कितीही काळजी घेतली तरी तिशीनंतर का सुटतं पोट? जाणून घ्या कारणे; फॉलो करा या टिप्स
वयाच्या तिशीनंतर अनेकांच्या पोटाचा घेर वाढतो. तिशीपर्यंत पाडलेला आहार जरी कायम ठेवला तरी पोट दिवसेंदिवस वाढत जाते. जाणून घ्या यामागील मुख्य कारण.
Published : March 20, 2026 at 3:21 PM IST
why belly fat increases after 30: वाढलेल्या जागरूकतेमुळे प्रत्येकजण चांगली जीवनशैली अंगीकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. याकरिता बरेच लोक चांगला आहार घेतात आणि व्यायाम करतात. मात्र, शरीरात असलेली क्रियाशीलता वयाच्या तिशीनंतर कमी होते. तुम्ही चांगला व्यायाम केला आणि चांगला आहार घेतला तरीही तुमचे वजन अजिबात कमी होत नाही. पोट तसंच वाढत राहते. डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, याची अनेक कारणं आहेत. हे टाळण्यासाठी तज्ञ खबरदारी घेण्याचा सल्लाही देतात.
तिशीनंतर काय होतं? वयाच्या तिशीनंतर दर दहा वर्षांनी आपल्या शरीरातील स्नायू कमी होतात. आपल्या स्नायूंचे वस्तुमान सुमारे 3 ते 8 टक्क्यांनी कमी होते. स्नायूंचे वस्तुमान कमी झाल्यामुळ कॅलरी बर्न होण्याची क्षमता कमी होते. तिशीपूर्वी विश्रांती घेताना देखील कॅलरीज बर्न होतात परंतु तिशीनंतर तसे होत नाही. आपल्या शरीरातील 1 किलो स्नायू कमी झाले तरी आपली दैनंदिन ऊर्जा खर्च कमी होतो.
स्नायू ग्लुकोज कमी करतात: आपल्या शरीरातील स्नायू 70 ते 80 टक्के ग्लुकोज शोषून घेतात. जेव्हा स्नायूंची शक्ती कमी होते, तेव्हा ते ग्लुकोज अनेक दिवस रक्तात राहते. यामुळे ते पोटावरील चरबीखाली साठवले जाते. कालांतराने, इन्सुलिनची संवेदनशीलता देखील 4 ते 5 टक्क्यांनी कमी होते. आपण तेवढेच कर्बोदके खाल्ले तरी, साखरेची पातळी अचानक वाढते. चरबी लवकर साठवली जाते. यामुळे पोट मोठे दिसू लागते, विशेषतः कमरेभोवती.
हार्मोनल बदल: वयाच्या 30 वर्षांनंतर हार्मोन्समध्ये बदल होतात. ग्रोथ हार्मोन कमी होतो. टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजेन कमी होते. कॉर्टिसोल वाढतो. या सर्वांमुळे पोटावरची चरबी वाढते. यामुळे त्वचेखालील चरबीपेक्षा अंतर्गत अवयवांभोवतीची चरबी अधिक वेगाने वाढते. ती आपल्या शरीरातील अवयवांभोवती वाढते आणि इन्सुलिन प्रतिरोध व दाह अधिकच वाढवते.
जर तुम्हाला काही समस्या असतील: जर तुम्हाला फॅटी लिव्हर, प्री-डायबिटीज, मधुमेह किंवा ट्रायग्लिसराइडची समस्या असेल तर हे अधिक प्रभावी ठरते. याचे कारण असे की, इन्सुलिन रेझिस्टन्समुळे चरबी पोटात आणि यकृतामध्ये जमा होते. त्यामुळे, या समस्या असलेल्या लोकांनी जितकी जास्त काळजी घ्यावी, तितके चांगले.
चयापचय कमी होण्याची लक्षणे
- वजन तेच राहिले तरी पोटावरची चरबी वाढते.
- दुपारपर्यंत एकूण ऊर्जा कमी होते.
- गोड खाण्याची इच्छा वाढते.
- कर्बोदके खाल्ल्याने पोट फुगते.
- पोटाखाली चरबी वाढते.
समस्या वाढण्यापासून रोखण्यासाठी काय करावे?
- तुम्ही अधिक प्रथिनांचं सेवन केलं पाहिजेत.
- स्नायू बळकट करण्याचा आठवड्यातून किमान ३ वेळा व्यायाम केला पाहिजे.
- दररोज चालण्याने इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते.
- दिवसातून किमान 7 ते 8 तास झोप घेतली पाहिजे.
- ही खबरदारी घेतल्यास तुमच्या पोटावरील चरबी लवकर कमी होईल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)