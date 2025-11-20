ETV Bharat / health-and-lifestyle

थंडीमुळे बीपी आणि ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये वाढ; जाणून घ्या कारणं, लक्षणं आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

हिवाळ्यात ब्रेन स्ट्रोकचे प्रमाण 20-30 टक्क्यांनी वाढते. असं का होते आणि यावर प्रतिबंधात्मक कोणते उपाय उपलब्ध आहेत हे तज्ञांकडून जाणून घ्या...

BRAIN STROKE BRAIN STROKE INCREASE IN WINTER HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS PREVENT BRAIN STROKE IN WINTERS
थंडीमुळे बीपी आणि ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये वाढ; जाणून घ्या कारणं, लक्षणं आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 20, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BRAIN STROKE INCREASE IN WINTER: आजकाल हवामानात अचानक होणारे बदल आणि लोकांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. विशेषतः गेल्या आठवड्यापासून, ब्रेन हॅमरेज आणि स्ट्रोकच्या रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. वैद्यकीय तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दरवर्षी हिवाळ्यात ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होते. यावर्षी इतर वर्षांच्या तुलनेत या रुग्णांच्या संख्येत 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, ज्या लोकांना आधीच हृदयरोग आहे त्यांचा धोका वाढू शकतो. कारण थंडीच्या काळात हृदयविकाराचा झटका आणि इतर हृदययासंबंधित इतर आजारांचा धोका देखील वाढतो.

BRAIN STROKE BRAIN STROKE INCREASE IN WINTER HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS PREVENT BRAIN STROKE IN WINTERS
थंडीमुळे बीपी आणि ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये वाढ; जाणून घ्या कारणं, लक्षणं आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (Getty Images)

थंडीच्या काळात स्ट्रोक आणि रक्तदाबाचे रुग्ण का वाढतात? तज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये 20-30 टक्क्यांनी वाढ होते आणि रक्तस्त्राव होण्याचा धोका दुप्पट होऊ शकतो, विशेषतः वृद्धांमध्ये किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्यांमध्ये. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये स्ट्रोकच्या सर्वाधिक रुग्णांची नोंद होते. या हंगामी वाढीमागे पाच मुख्य कारणे आहेत, ज्यात रक्तवाहिन्यांचे आकुंचन, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब होतो; डिहायड्रेशन, ज्यामुळे रक्त जाड होते; हार्मोनल बदल, ज्यामुळे हृदयावर दबाव येतो; शारीरिक हालचाली कमी होतात आणि सकाळी 6 ते 10 दरम्यान तापमानात घट होते. हे सर्व घटक थंडीच्या काळात ब्रेन स्ट्रोक आणि हृदयरोगांमध्ये वाढ होण्यास हातभार लावतात.

BRAIN STROKE BRAIN STROKE INCREASE IN WINTER HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS PREVENT BRAIN STROKE IN WINTERS
थंडीमुळे बीपी आणि ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांमध्ये वाढ; जाणून घ्या कारणं, लक्षणं आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (Getty Images)

वैद्यकीय तज्ञ हिवाळ्याच्या काळात प्रतिबंधात्मक उपायांची शिफारस करतात, जसं की सुरळीत रक्तदाब राखणे, पुरेसे पाणी पिणे, नियमित व्यायाम करणे आणि डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांचे पालन करणे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, कमी तापमानामुळे अनेक शारीरिक बदल होतात ज्यामुळे स्ट्रोकचा धोका वाढतो. ते पुढे म्हणतात की FAST (चेहऱ्याचे लटकणे, हात कमकुवत होणे, बोलण्यात अडचण येणे, मदतीसाठी कॉल करण्याची वेळ) यासारख्या लक्षणांची लवकर ओळख झाल्यास रूग्णाचे बचाव करता येते.

उच्च रक्तदाबाची लक्षणे: डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, उच्च रक्तदाबाची सहसा कोणतीही लक्षणे नसतात. तो वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहू शकतो. खरं तर, जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज आहे की, उच्च रक्तदाब असलेल्या 46 टक्के प्रौढांना हे माहितही नसते की ते उच्च रक्तदाबाचे शिकार झाले आहेत. जर तुमचा रक्तदाब खूप जास्त असेल, तर तुम्हाला खालील लक्षणे जाणवू शकतात.

  • मानसिक कार्यात बदल
  • छातीत दुखणे
  • चक्कर येणे
  • सूज (एडेमा)
  • हृदय गती वाढ
  • नेहमीपेक्षा कमी लघवी होणे
  • झटके
  • तीव्र डोकेदुखी
  • स्ट्रोकची लक्षणे, जसे की अचानक चेहरा वाकणे, बोलण्यात अडचण येणे किंवा हात किंवा पायात अचानक कमजोरी येणे.
  • डोळ्यांत वेदना, दृष्टी कमी होणे किंवा अचानक अंधुक दिसणे यासारखे दृष्टीशी संबंधित बदल.

ब्रेन स्ट्रोकची सुरुवातीची लक्षणे कोणती? यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनच्या मते, स्ट्रोकची समस्या अचानक उद्भवते. परंतु काही लक्षणे लवकर दिसून येतात. सुरुवातीच्या लक्षणांना लवकर लक्ष केंद्रीत केल्यास जीव वाचू शकतो.

  • तोंडाच्या एका बाजूला अचानक सुन्नपणा येणे.
  • एका किंवा दोन्ही हातांमध्ये अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा
  • बोलण्यात किंवा समजण्यात अडचण येणे
  • सतत किंवा तीव्र डोकेदुखी
  • अचानक दृष्टी कमी होणे किंवा अंधुक दृष्टी येणे
  • चालताना तोल जाणे किंवा चक्कर येणे

FAST सूत्र वापरून स्ट्रोक कसा ओळखायचा

F – चेहरा: त्या व्यक्तीचा चेहरा एका बाजूला झुकलेला आहे का?

A- हात: तो दोन्ही हात वर करू शकत नाही का?

S- भाषण: त्याचे बोलणे अस्पष्ट होत चालले आहे का?

T- वेळ: जर तुम्हाला ही लक्षणे दिसली तर ताबडतोब रुग्णवाहिका बोलवा

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

BRAIN STROKE
BRAIN STROKE INCREASE IN WINTER
HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS
PREVENT BRAIN STROKE IN WINTERS
BRAIN STROKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.