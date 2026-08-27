ETV Bharat / health-and-lifestyle
'मुंबईसह महाराष्ट्रात वाढतंय कॅन्सरचं प्रमाण; तंबाखूपासून लांब राहणं गरजेचं'-डॉक्टरांनी दिला सल्ला
प्रदूषण, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि तंबाखूचं सेवन यांसारख्या घटकांमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात कर्करोगाचा धोका झपाट्यानं वाढत असल्याचं कामा हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितलं.
Published : August 27, 2026 at 8:09 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 8:24 PM IST
मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये वाढत्या प्रदूषणामुळे कॅन्सरचं (कर्करोगाचं) प्रमाण वाढत आहे. यातच तंबाखूचं सेवनहेदेखील कॅन्सरसाठी एक महत्त्वाचं कारण ठरत आहे. मानवाची बदललेली जीवनशैली, जेवणाच्या आणि झोपण्याच्या वेळा, खाण्यापिण्याच्या पद्धती आणि जंक फूडचं अतिसेवन, ही काही महत्त्वाची कारणं कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. यातच सिगारेट किंवा गुटखा, अशा कोणत्याही माध्यमातून होणारं तंबाखूचं सेवन हेदेखील एक मुख्य कारण आहे, असे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना कामा हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितलं.
हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे म्हणाले, "आपण स्मोकिंगविषयी बोलायला गेलो, तर स्मोकिंगमुळे फक्त फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो असं नाही, तर मूत्राशयाचा कर्करोगसुद्धा होऊ शकतो. त्यानंतर शरीरातील इतर अवयवांमध्ये, जसं की पोटाचा कर्करोग, अल्सर आणि मोठ्या आतड्यातसुद्धा कॅन्सर होऊ शकतो. असे बरेच कॅन्सर होऊ शकतात. फक्त स्मोकिंगमुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो, असं नाही. स्मोकिंगमुळे शरीरातील सर्व अवयवांवर, उदाहरणार्थ मेंदू, फुफ्फुसे, पोट, अंडाशय तसेच इतर शारीरिक अवयवांवर वाईट परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, मेंदूमध्ये काय होते, तर स्मोकिंगनंतर मेंदूमध्ये थोडे मानसिक बदलही होतात. हे बदल सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपात असतात, पण जसे स्मोकिंगचं प्रमाण वाढतं, तसं ते वाढू शकतात. हृदयात नाडीचे ठोके खूप वाढतात आणि रक्तदाब वाढतो. या गोष्टी तीव्र स्वरूपात वाढतात. पण जर स्मोकिंगचं प्रमाण वाढलं, तर माणसाला बीपीचा त्रास सुद्धा होऊ शकतो, हृदयाच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि हार्ट अटॅक तसेच स्ट्रोकचा धोका वाढतो.
धूम्रपानानंतर लाळ गिळल्याने पोटातील आम्ल (अॅसिड) वाढून अल्सर होण्याची शक्यता असते. यामुळे भूक कमी होऊन अॅसिडिटी वाढते आणि शरीरावर विपरीत परिणाम होतात. पुरुषांच्या शुक्राणूंची गतिशीलता कमी होते आणि शुक्राणूंची गुणवत्ता खालावते. गरोदर स्त्रिया जर स्मोकिंग करत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम बाळावर होतो आणि बाळाची वाढ कमी होते. तसेच स्मोकिंगमुळे काही लोकांना ओठांचे आजार, जिभेचे आजार आणि जिभेचा कॅन्सरसुद्धा होऊ शकतो. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, ज्या स्मोकिंगमुळे शरीरात उद्भवतात.
तंबाखू खाण्याचे दुष्परिणाम
याचबरोबर तंबाखू खाण्याविषयी बोलताना डॉ. पालवे म्हणाले, "तंबाखू खाताना आणि स्मोकिंग करताना शरीरात जाणारे निकोटीन हे सारखेच असते, त्यामुळे त्याचे शरीरावरील सगळे दुष्परिणामही सारखेच आहेत. फक्त तंबाखू खाण्याच्या वेळी काय होते, तर तोंडाची स्वच्छता (हायजिन) खराब होते, दात खराब होतात; तसेच जिभेच्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढतं, तोंडाच्या कॅन्सरचं आणि दाताच्या हिरड्यांच्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढतं. हा मुख्य प्रादुर्भाव स्थानिक पातळीवर म्हणजेच तोंडात आधी होतो. त्यानंतर पोटाच्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढतं आणि अल्सरचं प्रमाणही वाढते. बाकीच्या गोष्टीही शरीरासाठी तितक्याच घातक आहेत.
