सकाळ की सायंकाळ; वजन सहजपणे कमी करण्यासाठी चिया सिड्स खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

वजन कमी करण्यासाठी बरेच जण चिया सिड्स खातात. सर्वोत्तम फायद्यासाठी चिया सिड्स खाण्याची कोणती वेळ योग्य आहे ते पाहूया...

सकाळ की सायंकाळ; वजन सहजपणे कमी करण्यासाठी चिया सिड्स खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 3, 2026 at 3:13 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:19 PM IST

chia seeds: चिया सिड्स सुपरफूडपैकी एक आहेत. लवकर वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी चिया सिड्स वरदानापेक्षा कमी नाही. त्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. फायबरयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते. यामुळे लवकर वजन कमी होण्यास मदत होते. परंतु, वजन कमी करणे हे तुम्ही चिया सिड्स केव्हा खाता यावर देखील अवलंबून असते. यामुळे चिया सिड्समधील अनेक पोषक तत्वे कोणत्या वेळी शरीरात सर्वाधिक पोहोचतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चिया सिड्स खाण्याची वेळ आणि वजन कमी होणे यात खरोखरच काही संबंध आहे का? तसे असल्यास, त्याचा परिणाम काय होईल? जाणून घेऊया....

चिया सिड्स वजन कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. फायबरच्या प्रमाणाव्यतिरिक्त, त्या ओमेगा 3 फॅटी ऍसिडने देखील समृद्ध आहेत. यासोबतच, त्यामध्ये प्रथिने देखील असतात. दिसायला लहान दिसणाऱ्या या बियांमुळे आरोग्याला अनेक फायदे मिळतात. पचनाच्या समस्या सोडवण्यापासून ते चयापचय सुधारण्यापर्यंत, त्या अनेक प्रकारे मदत करतात. पण चिया बिया कोणत्या वेळी घ्याव्यात? सकाळी की संध्याकाळी? ही शंका अनेक लोकांना असते. विशेषतः ज्यांना वजन कमी करायचे आहे, त्यांच्यासाठी त्या केव्हा घेणे सर्वोत्तम आहे यावरही चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. काही तज्ञांनी यावर स्पष्टता दिलीय. चिया सिड्स सकाळी घेण्याचे काय फायदे होतात? सायंकाळी त्या घेण्याचे काय फायदे आहेत? ते सविस्तर जाणून घेऊया..

सकाळी घेतल्यास: सकाळी चिया सिड्स खाल्ल्याने तुमच्या दिवसाची सुरुवात खूप उत्साहाने होते. चिया सिड्स पाण्यात किंवा स्मूदीमध्ये मिसळून खाणं चांगलं असते. त्यामुळे तुम्हाला बराच वेळ भूक लागणार नाही. यामुळे भूक कमी होते आणि वजन खूप लवकर कमी होण्यास मदत होते. सकाळी या सिड्स खाल्ल्याने पचनशक्ती वाढते. बद्धकोष्ठता आणि अपचनासारख्या समस्या कमी होतात. याचे कारण म्हणजे यामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे शौचास साफ होण्यासही मदत होते. दीर्घकाळ ऊर्जा देण्यासाठीही हे उपयुक्त आहे. सकाळी हे खाल्ल्याने तुम्ही दिवसभर सक्रिय आणि सतर्क राहता.

सायंकाळी चिया सिड्स खाण्याचे फायदे: बऱ्याच लोकांना रात्री उशिरा खाण्याची तीव्र इच्छा होते. म्हणजेच, भात खाऊनही त्यांना रात्री भूक लागते. मात्र, जर तुम्ही सायंकाळी चिया सीड्स खाल्ले तर ही इच्छा कमी होऊ शकते. शिवाय भूक देखील कमी लागते. यामुळे पोटदुखीची समस्या टाळता येऊ शकते. परिणामी वजन सहज कमी होते. शिवाय, सायंकाळी चिया सीड्स खाल्ल्याने पचनशक्ती सुधारते. त्यातील फायबर रात्री झोपेनंतर चांगला परिणाम करतात. तसंच सायंकाळी चिया सिड्स खाल्ल्यास दुसऱ्या दिवशी सकाळी, सहज शौच होते. अति खाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सायंकाळी चिया सिड्सचे सेवन करणे चांगले असते. यामुळे उच्च-कॅलरीयुक्त पदार्थ खाणे टाळलं जाऊ शकतात. परिणामी, खूप सहजपणे वजन कमी होते. मात्र, तुम्ही त्याचे सेवन कोणत्या वेळी करता यावर त्याचे फायदे अवलंबून असतात.

ते घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे? चिया बिया थेट पाण्यात घालून लगेच घेऊ नका. त्याऐवजी, प्रथम एक ग्लास पाण्यात एक चमचा चिया सिड्स टाका. त्यांना किमान अर्धा तास भिजवून ठेवा. हे पाणी रिकाम्या पोटी प्या. तुम्ही ते दही आणि स्मूदीमध्ये मिसळूनही घेऊ शकता. चिया बियांमध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, त्या थोड्या थोड्या जेवणासोबत घेणे चांगले. किंवा तुम्ही त्या कोमट दुधात मिसळून पोषक तत्वे मिळवू शकता. जर तुम्ही त्या दुधासोबत घेत असाल, तर ते रात्री पिणे चांगले. कारण सकाळी रिकाम्या पोटी दूध पिणे चांगले नाही. यामुळे आम्लपित्त होऊ शकते.

केव्हा अधिक चांगले आहे? खरं तर, चिया सिड्सचे सेवन केव्हा करणे सर्वोत्तम आहे हे स्पष्ट सांगता येणार नाही. कारण त्याचे फायदे सेवनाच्या वेळेवर अवलंबून असतात. जर तुम्हाला जास्त अन्न न खाता वजन कमी करण्यावर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर सकाळी त्याचं सेवन करणं हा एक पर्याय आहे. दुसरीकडे, जर तुम्हाला रात्रभर शांत झोप हवी असेल आणि बद्धकोष्ठता कमी करायची असेल, तर सायंकाळी त्याचे सेवन करणे अधिक चांगले आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

