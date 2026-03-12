ETV Bharat / health-and-lifestyle

‘या’ नंबर प्लेटच्या सिरीजमुळे तुम्ही देशात कुठही करु शकता प्रवास

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2021 मध्ये भारत सिरीज नंबर प्लेट सादर केलीय. या नंबर प्लेटमुळे तुम्ही वेगवेगळ्या राज्यात कोणत्याही समस्येशिवाय सहज प्रवास करू शकता.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 12, 2026 at 2:18 PM IST

bharat series number plate: काही लोक कामासाठी वेगवेगळ्या राज्यात जातात आणि तिथच राहतात. तसंच काही लोकांना बदली झाल्यामुळे काही कालावधीकरिता दूसऱ्या राज्यात राहवं लागतं. अशावेळी प्रत्येकाला भेडसवणारी एक समस्या म्हणजे वाहन पुन्हा नोंदणीकृत करणे. बदली झाल्यास राज्य बदलतांना प्रत्येकाला आपलं वाहन पुन्हा नोंदणीकृत करावं लागतं. यामध्ये अतिरिक्त खर्च येतोच शिवाय वेळही वाया जातो. मात्र, जर तुम्हाला भारत सिरीज नंबर प्लेट मिळाली तर तुम्ही या समस्येतून सहज बाहेर पडू शकता. या नंबर सिरीजमुळे राज्य बदलले तरी वाहन पुन्हा नोंदणीकृत करण्याची आवश्यकता नाही. तर बीएच सिरीज म्हणजे काय? याचे फायदे काय आहेत? कोण पात्र आहे? बीएच सिरीज नंबर प्लेट कशी मिळवायची? ते जाणून घेऊया...

बीएच सिरीज म्हणजे काय?: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2021मध्ये भारत सिरीज नंबर प्लेट सेवा सुरू केली होती. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. बीएच सिरीज नंबर प्लेट राज्यांनी नोंदणी केलेल्या नंबर प्लेटपेक्षा थोडी वेगळी आहे. त्यातील अंकांची व्यवस्था देखील वेगळी आहे. नोंदणीचे वर्ष, बीएच सिरीज, नोंदणी क्रमांक आणि विभाग यावर आधारित 2 इंग्रजी अक्षरे आहेत. उदाहरणार्थ, जर 23 बीएच 3282 एबी हा कार नंबर असेल, तर याचा अर्थ असा की हे वाहन 2023 मध्ये भारत सिरीजमध्ये नोंदणीकृत झाले होते. 3282 अंक हे नोंदणी क्रमांक आहेत. शेवटचे इंग्रजी अक्षरे यादृच्छिकपणे नियुक्त केले जातात.

बीएच मालिकेचे फायदे

  • जर तुम्ही राज्य नोंदणी क्रमांक प्लेट असलेल्या वाहनासह दुसऱ्या राज्यात गेलात, तर तुम्हाला एका वर्षाच्या आत तुमचे वाहन नोंदणी बदलावी लागेल. जर तुम्हाला BH सिरीज मिळाली तर ती देशभर वैध असेल. पुन्हा स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य बदलले तरी कोणतीही अडचण येत नाही.
  • जर तुम्हाला हे वाहन दुसऱ्या राज्यातील लोकांना विकायचे असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही.
  • अपघात किंवा चोरी झाल्यास या सिरीयल नंबर प्लेटमुळे मालकाची सहज ओळख पटू शकते.
  • जेव्हा तुम्ही राज्य क्रमांक प्लेट असलेली नवीन कार खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला १५ वर्षांसाठी रोड टॅक्स भरावा लागतो. जर तुम्ही तीच बीएच सिरीज खरेदी केली तर तुम्हाला दर दोन वर्षांनी रोड टॅक्स भरावा लागतो.

ही नंबर प्लेट मिळविण्यासाठी कोण पात्र आहे?

  • केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी
  • सरकारी किंवा खाजगी बँक कर्मचारी
  • संरक्षण कर्मचारी, प्रशासकीय सेवा कर्मचारी
  • खाजगी कर्मचारी देखील या नंबर प्लेटसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, ते ज्या कंपनीत काम करतात ती कंपनी किमान चार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

  • अधिकृत ओळखपत्र
  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • वाहनाची कागदपत्रे
  • वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)
  • खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी फॉर्म 60

अर्ज कसा करावा?

  • वाहन मालक वाहन पोर्टलवर लॉग इन करून अर्ज करू शकतात.
  • ही प्रक्रिया अधिकृत ऑटोमोबाईल डीलरमार्फत देखील पूर्ण केली जाऊ शकते.
  • वाहतूक विभागाचे अधिकारी तपशीलांचा आढावा घेतील आणि बीएच प्लेट मंजूर करतील.
  • आरटीओकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर मोटार कर भरावा लागेल.

