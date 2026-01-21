ETV Bharat / health-and-lifestyle

कोणत्याही शुभ कार्याप्रसंगी का फोडला जातो नारळ?

नारळ फोडण्यामागे एक विशेष अर्थ आणि श्रद्धा आहे असे वडीलधाऱ्यांचे म्हणणे आहे, कारण नारळ फोडणे हे पवित्रतेचे प्रतीक मानले जाते...

कोणत्याही शुभ कार्याप्रसंगी का फोडला जातो नारळ?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 21, 2026 at 4:31 PM IST

SIGNIFICANCE OF BREAKING A COCONUT: भारतीय संस्कृतीमध्ये नारळाला खूप महत्त्व आहे. पूजा असो, नवीन घर किंवा गाडी खरेदी असो किंवा कोणतेही शुभ कार्य सुरू करणे असो, आपण प्रथम नारळ फोडतो. ही केवळ पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा नाही, तर त्याचा खोल आध्यात्मिक अर्थ, भावना आणि वैज्ञानिक फायदे देखील आहेत. आपल्या परंपरेत नारळ फोडणे हे शुभ सुरुवातीचे प्रतीक का मानले जाते ते समजून घेऊया.

कोणत्याही शुभ कार्याप्रसंगी का फोडला जातो नारळ?

नारळ फोडणे हे शुभ प्रतीक का मानले जाते? हिंदू परंपरेत, शुभ प्रसंगाच्या सुरुवातीला नारळ फोडणे हे अहंकाराचे विघटन (देवासमोर अहंकाराचे विघटन), शुद्धीकरण आणि नम्रतेचे प्रतीक आहे. ही कृती आतील पवित्रता (नारळ पाणी किंवा लगदा) प्रकट करण्यासाठी कठीण बाह्य कवच (अहंकार) तोडण्याचे प्रतिनिधित्व करते, जे स्थिरता आणि परिपूर्णतेचे प्रतीक आहे. नारळ, ज्याला श्रीफळ किंवा ‘देवांचे फळ’ असंही म्हणतात. नारळ फोडल्याने कोणतेही शुभ कार्य यशस्वी होते असं म्हटलं जातं. नारळ हा सर्वात पवित्र अर्पणांपैकी एक मानला जातो. तसंच त्यामुळे घरात सुख-समृद्धी नांदते असं म्हटलं जातं म्हणून प्रत्येक कार्य करण्यापूर्वी नारळ फोडण्याची प्रथा आहे.

नारळ त्रिमूर्तीचे प्रतीक आहे: पुराणानुसार, जेव्हा भगवान विष्णू पृथ्वीवर अवतार घेतात, तेव्हा त्यांनी मानवजातीचे कल्याण करण्यासाठी देवी लक्ष्मी, कामधेनू आणि नारळाचे झाड आपल्यासोबत आणलं होतं. म्हणून, नारळावरील तीन डोळे ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव यांचे प्रतीक आहेत. दक्षिण भारतात, या झाडाला सर्वात पवित्र वृक्ष म्हणून पूज्य मानले जाते.

वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले आरोग्य फायदे

नारळाच्या अनेक आरोग्यदायी फायद्यांना केवळ श्रद्धाच नाही तर विज्ञान देखील समर्थन देते. नारळाच्या पाण्यात नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स असतात जे त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात. नारळाचे पाणी मूत्रपिंडाचे आरोग्य सुधारण्यात आणि मूत्रपिंडातील दगड रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. नारळातील निरोगी चरबी आणि फायबर केवळ पचन सुधारत नाहीत तर हृदयाच्या आरोग्यास देखील हातभार लावतात. कॅलरीज कमी असल्याने ते रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. नारळ फोडणे म्हणजे अहंकार सोडून देणे, पवित्रता स्वीकारणे आणि दैवी कृपा प्राप्त करण्याचा एक आध्यात्मिक प्रवास आहे. म्हणूनच ही परंपरा पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे.

