थितीत ठेवा : बाळाला तुमच्या उघड्या छातीवर सपाट झोपवा. (त्याचे पोट तुमच्या छातीला लागेल अशाप्रकारे). त्याचे डोके एका बाजूला वळवा. बाळाचे नाक आणि तोंड नेहमी उघडे राहील याची खात्री करा.
3) बाळाला उबदार ठेवा : तुम्ही दोघेही अंगावर एक ब्लँकेट किंवा चादर घ्या.
4) शांत राहा आणि लक्षपूर्वक ऐका : सामान्यपणे श्वास घ्या. तुमचा फोन बाजूला ठेवा. जागे राहा आणि तुमच्या बाळावर लक्ष ठेवा.
5) योग्य वेळ निवडा : पहाटे किंवा अंघोळीनंतरचा काळ हा एक चांगला पर्याय आहे. जास्त वेळ सराव करणं अधिक फायदेशीर ठरते. परंतु कमी वेळ सराव करणे देखील फायदेशीर ठरते.
- काय लक्षात ठेवावे? : केएमसी खूप सुरक्षित आहे. परंतु काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
1) तुमची प्रकृती ठीक नसल्यास किंवा तुमच्या छातीवर पुरळ किंवा जखम असल्यास असं करू नका. मास्क घातल्यानं मदत होईल का, याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांना विचारा.
2) त्वचेचा त्वचेशी संपर्क येत असताना किंवा त्यापूर्वी कधीही धूम्रपान करू नका.
3) जर तुम्हाला खूप झोप येत असेल, तर तुमच्या बाळाला त्याच्या पाळण्यात सुरक्षितपणे ठेवा. तुम्ही स्वतः आराम करा.
4) सी-सेक्शननंतर (ऑपरेशननंतर), किंवा तुमचे बाळ एनआयसीयूमध्ये (NICU) असल्यास, कधी सुरुवात करणे सुरक्षित आहे, हे तुमची वैद्यकीय टीम तुम्हाला सांगेल. तोपर्यंत, तुमचा जोडीदार बाळाची काळजी घेण्यास मदत करू शकतो.
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