व्यसन कसं सोडावं?
शासनाने गुटखा, तंबाखू आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टींवर काही ठिकाणी बंदी घातली आहे. तसेच गुटखा आणि तंबाखूच्या पाकिटांवर कॅन्सरचे फोटो सुद्धा लावलेले आहेत; तरीसुद्धा लोक त्याचे सेवन करत आहेत. हे प्रमाण कमी केले पाहिजे, कारण यामुळे पुढच्या येणाऱ्या पिढीला त्रास होऊ शकतो. जर तुम्ही स्मोकिंग करत असाल किंवा तंबाखू खात असाल, तर त्याचं प्रमाण दर आठवड्याला हळूहळू कमी करा. यामुळे हळूहळू तुम्ही व्यसनातून मुक्त व्हाल. कोणत्याही व्यसनाचं अॅडिक्शन कमी करायचं असेल, तर ते अचानक सोडणं लोकांना थोडं कठीण जातं. जर तुम्ही दिवसाला पाच-सहा सिगारेट ओढत असाल आणि अचानक ती सोडली, तर त्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो किंवा चिडचिड होऊ शकते. अशा वेळी तुम्ही प्रत्येक आठवड्याला सिगारेटचं प्रमाण थोडं थोडं कमी करत जा; यामुळे काही दिवसांतच सिगारेट पिणं पूर्णपणे बंद होईल.
कॅन्सरपासून लांब कसं राहायचं?
जर तुम्हाला आयुष्यात कॅन्सर टाळायचा करायचा असेल, तर नियमित झोप अत्यंत महत्त्वाची आहे. यासोबतच योग्य आहार घेणं आवश्यक आहे, जंक फूड खाणं पूर्णपणे टाळा आणि जमेल तेवढं घरचंच अन्न खा. ज्या ठिकाणी प्रदूषित परिसर आहे किंवा ज्या ठिकाणी आजूबाजूला लोक स्मोकिंग करत आहेत, अशा ठिकाणी तुम्ही मास्कचा वापर करा; यामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका बऱ्याच अंशी कमी होईल.
कामा आणि अल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई
विकिरण ऑन्कोलॉजी विभागातील कर्करोगाची आकडेवारी:
1) स्तनाचा कर्करोग (Breast Cancer): 2023 - 828| 2024 - 1189 | 2025 - 1393
2) अंडाशयाचा कर्करोग (Ovary Cancer): 2023 - 136| 2024 - 169 | 2025 - 172
3) गर्भाशय ग्रीवेचा कर्करोग (Cervix Cancer): 2023 - 78| 2024 - 75| 2025 - 81
4) गर्भाशयाच्या अस्तराचा कर्करोग (Endometrium Cancer): 2023 - 16| 2024 - 34| 2025 - 23
5) मलाशयाचा कर्करोग (Rectum Cancer): 2023 - 08| 2024 - 30| 2025 - 27
6) पित्ताशयाचा कर्करोग (Gallbladder Cancer): 2023 - 07| 2024 - 18| 2025 - 07
7) फुफ्फुसाचा कर्करोग (Lung Cancer): 2023 - 06| 2024 - 09| 2025 - 14
8) डोकं आणि मानेचा कर्करोग (Head and Neck Cancer): 2023 - 15| 2024 - 45| 2025 - 28
9) अन्ननलिकेचा कर्करोग (Oesophagus Cancer): 2023 - 08| 2024 - 25| 2025 - 17
10) जठराचा कर्करोग (Stomach Cancer): 2023 - 06| 2024 - 15| 2025 - 05
11) मऊ ऊतींचा कर्करोग (Soft Tissue Cancer): 2023 - 08| 2024 - 25| 2025 - 11
महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमधील तोंडाच्या कर्करोगाची (Oral Cancer) आकडेवारी (एप्रिल 2022 ते ऑगस्ट 2026 ):
- नोंदणीकृत रुग्ण: 4,10,77,925
- तपासणी केलेले रुग्ण: 3,37,17,846
- निदान झालेले रुग्ण: 14,001
- उपचार सुरू असलेले रुग्ण: 11,760
हेही वाचा -
किडनी प्रत्यारोपणाचे देशात मोठे संकट; 61 हजारांहून अधिक रुग्ण प्रतीक्षेत, जाणून घ्या किडनीच्या आजाराची लक्षणे!
पावसाळ्यात पुरळ-खाजेकडे दुर्लक्ष नको; किरकोळ जखमेतून होऊ शकतो 'हा' गंभीर संसर्ग