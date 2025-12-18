ETV Bharat / health-and-lifestyle
क्रिसमस आणि नवीन वर्षादरम्यान का होते हार्ट अटॅकच्या घटनांमध्ये वाढ? जाणून घ्या यामागील कारण
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम असलेल्या काही लोकांना कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत. परंतु, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोमचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे जलद हृदयाचे ठोके.
HOLIDAY HEART SYNDROME: सुट्टीच्या काळात हृदयविकाराचे झटके येण्याचे प्रमाण जास्त असते. दरवर्षी, सुट्टीच्या काळात हृदयविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढते. रुग्णालयातील आपत्कालीन कक्ष अनेकदा हृदयविकाराच्या रुग्णांनी भरलेले असतात. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, सर्व वयोगटातील लोकांना सणासुदीच्या काळात हृदयविकाराचा झटका येतो. कालांतराने, करण्यात आलेल्या वैज्ञानिक संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, हिवाळ्यातील सुट्टीच्या काळात हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ होते आणि वर्षाच्या इतर कोणत्याही वेळेपेक्षा 25 डिसेंबर ते 1 जानेवारी दरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने जास्त लोकांचा मृत्यू होतो. तर, सणासुदीच्या काळात किंवा सुट्ट्यांमध्ये हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याचे कारण काय आहे? हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) म्हणजे काय? या बातमीद्वारे जाणून घेऊया..
सुट्टीच्या काळात हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याचे कारण काय आहे? अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, सुट्टीचा काळ हा आपल्यापैकी बहुतेकांसाठी एक व्यस्त आणि अनेकदा तणावपूर्ण काळ असतो. दिनचर्या विस्कळीत होतात आणि आपण जास्त खाणं-पिणं, व्यायाम करणे आणि कमी झोपणे पसंत करतो. या काळात, आपण अनेकदा आपल्या शरीराकडे दुर्लक्ष करतो किंवा चेतावणीच्या चिन्हांकडे दुर्लक्ष करतो. या सर्व घटकांमुळे वर्षाच्या शेवटी हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. या घटनेला हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) म्हणून ओळखलं जातं.
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) म्हणजे काय? हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम सहसा अशा लोकांमध्ये होतो ज्यांना पूर्वीपासून हृदयरोग नसतो. ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये जास्त मद्यपान केल्यानंतर हृदयाचे ठोके अनियमित होतात (अॅरिथमिया). विशेषत: सुट्टीच्या दिवशी किंवा आठवड्याच्या शेवटी, जेव्हा लोक सामान्यतः जास्त मद्यपान करतात. यामुळे धडधडणे, थकवा, श्वास लागणे किंवा छातीत दुखणे अशी लक्षणे दिसू शकतात, अगदी अशा लोकांमध्येही ज्यांना यापूर्वी कधीही हृदयरोग झाला नाही. हा अॅट्रियल फायब्रिलेशन (AFib) चा सर्वात सामान्य प्रकार आहे, ज्यामध्ये हृदयाचे वरचे कक्ष (अॅट्रिया) जलद आणि अनियमितपणे धडधडतात. AFib मध्ये, हृदयाच्या वरच्या कक्षांना खूप जास्त विद्युत नाडी मिळते. ते एकमेकांशी टक्कर देतात आणि असमान हृदयाचा ठोका निर्माण करतात. निरोगी हृदय असलेल्या लोकांना देखील ज्यांना यापूर्वी कधीही हृदयरोग झाला नाही त्यांना देखील हा आजार होऊ शकतो.
एखाद्याला हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कसा होतो?
खूप जास्त मद्यपान: नेहमीपेक्षा जास्त मद्यपान करणे, विशेषतः कमी वेळेत (जसे की पार्टीमध्ये), हे एक सामान्य कारण आहे.
कॅफिन: नेहमीपेक्षा जास्त कॉफी प्यायल्याने हृदय गती वाढू शकते आणि हृदय जलद गतीने धडधडत असल्याचं जाणवू शकते.
ताण: सुट्टीच्या योजना, खरेदी आणि कौटुंबिक कार्यक्रम हृदयावर ताण आणू शकतात.
डिहायड्रेशन: बाहेर असताना पुरेसे पाणी न पिल्याने हृदयाचे काम जास्त होते.
जड अन्न: जड किंवा खारट अन्न खाल्ल्याने देखील हे होऊ शकते.
लक्षात ठेवा: हॉलिडे हार्टची लक्षणे वृद्ध लोकांमध्ये किंवा आधीच आरोग्य समस्या असलेल्यांमध्ये होण्याची शक्यता जास्त असते. परंतु, हा सिंड्रोम कोणालाही होऊ शकतो. 65 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांमध्ये हे अधिक सामान्य आहे.
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोमची लक्षणे
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम असलेल्या काही लोकांना कोणतीही लक्षणे नसतात. परंतु, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोमचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे जलद हृदयाचे ठोके. बहुतांश वेळा असं वाटते की, हृदय असामान्यपणे जलद किंवा अनियमितपणे धडधडत आहे. तर काही वेळा असं वाटते की हृदय धडधडत नाही. जलद हृदयाच्या ठोक्याव्यतिरिक्त, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोमच्या इतर लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते...
- चक्कर येणे
- छातीत अस्वस्थता
- कमकुवतपणा
- थकवा
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम धोकादायक आहे का? जर तुम्हाला तुमच्या हृदयाच्या ठोक्यात लक्षणीय चढ-उतार येत असतील आणि तुम्हाला यापूर्वी कधीही अॅरिथमिया किंवा अॅट्रियल फायब्रिलेशन (AFib) चे निदान झाले नसेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तुमचे हृदय असामान्यपणे धडधडत आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी ते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) सारख्या काही सोप्या आणि जलद चाचण्या करू शकतात. ते घरी हार्ट मॉनिटर घालण्याची शिफारस देखील करू शकतात. हॉलिडे हार्ट सिंड्रोममुळे होणाऱ्या अॅसट्रियल फायब्रिलेशन (AFib) च्या सर्वात गंभीर गुंतागुंत म्हणजे हृदय अपयश आणि स्ट्रोक. अनियमित हृदयाचे ठोके दीर्घकाळ उपचार न केल्यास हे होऊ शकतात. परंतु, चांगली बातमी अशी आहे की, अॅ ट्रियल फायब्रिलेशन ही सहसा जीवघेणी स्थिती नसते. ती उपचार करण्यायोग्य आहे आणि उपचारांमुळे या गुंतागुंत टाळता येते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)