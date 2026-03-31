महिलांना मूत्रमार्गाचा संसर्ग का होतो? जाणून घ्या लक्षणं; महत्वाच्या ‘या’ पाच गोष्टी

मूत्रमार्गाचा संसर्ग (यूटीआय) ही महिलांमधील सर्वात सामान्य आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. सुमारे ५० ते ६० टक्के महिलांना त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी याचा अनुभव येतो...

URINARY TRACT INFECTION WHY WOMEN GET UTI URINARY TRACT INFECTION CAUSES URINARY TRACT INFECTION SYMPTOMS
महिलांना मूत्रमार्गाचा संसर्ग का होतो? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 31, 2026 at 2:38 PM IST

Urinary tract Infection: मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) ही महिलांमध्ये आढळणारी एक सामान्य आरोग्य समस्या आहे. आकडेवारीनुसार, निम्म्याहून अधिक महिलांना त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी या समस्येचा अनुभव येतो. मात्र, हा एक गैरसमज आहे की या संसर्गावर केवळ औषधोपचारानेच उपचार होऊ शकतो. प्रख्यात मूत्ररोगतज्ञ आणि पुरुषांच्या आरोग्याचे तज्ञ, डॉ. विश्वास एम.आर., स्पष्ट करतात की आपल्या रोजच्या पाच लहान सवयी शरीरातील जीवाणूंच्या वाढीस कारणीभूत ठरू शकतात. या सवयी सुधारून आपण या समस्येवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवू शकतो. चला तर जाणून घ्या तुमच्या दैनंदिन जीवनातील कोणते पाच महत्त्वाचे बदल तुम्हाला या समस्येपासून आराम मिळवून देऊ शकतात...

पुरेसे पाणी प्यायला विसरू नका: यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) नुसार, कामाच्या ताणामुळे पाणी प्यायला विसरणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. डॉ. विश्वास एम. आर. यांच्या मते, ज्या महिला दररोज 1.5 लिटरपेक्षा कमी पाणी पितात, त्यांना मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) होण्याचा सर्वाधिक धोका असतो. पुरेसे पाणी न प्यायल्यामुळे, जिवाणू मूत्रमार्गातून बाहेर पडू शकत नाहीत. शरीरातील संसर्ग निर्माण करणारे जिवाणू बाहेर टाकण्यासाठी, दररोज किमान 2 ते 2.5 लिटर पाणी पिणे खूप महत्त्वाचे आहे. पुरेसे पाणी प्यायल्याने लघवी पातळ होते आणि संसर्गाची तीव्रता कमी होते.

लघवी रोखून धरू नका: तासन्तास लघवी रोखून धरणे ही एक हानिकारक सवय आहे. ज्यामुळे मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI), किडनीचा संसर्ग, मूत्राशयाचे स्नायू कमकुवत होणे आणि मूत्राशयाच्या वेदना यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. या सवयीमुळे किडनीवर दाब वाढून त्यांना इजा पोहोचू शकतात. यामुळे मूत्रमार्गात अडथळा किंवा वारंवार संसर्ग होण्यासारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, जेव्हाही तुम्हाला लघवी करण्याची तीव्र इच्छा होईल, तेव्हा लगेच लघवी करण्याची सवय लावा.

वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वेळी विशेष काळजी घ्या: महिलांसाठी, वैयक्तिक स्वच्छता करताना मागून पुढे पुसणे ही एक मोठी चूक आहे, ज्यामुळे मूत्रमार्गाचा गंभीर संसर्ग (UTI) होऊ शकतो. नेहमी पुढून मागे पुसा. मागून पुढे पुसल्यामुळे विष्ठेतील जीवाणू (जसे की ई. कोलाय) योनी आणि मूत्रमार्गापर्यंत पोहोचू शकतात.

लैंगिक संबंधानंतर निष्काळजीपणा करू नका: लैंगिक संबंधानंतर महिलांना संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच डॉक्टर सांगतात की, लैंगिक संबंधानंतर लघवी करणे हा महिलांसाठी मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) टाळण्याचा एक प्रभावी आणि सोपा मार्ग आहे. लैंगिक संबंधादरम्यान मूत्रमार्गात प्रवेश करणारे जीवाणू लघवीद्वारे बाहेर टाकले जातात. यामुळे संसर्ग टाळण्यास मदत होऊ शकते. महिलांचे मूत्रमार्ग लहान असल्यामुळे, जीवाणू अधिक सहजपणे मूत्राशयापर्यंत पोहोचू शकतात.

अंतर्वस्त्र निवडताना काळजी घ्य : आपल्या कपड्यांच्या निवडीमुळे मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा (UTI) धोका देखील वाढू शकतो. खूप घट्ट अंतर्वस्त्र घातल्याने जननेंद्रियांच्या आसपास हवेचा योग्य संचार होत नाही. यामुळे ओलावा साचतो, ज्यामुळे जिवाणूंना वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होते. म्हणून, सातत्याने सैल सुती कपडे किंवा अंतर्वस्त्रे घातल्याने हा संसर्ग टाळण्यास मदत होऊ शकते.

मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) लवकर लक्षात आल्यास, परंतु योग्य खबरदारी न घेतल्यास, त्याचे रूपांतर किडनीच्या संसर्गात होऊ शकते. डॉ. विश्वास एम.आर. यांच्या मते, या पाच पायऱ्यांचे पालन करून तुम्ही या गंभीर वेदनादायी आजारातून कायमची सुटका मिळवू शकता आणि निरोगी आयुष्य जगू शकता.

मूत्रमार्गाच्या संसर्गाची लक्षणे

  • मेडलाइन प्लसच्या मते, मूत्राशयाच्या संसर्गाच्या लक्षणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
  • गढूळ किंवा रक्तमिश्रित लघवी, जिचा तीव्र वास येऊ शकतो.
  • सौम्य ताप (काही लोकांना तो नसूही शकतो)
  • लघवी करताना वेदना किंवा जळजळ होणे
  • पोटाच्या खालच्या भागात किंवा पाठीत दाब किंवा पेटके येणे
  • मूत्राशय रिकामे झाल्यानंतरही वारंवार लघवीला जाण्याची तीव्र इच्छा होणे
  • जर संसर्ग तुमच्या मूत्रपिंडांपर्यंत पसरला, तर लक्षणांमध्ये यांचा समावेश असू शकतो...

थंडी वाजून येणे किंवा रात्री घाम येणे

  • थकवा आणि सर्वसाधारणपणे अस्वस्थ वाटणे
  • 101°F (38.3°C) पेक्षा जास्त ताप
  • काखेत, पाठीत किंवा जांघेत वेदना
  • त्वचेवर लालसरपणा, उष्णता
  • मानसिक बदल किंवा गोंधळ (वृद्ध व्यक्तींमध्ये, ही लक्षणे अनेकदा मूत्रमार्गाच्या संसर्गाची एकमेव चिन्हे असतात)
  • मळमळ आणि उलट्या
  • तीव्र पोटदुखी (कधीकधी)

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

URINARY TRACT INFECTION
WHY WOMEN GET UTI
URINARY TRACT INFECTION CAUSES
URINARY TRACT INFECTION SYMPTOMS
URINARY TRACT INFECTION

