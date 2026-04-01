उन्हाळ्यात वीज बिलामुळे वैताग आलाय? फॉलो करा ‘या’ टिप्स, हमखास कमी होईल वीज बिल
Published : April 1, 2026 at 1:44 PM IST
TIPS FOR SAVE ELECTRICITY: उन्हाळा सुरु होताच उष्णतेमुळे लोक हैराण झाले आहेत. कडक उन्हात अनेक जण घराबाहेर पडणं टाळतात. कडक उन्हाळ्यापासून आणि घामाघूम करणाऱ्या रात्रींपासून स्वत:च संरक्षण करण्यासाठी पंखे, कुलर आणि एसी सतत चालू ठेवावे लागतात. यामुळे वीज बिलही डबल स्पीडने पळू लागतं. यामुळे खिशावर अतिरिक्त भार वाढू लागतो. परिणामी बिलं बघून अनेकांना टेन्शन येतो. परंतु तुम्हाला आता टेन्शन घेण्याची गरज नाही. काही बेसिक गोष्टींची काळजी घेऊन तुम्ही चालू वीज बिल कमी करू शकता. तज्ञांच्या मते, या टिप्स वापरून तुम्ही पैसे वाचवू शकता. चला तर मग वेळ वाया न घालवता वीज बिल कमी करण्याच्या टिप्सबद्दल माहिती जाणून घेऊया..
सेटिंग्जमध्ये चेंज करा: चार्जिंगनंतर प्लग काढणे, सेटिंग्जमध्ये पॉवर सेव्हिंग मोड चालू करणे आणि एलईडी दिवे वापरणे या सर्व गोष्टी आपण अगदी सहजपणे करू शकतो. परंतु याचे फायदे अगणित आहेत. तज्ञांच्या मते, अशा छोट्या खबरदारीने आपण विजेची बचत करू शकतो. तज्ञांच्या मते, मोबाईल फोन, टीव्ही, कॉम्प्युटर, एसी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या पॉवर सेव्हिंग सेटिंग्जमध्ये जाऊन 'पॉवर सेव्हिंग' पर्याय चालू करणे अनिवार्य आहे. यामुळे या उपकरणांचा वीज वापर कमी होईल.
एलईडी दिवे: बहुतेक घरांमध्ये पारंपरिक इनकॅन्डेसेंट किंवा सीएफएल बल्ब वापरले जातात. यामुळे वीज बिल जास्त येतो. म्हणून तज्ञांच्या मते, त्यांच्या जागी एलईडी दिवे लावल्यास विजेचा वापर 75 ते 80टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
24 अंशांपेक्षा जास्त तापमान: तज्ञांच्या मते, सीलिंग फॅन आणि एसी वापरताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) च्या शिफारशीनुसार, एसी 24 ते 26अंश तापमानावर ठेवले पाहिजेत. महिन्यातून एकदा फिल्टर काढून, पाण्याने धुऊन, वाळवून पुन्हा बसवावेत, असं ते सांगतात. सीलिंग फॅन फक्त आवश्यक असलेल्या वेगानेच वापरावेत.
प्लग काढणे आवश्यक आहे: मोबाईल चार्जर, टीव्ही, मायक्रोवेव्ह ओव्हन आणि गिझर यांसारखी उपकरणे प्लगला लावलेली असताना फँटम करंट वापरतात. म्हणूनच तज्ञांच्या मते, काम संपल्यानंतर ती उपकरणे प्लगमधून काढणे आवश्यक आहे.
तपासा आणि खरेदी करा: रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि एसी यांसारखी घरगुती उपकरणे खरेदी करताना, तज्ञांच्या मते, 5-स्टार किंवा उच्च-स्टार रेटिंग असलेल्या नामांकित कंपन्यांची आणि BEE-शिफारस केलेली उपकरणे खरेदी करणे आवश्यक आहे. जरी त्यांच्या किमती सामान्य, बनावट आणि लहान कंपन्यांपेक्षा थोड्या जास्त असल्या तरी, त्यांची निवड केल्यास दीर्घकाळात विजेचा वापर आणि मासिक बिलांमध्ये मोठी बचत होईल. 5-स्टार किंवा उच्च-स्टार रेटिंग असलेली उपकरणे कमी वीज वापरतात.
नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करा: तज्ञांच्या मते, सकाळी खिडक्या उघडून आणि पडदे बाजूला करून घरात सूर्यप्रकाश येऊ दिल्यास विजेचे दिवे आणि पंख्यांचा वापर कमी होऊ शकतो.
आपण वीज का वाचवावी? : तज्ञांच्या मते, काही घरांमध्ये जनजागृतीच्या अभावामुळे दिवे, पंखे, टीव्ही, मोबाईल चार्जर, गिझर आणि एसी बराच वेळ चालू ठेवले जातात. ज्यामुळे विजेची नासाडी होते. असं म्हटलं जातं की, त्यांच्या वापरात किमान खबरदारी घेतल्यास विजेचे बिल किमान 20-30 टक्क्यांनी कमी करता येते. औष्णिक वीज प्रकल्पात एक युनिट वीज निर्माण करण्यासाठी ६००-७०० ग्रॅम कोळसा जाळावा लागतो. त्यांच्या मते, यामुळे हवेत मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साइड वायू सोडला जातो. ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होतो. त्यांच्या मते, वीज वाचवल्यास देश आणि तेथील लोकांचे या प्रदूषणापासून संरक्षण होऊ शकते.