सांधेदुखीच्या समस्येनं त्रस्त आहात? असू शकते युरिक अ‍ॅसिडची समस्या

युरिक अ‍ॅसिडची समस्या असल्यास कमी वयातच हाडे आणि संधीवाताचे दुखणे सुरु होते. वाचा सविस्तर...,

By ETV Bharat Health Team

Published : March 23, 2026 at 5:16 PM IST

what is uric acid: युरिक अ‍ॅसिड हे शरीराद्वारे नैसर्गिकरित्या बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांपैकी एक आहे. आपण खात असलेल्या अन्नातील अतिरिक्त प्युरिनमुळे युरिक अ‍ॅसिड तयार होते. मात्र, तज्ञांच्या मते, जर उत्सर्जन योग्यरित्या झाले नाही, तर युरिक अ‍ॅसिड रक्तात मिसळते आणि हळूहळू स्फटिकांमध्ये रूपांतरित होते. परिणामी सांध्यांमध्ये व सांध्यांभोवतीच्या ऊतींमध्ये जमा होते. यालाच गाउट किंवा हायपरयुरिसेमिया असंही म्हणतात. चला तर मग, आता जाणून घेऊया की शरीरात युरिक अ‍ॅसिड जमा झाल्यास कोणती लक्षणं दिसतात...

अनेक अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की, दर पाच व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती युरिक अ‍ॅसिडच्या समस्येनं त्रस्त असतो. सुरुवातीला, युरिक अ‍ॅसिडच्या पातळीची लक्षणे सहजासहजी लक्षात येत नाहीत. मात्र, तज्ञाच्या मते, लक्षणे कालांतराने दिसू लागतात. असं म्हटलं जातं की, रक्तामध्ये युरिक अ‍ॅसिड जमा झाल्यामुळे शरीरात तीव्र वेदना होऊ शकतात.

सकाळी सांध्यांमध्ये ताठरपणा: ज्या लोकांच्या शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण जास्त असते, त्यांना सकाळी उठल्यावर सांधे ताठर झाल्यासारखे वाटू शकतात. मात्र, थोडा वेळ चालल्यानंतर ही समस्या कमी होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, विश्रांतीच्या वेळी सांध्यांमध्ये युरिक अ‍ॅसिडचे स्फटिक जमा झाल्यामुळे सकाळी हा असामान्य ताठरपणा जाणवतो. युरिक अ‍ॅसिडच्या समस्येकडे योग्य लक्ष न दिल्यास, कालांतराने सांध्यांची हालचाल करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.

वारंवार लघवी होणे: क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मते, जेव्हा किडनीवर ताण येतो, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या लघवीच्या रंगात किंवा लघवी करण्याच्या पद्धतीत बदल जाणवू शकतो. ज्या लोकांच्या शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण जास्त असते, त्यांचा लघवीचा तीव्र वास येतो किंवा जळजळ जाणवू शकते. याव्यतिरिक्त, लघवी गडद रंगाची किंवा फेसयुक्त होऊ शकते. शरीरातील हे वाढलेले युरिक अ‍ॅसिड बाहेर टाकण्यासाठी भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो.

थकवा: कोणतीही शारीरिक हालचाली न करताही जाणवणारा अनाकलनीय थकव्याचे कारण युरिक अ‍ॅसिडची वाढलेली पातळी असू शकते. शरीरातील सततच्या दाहकतेमुळे ऊर्जेचा क्षय होतो, ज्यामुळे थकवा किंवा सुस्ती येऊ शकते.

किडनी स्टोन: पाठीच्या खालच्या भागात किंवा बरगड्यांखाली अस्वस्थता किंवा सौम्य वेदना हे किडनीच्या समस्यांचे एक प्रमुख लक्षण आहे. तज्ञांच्या मते, जेव्हा शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण जास्त असते, तेव्हा किडनी स्टोन तयार होतात. यामुळे तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त वेळा लघवीला जावे लागू शकते. या सामान्य लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास, क्रॉनिक किडनी डिसीजसारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे अखेरीस किडनी निकामी होऊ शकते. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मते , युरिक अ‍ॅसिडचे टोकदार स्फटिक तयार होऊ शकतात, जे सांध्यांमध्ये स्थिरावून गाउट नावाचा वेदनादायक संधिवात निर्माण करतात.

सांध्यांची सूज आणि लालसरपणा: ज्या लोकांच्या शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण जास्त असते, त्यांना सांध्यांमध्ये सूज आणि लालसरपणा जाणवू शकतो. तज्ञांच्या मते, हे हायपरयुरिसेमियाचे आणखी एक सुरुवातीचे लक्षण आहे. तज्ञांच्या मते, युरिक अ‍ॅसिडच्या स्फटिकांमुळे सांध्यांमध्ये दाह निर्माण होतो, त्यामुळे असं घडते. बाधित भागाची त्वचा चमकदार दिसू शकते. योग्य काळजी न घेतल्यास ही लक्षणे अधिक गंभीर होऊ शकतात.

वेदना अचानक वाढणे: गाउट असलेल्या लोकांमध्ये, शरीरातील अतिरिक्त युरिक अ‍ॅसिडमुळे वेदना अचानक वाढू शकते. तज्ञांच्या मते, सांध्यांना जोडणाऱ्या ऊतींमध्ये युरिक अ‍ॅसिड जमा झाल्यामुळे आणि त्यामुळे सूज आल्यामुळे सांध्यांमध्ये ही तीव्र वेदना जाणवते. अनेकदा, या लक्षणांसोबत ताप किंवा थंडी देखील जाणवू शकतो.

सांधेदुखी: शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण जास्त असल्याचे सांधेदुखी हे एक प्रमुख लक्षण आहे. तज्ञांच्या मते, गाउट नावाच्या आजारामुळे सांध्यांना सूज किंवा दाह आल्यावर हे लक्षण दिसून येते. ही वेदना सहसा रात्रीच्या वेळी अधिक तीव्र असते. त्यावेळी, सांधे जळत असल्यासारखे वाटू शकते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, गाउटमध्ये काही सांधे सुजतात, स्पर्शास संवेदनशील होतात आणि दुखतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

