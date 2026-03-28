घरी एकटे असताना हृदविकाराच झटका आल्यास काय करावं? तज्ञांनी दिला हा सल्ला

गेल्या काही वर्षांत हृदविकाराच्या झटक्यांच्या घटनांमध्ये झपाट्यानं वाढ झाली आहे. ट्रायग्लिसराइड्स आणि खराब कोलेस्ट्रॉलमुळे हार्ट अटॅक येतो. वाचा सविस्तर..,

HEART ATTACK HOW TO MANAGE CARDIAC EMERGENCIES HEART ATTACK SYMPTOMS HOW TO STOP HEART ATTACK
घरी एकटे असताना हृदविकाराच झटका आल्यास काय करावं? तज्ञांनी दिला हा सल्ला (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 28, 2026 at 5:19 PM IST

heart attack: भारतातच नव्हे तर जगभरात हृदविकाराच्या झटक्यांची प्रकरणे दिवसेंदविस वाढत आहेत. एका अहवालानुसार 40 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लोकांमध्ये हृदविकाराच्या झटक्यांचे प्रमाण 25 ते 30 टक्क्यांनी जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक येणाऱ्या हृदविकाराच्या झटक्यांमुळे अनेक लोक आपला जीव गमावतात.

हृदविकाराच्या झटका येणाचे मुख्य कारण म्हणजे बदलती जीवनशैली, अस्वस्थ्यकार आहार, कामाचा ताण, व्यायामाचा अभाव आणि धुम्रपान. मात्र, दिवसेंदिवस हृदविकाराच्या झटक्यांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता वाढत आहे. प्रसिद्ध अमेरिकन डॉक्टर आणि कार्डिओव्हॅस्क्युलर सर्जन जेरेमी लंडन यांनी त्यांच्या इस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी घरी एकटे असताना हृदविकाराच झटका आल्यास काय करावं याबद्दल माहिती सांगितली आहे.

HEART ATTACK HOW TO MANAGE CARDIAC EMERGENCIES HEART ATTACK SYMPTOMS HOW TO STOP HEART ATTACK
घरी एकटे असताना हृदविकाराच झटका आल्यास काय करावं? तज्ञांनी दिला हा सल्ला (Getty Images)

हृदविकाराचा झटका ही एक धोकादायक परिस्थिती आहे. अशा वेळी भीतीमुळे अनेकांचा जीव जातो. मात्र, धेर्य आणि वेळेवर उपचार मिळाल्यास तुम्ही सुरक्षित राहू शकता. असं 25 वर्षांचा अनुभव अललेले कार्डिओव्हॅस्क्युलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंडन यांचं मत आहे.

आपात्कालीन क्रमांकावर फोन करा: जर तुम्हाला हृदविकाराचा झटका येत आहे असं वाटल्यास तसंच अस्वस्थ वाटत असल्यास ताबडतोब सावध व्हा. घरात कुणी नसल्यास तात्काळ आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करून त्यांना माहिती देणे महत्त्वाचं आहे. तुमच्याकडे स्पीड डायल असल्यास ताबडतोब कोणालातरी याबद्दल कळवा आणि सावध करा. स्पीड डायलमध्ये नेहमी तुमच्याशी त्वरी संपर्क साधू शकेल किंवा विनाविलंब मदत करू शकेल अशाच कुटुंबातील सदस्याचा किंवा मित्राचा नंबर ठेवा.

ऍस्पिरिनची गोळी चावून खा: हृदयरोगतज्ञांनी सांगितलं की, अशापरिस्थितीत तुम्ही अ‍ॅस्पिरिनची गोळू चावून खाऊ शकता. अ‍ॅस्पिरिनची गोळी गिळण्याचा कधीही प्रयत्न करू नका. त्याऐवजी, ती दातांनी चावा. हे औषध हृदयविकाराच्या झटक्याची तीव्रता कमी करते. ते हृदयविकाराचा झटका टाळत नाही, परंतु शॉकची तीव्रता कमी करते. म्हणजेच, डॉक्टर म्हणतात की ते परिस्थिती अधिक बिघडण्यापासून रोखते. मात्र, तुम्ही ही गोळी डॉक्टरांनी सल्ल्यानुसारच घेतली पाहिजे.

घराच्या खिडक्या उघडा: जर तुम्ही घरी एकटे असाल आणि तुम्हाल हृदविकाराचा झटका आला तर डॉक्टरांच्या मते, तुम्ही घरातील दरवाजे उघडे केले पाहिजे. जेणेकरून लोक तुमच्या मदतीकसाठी पोहोचू शकतील.

बसा किंवा झोपा: हृदविकाराच्या झटक्यामुळे तुम्ही बेशुद्ध होऊन पडू शकता. शुद्ध हरपल्यांनतर पटकन पडल्यास डोक्याला दुखापत होऊ शकते. हार्ट अटॅकच्यावेळी या गोष्टी धोकादायक असतात. यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटल्यास किंवा त्रास होत असल्यास ताबडतोब खाली बसा किंवा झोपा. यामुळे तुम्ही पडण्यापासून वाचाल. तसंच यामुळे तुमच्या डोक्याला आणि शरीराच्या इतर भागांना होणाऱ्या दुखापती टाळल्या जाऊ शकतात.

हृदयविकाराच झटका कसा ओळखावा: हृदयविकाराचा झटका आल्यावर छातीत दाब किंवा घट्टपणा जाणवतो. हे काही मिनिटे टिकू शकते किंवा अधूनमधून येऊ शकते. वेदना जबडा, खांदा, हात किंवा पाठीपर्यंत पसरू शकते. श्वास घेण्यास त्रास होणे, मळमळ, चक्कर येणे किंवा जास्त घाम येणे ही देखील सामान्य लक्षणे आहेत.

काही लोकांना, विशेषतः मधुमेही आणि महिलांना, तीव्र थकवा, अपचन किंवा पाठीच्या वरच्या भागात वेदना यांसारखी असामान्य लक्षणे जाणवू शकतात. हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे रक्तस्त्राव, रक्ताच्या गुठळ्या होणे, फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचणे किंवा मूत्रपिंडाचे नुकसान यांसारख्या विविध गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

HEART ATTACK
HOW TO MANAGE CARDIAC EMERGENCIES
HEART ATTACK SYMPTOMS
HOW TO STOP HEART ATTACK
HEART ATTACK

संपादकांची शिफारस

