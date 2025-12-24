ETV Bharat / health-and-lifestyle
दररोज सूर्यनमस्कार केल्यानं काय होते; जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात
नियमित सूर्यनमस्कार केल्याने आरोग्यविषयक अनेक समस्या दूर होतात. यामुळे शरीर सुडौल होते. चाल तर जाणून घेऊया सूर्यनमस्काराचे फायदे.
Published : December 24, 2025 at 7:55 PM IST
Surya namaskar health benefits: बरेच लोक सकाळी व्यायाम करण्यासाठी जिममध्ये जातात. परंतु जीमध्ये जाण्यापेक्षा घरी सूर्य नमस्कार करणे आरोग्यदायी आणि वेळेची बचत करणारे ठरू शकते असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. पारंपारिक योगामध्ये सूर्य नमस्कारामागे अनेक महत्त्वाचे आरोग्य आणि आध्यात्मिक फायदे आहेत असं म्हटलं जाते. हा केवळ एक व्यायाम नाही तर शरीर, मन आणि श्वास यांचे सुसंवाद साधणारा संपूर्ण योगाभ्यास आहे. आता, नियमितपणे सूर्यनमस्कार करण्याचे कोणते आरोग्य फायदे आहेत ते जाणून घेऊया!
संपूर्ण शरीर व्यायाम: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सूर्यनमस्कार म्हणजे शरीर, श्वास आणि मन यांचं संपूर्ण समन्वय. हे १२ आसनांचे संयोजन आहे. ते संपूर्ण शरीराच्या महत्त्वाच्या स्नायू आणि सांध्यावर काम करते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सूर्यनमस्कार खांदे, मान, पाठीचा कणा आणि गुडघे यासारख्या महत्त्वाच्या भागांना चांगला आधार देते. हे संपूर्ण शरीर व्यायाम मानले जाऊ शकते. त्यातील काही आसनांमुळे पोट, यकृत आणि आतडे यासारख्या अवयवांवर दबाव निर्माण होतो, ज्यामुळे त्याचं कार्य सुधारण्यास मदत होते. असंही स्पष्ट झालं आहे की, सूर्यनमस्कार केवळ पचन सुधारत नाही तर अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या देखील कमी करते.
वजन कमी करणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सूर्यनमस्कार जलद गतीने करण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागते, ज्यामुळे जास्त कॅलरीज बर्न होतात आणि चयापचय गतिमान होतो. हे नियमितपणे केल्याने अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
रक्ताभिसरण: असं म्हटलं जातं की, या आसनांमुळे शरीराच्या प्रत्येक भागात रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे अवयवांचे कार्य सुधारते. शिवाय, असं म्हटलं जाते की, ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाल्यामुळे त्वचा तेजस्वी होते. तसंच चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक मिळते.
रोगप्रतिकारक शक्ती: सूर्यनमस्काराचा नियमित सराव केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते, ज्यामुळे हंगामी आजार आणि विषाणूजन्य संसर्गांपासून संरक्षण मिळते.
मानसिक शांती: सूर्यनमस्कारामध्ये, श्वास घेण्याच्या पद्धतीला विशेष महत्त्व आहे. श्वास घेण्याच्या आणि सोडण्याच्या प्रक्रियेने मन शांत होते आणि ताण आणि चिंता कमी होते असे स्पष्ट झालं आहेह. असं म्हटलं जातं की, नियमित सूर्यनमस्कार केल्याने मन स्थिर ठेवून एकाग्रता आणि लक्ष केंद्रित करणे सुधारते. तसंच निद्रानाशाची समस्या असलेल्या लोकांना देखील सूर्यनमस्कारामुळे फायदा होतो. सूर्यनमस्कारामुळे चांगली झोप घेण्यास मदत होते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सूर्यनमस्कारामुळे फुफ्फुसांचे कार्य, श्वसन दाब, हाताची पकड, सहनशक्ती आणि विश्रांती घेणारे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी पॅरामीटर्स सुधारून सकारात्मक शारीरिक फायदे होतात.
आध्यात्मिक: पारंपारिकपणे, सूर्याला ऊर्जा आणि आरोग्याचे स्रोत मानले जाते. सूर्यनमस्कार हा सूर्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि त्याच्या शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक फायद्यांसाठी केला जाणारा सूर्यनमस्कार आहे. सूर्यनमस्कार एक समग्र आरोग्य सराव आहे. असं म्हटलं जातं की, तो शरीराला मजबूत आणि मन शांत ठेवतो आणि दररोज थोडा वेळ त्यासाठी समर्पित करणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.
