लहान मुलं सतत का रडतात? भूकेव्यतिरिक्त ‘ही’ आहेत कारणं

लहान मुलांचा संवाद साधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे रडणे. परंतु बाळाच्या रडण्यामागे अनेक कारणं असू शकतात, तुम्हाला माहिती आहे का ती काय आहेत?

लहान मुलं सतत का रडतात? भूकेव्यतिरिक्त ‘ही’ आहेत कारणं (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 1:31 PM IST

REASONS BEHIND NEW BORNS CRYING: जेव्हा बाळ रडते तेव्हा प्रत्येक आई किंवा घरातील सदस्य असं गृहीत धरतात की, त्याला भूक लागली आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक माता बाळाला स्तनपान देतात किंवा त्याच्या तोंडात दुधाची बाटली देतात आणि बाळ ते चोखतात. तर काही जण त्याला ग्लुकोज वॉटर किंवा ग्राइप वॉटर देतात. मात्र, कितीही प्रयत्न केले तरी कधीकधी चिमुकले सतत रडत राहतात. परंतु तज्ञांच्या मते, बाळाच्या रडण्यामागे फक्त भूकच नाही तर अनेक कारणं अशू शकतात. चला तर मग आता त्यांच्या रडण्यामागील कारणं आणि त्यावरील उपाय जाणून घेऊया!

या कारणांमुळे: सहसा, नवजात बाळाला नवीन आवाजांची सवय होऊ लागते. अशावेळी ते काही लहान किंवा मोठ्या आवाजांवर रडतात. मात्र, नवीन मातांना त्यांचं बाळ का रडत आहे याबद्दल गोंधळ असतो. काही लोकांना वाटते की बाळ सहसा भुकेमुळे रडतात. मात्र, तज्ञ म्हणतात की भुकेव्यतिरिक्त बाळांची रडण्याची अनेक कारणं असतात. असं म्हटलं जातं की, बाळांची पचनसंस्था आणि मज्जासंस्था तीन महिन्यांची होईपर्यंत फारशी विकसित होत नाही. यामुळे बाळ पूर्णपणे विकसित होईपर्यंत वारंवार रडतात. मेडलाइनप्लसच्या अभ्यासानुसार, भूक, पोटशूळ, एकटेपणा, ओले डायपर, संसर्ग, औषधं, वेदना आणि झोपेत अडथळा आणणारे साधे स्नायू मुरगळणे ही देखील बाळ रडण्यामागील कारणं असू शकतात.

अस्वस्थ असताना: काही बाळ सतत रडतात. तुम्ही त्यांना कितीही शांत केलं तरी ते शांत होत नाहीत. त्यांना डायपरची कोणतीही समस्या नसते. तसंच त्यांना सर्दी, खोकला किंवा पोट फुगणे यासारख्या कोणत्याही समस्या नसतात. त्यांचा बिछाना देखील मऊ आणि आरामदायी असतो. तरीही, ते रडतात. तज्ञ म्हणतात की, अशा परिस्थितीत, आपण पाय आणि हातांकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ते स्पष्ट करतात की, परंपरा आणि रीतिरिवाजांच्या नावाखाली आपण मुलांना बांधलेले घोड्याच्या केसांपासून बनवलेले मणी आणि धागे कधीकधी घट्ट होतात आणि मुलांना खूप त्रास देतात. कधीकधी मुले त्यांना उचलण्यास सांगितले तरीही रडतात. परंतु जेव्हा त्यांची आई त्यांना उचलते तेव्हा त्यांना सुरक्षित वाटते. काही मुले संध्याकाळी जास्त रडतात. रात्री रडणाऱ्या मुलांना शांत करण्यासाठी कोमट पाण्याने आंघोळ घालण्याचा व पावडर लावण्याचा तसेच चांगले धुतलेले कपडे घालण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे बाळांना आराम मिळतो आणि ती शांत झोपतात.

बहुतेक बाळ सतत रडतात, म्हणून तुम्ही त्यांना थोडे सांत्वन दिले पाहिजे जेणेकरून त्यांना असे वाटू नये की रडण्याचे कारण प्रत्येक वेळी अन्न देणे आहे. काही बाळांना रिफ्लक्सची समस्या असतानाही ते रडतात. ही समस्या कमी करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या पलंगाखाली बाळाची उशी ठेवली आणि डोके थोडं वर करून झोपलवले तर रिप्लक्सची समस्या काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. तसेच, जर काही बाळांना दुधाच्या प्रथिनांची ऍलर्जी असते. अशावेली त्यांचे दूध बदलावे किंवा दुग्धजन्य पदार्थ टाळावेत - डॉ. पी.व्ही. रामा राव, बालरोगशास्त्र प्रमुख

उपाय: तज्ञ म्हणतात की जेव्हा बाळ रडतात तेव्हा त्यांनी ते का रडत आहेत याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तेव्हाच बाळं शांत होतील. डॉक्टरांच्या मते बाळ सहसा भुकेमुळे रडतात अशावेळी त्यांची भूक भागवली पाहिजे, ज्यामुळे ते रडणे थांबवतील. तसंच जेव्हा ते अंथरुण ओले करतात किंवा शौच करतात तेव्हा त्यांचं शरीर ताबडतोब स्वच्छ करावं आणि कोरडे कपडे घालावेत. याव्यतिरिक्त बाळाचे कपडे आरामदायी आहेत की नाही याची खात्री करणं देखील महत्त्वाचं आहे. जर बाळ बराच वेळ रडत असतील तर त्यांना पोटदुखीची समस्या देखील होऊ शकते. परंतु युनिसेफच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, हे अनेक नवजात मुलांमध्ये सामान्य आहे.

मुलांच्या खोलीत जास्त उजेळ किंवा अंधार नसावे. तसंच खोलीत जास्त आवाज नसावा. लहान मुलं एकटी असतानाही रडतात आणि अशा परिस्थितीत पालकांनी जवळ राहावे. सर्दी झालेली मुले श्वास घेऊ शकत नसल्यामुळे रडतात. म्हणून बाळाला सर्दी झाल्यास पातळ कापडाने त्यांच्या नाकपुड्या स्वच्छ करण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. काळजीपूर्वक थोडी वाफ लावण्याचा सल्ला देखील दिला जातो. तसंच छातीवर वारंवार थाप मारल्याने रडणे थांबेल. जर ही सर्व खबरदारी घेऊनही बाळ रडणे थांबवत नसतील तर त्यांना डॉक्टरांना दाखवणे चांगले

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

