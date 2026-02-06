ETV Bharat / health-and-lifestyle

केळी खाणं कधी टाळावं? केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या केळींना सुपरफूड मानलं जातं. केळी वर्षभर उपलब्ध असतात. केळी खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील आहेत. वाचा सविस्तर..,

BEST TIME TO EAT BANANAS RIGHT TIME TO EAT BANANAS BANANAS HEALTH BENEFITS HEALTH BENEFITS OF BANANAS
केळी खाणे कधी टाळावे? केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 6, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Right time to eat bananas: केळी अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात, म्हणूनच त्यांना सुपरफूड मानलं जातं. तसंच ते वर्षभर उपलब्ध असतात आणि त्यांचे अनेक आरोग्य फायदे आहेत. मुले आणि प्रौढ दोघांनाही केळी खायला आवडते. परंतु, आरोग्य तज्ञ म्हणतात की, सतत केळी खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. म्हणून, केळी कधी खावे हे जाणून घेणं अधिक महत्वाचं आहे. अनेक लोकांना केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ माहित नसते. जास्तीत जास्त आरोग्य फायदे मिळविण्यासाठी केळ कधी खावी? निसर्गोपचार डॉक्टर जेनिन बोवरिंग यांचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊया...

निसर्गोपचार डॉक्टर जेनिन बोवरिंग यांच्या मते, केळीमध्ये जीवनसत्त्वे अ, क आणि ब6, पोटॅशियम, सोडियम, लोह आणि अनेक अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स सारखे आवश्यक पोषक घटक असतात. जे आपल्या शरीरासाठी महत्वाचे आहेत. केळी सर्व ऋतूंमध्ये उपलब्ध असतात आणि भारताच्या प्रत्येक भागात आढळतात. म्हणूनच लोक केळीचे मोठ्या प्रमाणात सेवन करतात. दररोज केळी खाल्ल्याने अनेक आरोग्य फायदे होतात. केळीमध्ये कॅलरीज, फॅट, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, व्हिटॅमिन सी, रिबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, कॉपर, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असतात. जे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक असतात. केळी खाल्ल्याने मधुमेहाचे व्यवस्थापन होण्यास मदत होते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि हाडे मजबूत होतात.

BEST TIME TO EAT BANANAS RIGHT TIME TO EAT BANANAS BANANAS HEALTH BENEFITS HEALTH BENEFITS OF BANANAS
केळी खाणे कधी टाळावे? केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? (Getty Images)

केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

नाश्त्यासोबत: रिकाम्या पोटी केळी खाण्याऐवजी, ते ओट्स, दलिया किंवा दुधासोबत खाणे चांगले. यामध्ये असलेले फायबरमुळे तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत होते. तसंच त्यामुळे तुमचे चयापचय देखील वाढते.

व्यायामापूर्वी: व्यायामाच्या 30 मिनिटांपूर्वी केळी खाल्ल्याने त्वरित ऊर्जा मिळते आणि स्नायूंचे पेटके टाळता येतात.

संध्याकाळचा नाश्ता: जेव्हा तुम्हाला दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण यांच्यामध्ये भूक लागते तेव्हा केळी हा एक आरोग्यदायी पर्याय आहे. यामुळे जंक फूडची इच्छा कमी होते. यामुळे अनेक आरोग्यविषयक समस्या टाळता येतात.

BEST TIME TO EAT BANANAS RIGHT TIME TO EAT BANANAS BANANAS HEALTH BENEFITS HEALTH BENEFITS OF BANANAS
केळी खाणे कधी टाळावे? केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? (Getty Images)

केळी कधी खाऊ नयेत?

रिकाम्या पोटी: केळीमध्ये मॅग्नेशियमचे प्रमाण जास्त असते. रिकाम्या पोटी केळी खाल्ल्याने रक्तातील कॅल्शियम-मॅग्नेशियम संतुलन बिघडू शकते.

रात्री: केळीमध्ये थंडावा असतो आणि त्यामुळे खोकला, सर्दी किंवा रक्तसंचय यासारख्या समस्या वाढू शकतात.

झोपण्यापूर्वी: केळी पचायला कठीण असू शकतात आणि पोटात जडपणाची भावना निर्माण करू शकतात. यामुळे केळी झोपण्यापूर्वी खाणं टाळणं चांगलं.

केळी खाण्याचे फायदे

ऊर्जा वाढवते: केळीमध्ये कार्बोहायड्रेट्स आणि नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते (सुक्रोज, फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोज). म्हणूनच खेळाडूंना व्यायामापूर्वी किंवा नंतर केळी खाणे आवडते, कारण केळी त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात.

पचनसंस्थेसाठी चांगले: यामध्ये पेक्टिन नावाचा फायबर असतो. यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होते. आतड्यांमधील चांगले बॅक्टेरिया वाढवण्यास मदत होते. तसंच केळी खाल्ल्याने पचनक्रिया देखील सुधारते.

हृदयाचे आरोग्य: केळी हे पोटॅशियमचा एक उत्तम स्रोत आहे. पोटॅशियम शरीरातील सोडियमच्या परिणामांना निष्क्रिय करते. यामुळे रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.

मूड सुधारते: केळीमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो आम्ल असते, जे सेरोटोनिनमध्ये रूपांतरित होते. ते खाल्ल्याने ताण कमी होतो आणि चांगली झोप येते.

वजन नियंत्रण: एका मध्यम आकाराच्या केळीमध्ये अंदाजे 100-110 कॅलरीज असतात. केळीमधील फायबर तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत करते आणि अनावश्यक खाणे टाळते.

अशक्तपणापासून आराम: अशक्तपणा असलेल्या लोकांसाठी केळी फायदेशीर आहे. त्यात लोहाचे प्रमाण चांगले असते, जे हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास मदत करते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

BEST TIME TO EAT BANANAS
RIGHT TIME TO EAT BANANAS
BANANAS HEALTH BENEFITS
HEALTH BENEFITS OF BANANAS
RIGHT TIME TO EAT BANANAS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.