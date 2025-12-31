ETV Bharat / health-and-lifestyle
निरोगी लोकांना अचानक हृदयविकाराचा झटका का येतो? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात
अनेक निरोगी लोकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होतो. निरोगी लोकांना हृदयविकाराचा झटका का येतो ते जाणून घेऊया.
Published : December 31, 2025 at 4:27 PM IST
HEART ATTACK: जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींमध्ये बदल झाल्यामुळे हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाढ झाल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असलेल्या आणि उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेहासारख्या कोणत्याही आजारांपासून ग्रस्त नसलेल्या लोकांमध्येही अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या आजारांची कारणे कोणती आहेत? या लेखात त्याची कारणे आणि ते टाळण्यासाठी तुम्ही घ्यावयाच्या खबरदारीचा शोध घेऊया...
या कारणांमुळे निरोगी लोकांनाही हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
हार्ट रिदम डिसऑर्डर: तज्ञांच्या मते, हृदयात एक विशेष विद्युत प्रणाली असते जी हृदयाचे ठोके नियंत्रित करते. या प्रणालीला कार्डियाक कंडक्शन सिस्टम म्हणतात. ती हृदयाची रिदम आणि हार्ट रेटला रेगुलेट करण्यास मदत करते. तज्ञांच्या मते, या प्रणालीतील कोणत्याही बिघाडामुळे हार्ट रेट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे हृदय खूप जलद किंवा खूप मंद गतीने धडधडू शकते आणि कधीकधी ते पूर्णपणे थांबू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हार्ट रिदम डिसऑर्डर किंवा कार्डियाक अॅआरिथमिया ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये हृदयाचे ठोके अनियमित, खूप वेगवान किंवा खूप मंद असतात. हे हृदयातील विद्युत सिग्नलमधील समस्येमुळे होते, ज्यामुळे हृदय सामान्यपणे रक्त पंप करू शकत नाही. यामुळे निरोगी लोकांमध्येही हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
हार्ट रिदम डिसऑर्डरचे हे दोन प्रकार खूप धोकादायक आहेत.
व्हेंट्रिक्युलर टाकीकार्डिया (VT) आणि व्हेंट्रिक्युलर फायब्रिलेशन (VF) हे हृदयाच्या लयीचे दोन सर्वात महत्वाचे हार्ट रिदम डिसऑर्डर आहेत. या दोन्ही परिस्थिती हृदयाच्या खालच्या कक्षांमध्ये (व्हेंट्रिकल्स) असामान्य इलेक्ट्रिक एक्टिव्हिटीमुळे उद्भवते, ज्यामुळे हृदय शरीरात पुरेसे रक्त पंप करू शकत नाही.
तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दोन्ही स्थितींमध्ये अचानक हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता 99 टक्के असते. तसंच, वेंट्रिक्युलर फायब्रिलेशनमध्ये, हृदय अजिबात धडधडत नाही. त्याऐवजी, विद्युत प्रणालीमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यासारखे हृदय थांबते. टाकीकार्डियामध्ये, हृदय खूप वेगाने धडधडते, ज्यामुळे अचानक मृत्यू होत नाही, तर वेंट्रिक्युलर फायब्रिलेशनमुळे हळूहळू मृत्यू होतो.
छातीत दुखणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा झाल्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. मेयो क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, या प्लाकमुळे हृदयात रक्त प्रवाह कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येतो. असा अंदाज आहे की, हृदयविकाराच्या ५० टक्के मृत्यूंचे हेच कारण आहे. ज्या लोकांना ही स्थिती येते ते सामान्यतः एका तासाच्या आत बेशुद्ध पडतात आणि त्यांना छातीत दुखणे आणि अस्वस्थता यासारखी लक्षणे जाणवतात.
सोडियम आणि पोटॅशियम चॅनेलमधील दोष: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अनुवांशिक फरकांमुळे, काही लोकांमध्ये पेशीय पातळीवर सोडियम आणि पोटॅशियम चॅनेलमध्ये दोष असतात. यामुळे हृदयाची विद्युत प्रणाली विस्कळीत होते, ज्यामुळे ते काम करणे थांबवते. ते असेही म्हणतात की काही औषधे, विशेषतः अँटीहिस्टामाइन्स आणि अजिथ्रोमाइसिन, ज्यांच्या हृदयात आधीच विद्युत अडथळा आहे त्यांच्यासाठी धोकादायक असू शकतात, कारण ही औषधे वेंट्रिक्युलर फायब्रिलेशन (अनियमित हृदयाचा ठोका) सुरू करू शकतात.
विषाणूजन्य संसर्ग: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हृदयाच्या स्नायूंना होणारी जळजळ, ज्याला मायोकार्डिटिस म्हणतात, त्यामुळे अचानक हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. ही स्थिती विषाणूजन्य संसर्गामुळे होते आणि अनेक अभ्यासांमध्ये COVID-19 नंतर या स्थितीत वाढ झाल्याचे दिसून आलं आहे. असं मानलं जातं की, अशा विषाणूजन्य संसर्गामुळे हृदय कमकुवत होते, ज्यामुळे अतालता (अनियमित हृदयाचे ठोके) होण्याचा धोका वाढतो.
रक्ताच्या गुठळ्या: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शरीरात इतरत्र तयार झालेले रक्ताच्या गुठळ्या हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जाऊ शकतात, ज्यामुळे अचानक हृदयविकाराचा झटका येतो. रक्तातील पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम सारख्या खनिज क्षारांची कमतरता हे देखील एक कारणीभूत घटक असू शकते असं तज्ञांचं मत आहे.
जास्त व्यायाम: तज्ञ असंही म्हणतात की, काही लोकांना जास्त व्यायाम, शारीरिक हालचाली आणि खेळादरम्यान अचानक हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असू शकतो. अमेरिकेत केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, अशा क्रियाकलापांदरम्यान अंदाजे १६ टक्के हृदयविकाराचे झटके अचानक येतात. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थने केलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, जास्त व्यायामामुळे हृदय गती, रक्तदाब आणि अॅड्रेनालाईनची पातळी वाढते. ज्यामुळे हृदयात विद्युत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
या इतर कारणांमुळे देखील अचानक हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो
चरबीयुक्त आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स जास्त असलेले अन्न: तळलेले पदार्थ, चरबीयुक्त पदार्थ आणि रिफाइंड पिठापासून बनवलेले पदार्थ रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा करू शकतात, ज्यामुळे हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्या ब्लॉक होऊ शकतात आणि हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
धूम्रपान आणि जास्त मद्यपान: धूम्रपान आणि जास्त मद्यपान हृदयासाठी हानिकारक मानले जाते. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की ही हृदयविकाराची मुख्य कारणे आहेत. धूम्रपान रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवते आणि रक्ताभिसरणात अडथळा आणते. जास्त मद्यपान हृदयाच्या आरोग्यावर देखील परिणाम करते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की खराब आहार, तंबाखूचा वापर, मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली हृदयरोगात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
जास्त मीठ खाणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जास्त मीठ खाल्ल्याने रक्तदाब वाढतो आणि हृदयावर ताण येतो. ते असंही सांगतात की, जास्त साखर आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्याने हृदयविकाराचा धोका वाढतो. दीर्घकालीन ताण आणि पुरेशी झोप न मिळाल्याने देखील हृदयविकाराच्या समस्या उद्भवू शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)