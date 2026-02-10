ETV Bharat / health-and-lifestyle
दिवसाची सुरुवात एक चमचा तुपाने! बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं सीक्रेट रुटीन उघड
सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा तूप खाल्ल्याने आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. अनेक सेलिब्रिटी देखील त्यांच्या दिवसाची सुरुवात तुपाने करतात.
health Benefit Of Ghee: बॉलीवूड सेलिब्रिटी त्यांच्या फिटनेसमुळे अनेकदा चर्चेत असतात. त्यांच्या चाहत्यांना आवडत्या सेलिब्रिटींची जीवनशैली, फिटनेस दिनचर्या, सकाळची दिनचर्या आणि दैनंदिन सवयींबद्दल जाणून घेण्याची खूप इच्छा असते. आपलं फिटनेस लक्षात ठेवून, सेलिब्रिटी त्यांच्या सकाळची सुरुवात निरोगी पद्धतीने करतात. तुम्ही ऐकलं असेल की, बहुतेक सेलिब्रिटी त्यांच्या सकाळच्या दिनचर्येत तूपाचा समावेश करतात. तूप त्यांच्या सकाळच्या दिनचर्येतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. ज्या अभिनेत्रींनी त्यांच्या सकाळच्या दिनचर्येत तूपाचा समावेश केला आहे त्यात जान्हवी कपूर, शिल्पा शेट्टी, कृती सेनन आणि मलायका अरोरा यांचा समावेश आहे. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का की, दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा तूप खाल्ल्याने काय होते? डॉ. शुभम वत्स यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि सांगितलं आहे की, दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा तूप खाल्ल्याने काय होते.
पचनसंस्थेसाठी वरदान: तूप तुमच्या पोटाच्या अस्तरांना वंगण घालते. त्यात ब्युटीरिक अॅसिड भरपूर असते, जे आतड्यांतील जळजळ कमी करते आणि पचनक्रिया सुरळीत करते. जर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल तर ते वंगण म्हणून काम करते, ज्यामुळे आतड्यांची हालचाल सुलभ होते.
चमकणारी त्वचा आणि मजबूत केस: रिकाम्या पोटी तूप प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते. तुप हे नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते. जे त्वचेला नैसर्गिक चमक प्रदान करते आणि कोरडेपणा दूर करते. त्याचबरोबर तुप केसांच्या मुळांना पोषण देते, त्यांना मजबूत करते.
चयापचय आणि वजन व्यवस्थापन: लोकप्रिय समजुतीच्या विरुद्ध, योग्य प्रमाणात तूप सेवन केल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते. हे शरीरातील सहज न कमी होणारी चरबी शोषून घेण्यास आणि ती कमी करण्यास मदत करते. ज्यामुळे जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते, तसेच अनावश्यक कॅलरीज वापरण्यापासून रोखले जाते.
सांधेदुखी कमी करते: तूप सांध्यासाठी नैसर्गिक वंगण म्हणून काम करते. ते शरीरातील ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडची कमतरता पूर्ण करते आणि हाडांमधील घर्षण कमी करते. ज्यामुळे सांधेदुखी आणि जळजळ कमी होते.
मानसिक सतर्कता आणि ऊर्जा: मेंदूचा सुमारे 60% भाग चरबीने बनलेला असतो. तुपामधील चांगल्या चरबी मेंदूचे कार्य आणि एकाग्रता सुधारतात.
ते कसं खावं?
- डोस: सुरुवातीला फक्त अर्धा ते एक चमचा घ्या.
- कृती: तूप खाल्ल्यानंतर एक ग्लास कोमट पाणी प्या.
- खबरदारी: ते घेतल्यानंतर किमान 30-45 मिनिटे काहीही खाऊ नका.
