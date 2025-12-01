प्रोस्टेट, त्वचा, स्तन आणि कोलन कॅन्सरचा धोका टाळण्यासाठी 'हा' व्हिटॅमिन उत्तम

ETV Bharat / health-and-lifestyle

which vitamin is called anti cancer: कर्करोगाविरुद्धच्या लढाईत अलिकडच्या एका अभ्यासात एक मोठी प्रगती झाली आहे, ज्यामध्ये व्हिटॅमिन डी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती यांच्यात एक मजबूत संबंध आढळला आहे. जो कर्करोगाशी लढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अलिकडेच करण्यात आलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, व्हिटॅमिन डी रोगप्रतिकारक शक्तीचे नियमन करण्यास मदत करते आणि कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करते.

  • व्हिटॅमिन डी म्हणजे काय? व्हिटॅमिन डी हे एक पोषक तत्व आहे. जे शरीराला कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शोषण्यास मदत करते. तसंच निरोगी आणि मजबूत हाडे आणि दातांसाठी व्हिटॅमिन आवश्यक आहेत. ते स्नायू आणि रोगप्रतिकारक शक्तीच्या कार्यासाठी देखील महत्वाचे आहे. व्हिटॅमिन डी मिळविण्यासाठी सूर्यप्रकाश मुख्य स्त्रोत आहे. दररोज सकाळी काही मिनिंट सूर्यप्रकाशात राहिल्यास व्हिटॅमिन डी मिळतो. तसंच चरबीयुक्त मासे, कॉड लिव्हर ऑइल आणि अंडी यासारखे पदार्थांमध्ये व्हिटॅमिन डी मुबलक प्रमाणत आढळते. त्याचबरोबर फोर्टिफाइड दूध, संत्र्याचा रस आणि तृणधान्ये यासारखे पदार्थ खाऊन देखील शरीरातील व्हिटॅमिन डी कमतरता भरून काढता येऊ शकते. शाकाहारी लोकांसाठी मशरूम देखील एक चांगला पर्याय आहे. चयापचय आणि हाडे, स्नायू, नसा आणि रोगप्रतिकारक शक्तीच्या आरोग्यासाठी व्हिटॅमिन डी आवश्यक आहे.
  • अभ्यासातून काय सांगतो: उंदरांवरील करण्यात आलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंटेशनमुळे विशिष्ट आतड्यांतील बॅक्टेरिया वाढतात. ज्यामुळे कर्करोगाशी लढण्याची त्यांची क्षमता सुधारते. या अभ्यासात व्हिटॅमिन डी समृद्ध आहार देण्यात आलेल्या उंदरांमध्ये कर्करोगाविरुद्ध लढण्याची क्षमता सुधारण्यात आली होती आणि इम्युनोथेरपीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हा अभ्यास नुकताच सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आलाय.
  • व्हिटॅमिन डी आणि आतड्यांतील सूक्ष्मजीव यांच्यातील संबंध: व्हिटॅमिन डी आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास आणि रोगप्रतिकारक प्रतिसाद नियंत्रित करण्यास मदत करते. व्हिटॅमिन डी आतड्यांतील मायक्रोबायोटावर परिणाम करू शकते आणि दाहक-विरोधी प्रभाव पाडू शकते. ते आतड्यांमधील विशिष्ट पेशी सक्रिय करते, ज्यामुळे बॅक्टेरॉइड्स फ्रॅजिलिस सारख्या फायदेशीर जीवाणूंची संख्या वाढते. बॅक्टेरॉइड्स फ्रॅजिलिसची वाढलेली संख्या रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करून कर्करोगाशी लढण्यास मदत करू शकते. प्रोस्टेट, त्वचा, स्तन आणि कोलन कर्करोगासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगाच्या उपचार आणि प्रतिबंधात व्हिटॅमिन डी उपयुक्त ठरू शकते.

व्हिटॅमिन डीची कमतरता किती धोकादायक आहे?

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे 17 प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या संशोधनानुसार, व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे 17 प्रकारचे कर्करोग होऊ शकतात. विशेषतः स्तन, प्रोस्टेट आणि कोलन कर्करोगाचा धोका वाढतो. कर्करोगाव्यतिरिक्त, हृदयरोग, स्ट्रोक, ऑटोइम्यून रोग आणि पीरियडोंटल रोग हे देखील कमतरतेशी संबंधित धोके आहेत.

हृदयाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम

  • रक्तदाब वाढणे: व्हिटॅमिन डी रक्तदाब नियंत्रित करणाऱ्या RAAS प्रणालीला संतुलित करण्यासाठी फायदेशरी आहे. जेव्हा त्याची कमतरता असते तेव्हा RAAS अतिसक्रिय होतो, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि रक्तदाब वाढतो.
  • धमनीतील प्लेक: व्हिटॅमि डीच्या कमतरतेमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक तयार होण्यास गती मिळते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. प्लेक हा चरबी, कोलेस्टेरॉल, कॅल्शियम आणि रक्तात आढळणाऱ्या इतर पदार्थांपासून बनलेला एक चिकट पदार्थ आहे. कालांतराने, तो तुमच्या धमनीन्यांमध्ये जमा होऊ शकतो, ज्यामुळे त्या अरुंद आणि कडक होतात. परिणामी रक्त प्रवाह कमी होऊ शकतो आणि गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते.
  • वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढणे: व्हिटॅमिन डीचे कमी प्रमाण एलडीएल (वाईट चरबी) पातळी वाढवू शकते आणि एचडीएल (चांगले कोलेस्ट्रॉल) कमी करू शकते. यामुळे ट्रायग्लिसराइड्स वाढवू शकते.
  • हृदयाचे ठोके: अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे हृदयाच्या लयीत अडथळा येऊ शकतो आणि अचानक हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे थेट हृदयरोग होत नसला तरी, ते इन्सुलिन प्रतिरोध, जळजळ आणि बिघडलेले लिपिड चयापचय यासारखे जोखीम घटक वाढवू शकते.
  • दररोज किती व्हिटॅमिन डी घ्यावे? नॅशनल अकादमी ऑफ मेडिसिन 1-70 वयोगटातील लोकांसाठी दररोज 600आययू व्हिटॅमिन डी (बहुतेक अन्नातून) आणि 71 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या प्रौढांसाठी दररोज 800 आययू व्हिटॅमिन डी घेण्याची शिफारस करते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

