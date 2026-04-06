हृदयाचे ठोके जलद झाल्यावर काय होते; टर्कीकार्डिया म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या लक्षणं

दिवसेंदिवस हार्ट अटॅकच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. चला आता जाणून घेऊया हृदयाचे ठोके खूप वेगाने पडल्यावर नेमके काय होते आणि या स्थितीला काय म्हणतात.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 6, 2026 at 3:26 PM IST

what is tachy cardia: हृदय हा मानवी शरीराचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. हृदय रक्त पंप करते आणि शरीरातील इतर अवयवांना रक्त आणि ऑक्सिजन पोहचवते. टॅकीकार्डिया ही हृदयाशी संबंधित असी एक सामान्य स्थित आहे ज्यात हृदयाचे ठोके सामान्यत: प्रति मिनिट 60 ते 100 असतात. जेव्हा हृदयाचे ठोके 100 पेक्षा जास्त होतात, तेव्हा ते धोकादायक ठरू शकते. या स्थितीला टॅकीकार्डिया म्हणतात. जर विश्रांती घेतानासुद्धा हृदयाचे ठोके 100 पेक्षा जास्त होत असतील तर टॅर्किकार्डिया असू शकतो.

अनेकदा हृदयाचे ठोके जलद झाल्यामुळे रक्त पंप करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. क्लीव्हलॅड क्लिनिकलच्या अहवालानुसार जर हृदयाने शरीरातील पेशी आणि अवयवांना रक्त आणि ऑक्सिजन योग्यरित्या पंप केलं नाही तर ही स्थिती गंभीर होऊ शकते. या अहवालानुसार आता टॅकीकार्डिया म्हणजे नेमकं काय, त्याची लक्षणं आणि कारणं कोणती त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

टॅकीकार्डिया म्हणजे नक्की काय? अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, टॅकीकार्डिया हा हृदयाचा एक गंभीर आजार आहे. हा आजार असलेल्या लोकांच्या हृदयाचे ठोके प्रति मिनिट 100 किंवा त्याहून अधिक असतात. सुरुवातीला टॅकीकार्डियामुळे कोणतीही समस्या उद्भवत नाही. परंतु कालांतराने यामुळे उच्च रक्तदाब, हृदय निकामी होणे, पक्षाघात किंवा हृदविकाराचा झटका यासारख्या जीवघेण्या परिस्थिती निर्माण होऊ शकतात. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, कधीकधी हृदयाच्या जलद ठोक्यांमुळे मेंदूत रक्तस्राव होऊ शकतो.

टॅकीकार्डियाचे प्रकार

मास जनरल ब्रिघम यांच्या मते, टॅकीकार्डियाचे तीन प्रकार आहेत

साइनस टॅकीकार्डिया: ही एक सामान्य प्रतिक्रिया आहे. या स्थितीत तीव्र व्यायाम, तणाव, चिंता, ताप आणि कोणत्याही आजारासाठी औषधोपचार घेणे यासारख्या घटकांमुळे हृदयाचे ठोके वाढतात.

सुप्रावेंट्रिक्युलर टॅकीकार्डिया (SVT): ही हृदयाच्या वरच्या कप्प्यांमध्ये (अट्रिया) उद्भवणारी एक स्थिती आहे. यामध्ये अट्रियल फ्लटर आणि अट्रियल फायब्रिलेशन यांचा समावेश आहे.

व्हेंट्रिक्युलर टॅकीकार्डिया: याची सुरुवात सहसा हृदयाच्या खालच्या कप्प्यांमध्ये होते. या स्थितीत, हृदय खूप वेगाने धडधडते. कधीकधी हृदयाचे ठोके प्रति मिनिट 200 पर्यंत पोहचू शकताच. काही प्रकरणांमध्ये हे जीवघेणे ठरू शकते.

टॅकीकार्डियाची लक्षणे कोणती आहेत?

क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मते, टॅकीकार्डिया असलेल्या काही लोकांमध्ये कोणतीही लक्षणे नसतात. इतरांमध्ये सौम्य ते गंभीर लक्षणे आढळतात. अहवालानुसार, टॅकीकार्डियाची काही लक्षणे लक्षात येण्यासारखी असू शकतात. त्यांमध्ये खालील लक्षणांचा समावेश आहे.

  • जलद हृदयाचे ठोके
  • श्वास लागणे
  • छातीत दुखणे
  • हृदयाची धडधड
  • चक्कर येणे
  • अकारण थकवा, अशक्तपणा
  • काही प्रकरणांमध्ये बेशुद्ध पडणे
  • मळमळ
  • चिंता

कोणत्या परिस्थितींमुळे टॅकीकार्डिया होतो? त्याचे निदान कसे करावे? जर टॅकीकार्डिया वेळेवर ओळखला गेला नाही, तर त्याचा परिणाम मूत्रपिंड, यकृत आणि हृदय यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवर होऊ शकतो. टॅकीकार्डियामुळे रक्ताच्या गुठळ्या, पक्षाघात, हृदयविकाराचा झटका, कार्डिओमायोपॅथी आणि हृदय निकामी होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्हाला वरील लक्षणे वारंवार जाणवत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ते तुमच्या वैद्यकीय इतिहासाच्या आधारावर काही विशिष्ट चाचण्यांची शिफारस करू शकतात. तज्ञ तुम्हाला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, होल्टर मॉनिटर, टिल्ट टेबल टेस्ट, ईपी स्टडी, इकोकार्डिओग्राम, रक्त चाचण्या आणि कार्डियाक इमेजिंग यांसारख्या चाचण्या सुचवू शकतात.

कोणती खबरदारी घ्यावी?

  • उच्च रक्तदाब आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदयासाठी चांगल्या गोष्टी नाहीत. त्यामुळे, या स्थितींवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवा.
  • केवळ डॉक्टरांनी लिहून दिले आहे म्हणून औषधे घेऊ नका. काही त्रास होत असल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच औषध घ्या.
  • कॅफीन आणि अल्कोहोल असलेली पेये टाळा. यांचा मेंदूवर परिणाम होतो.
  • तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर थांबवा.
  • संतुलित आहार हृदयासाठी चांगला असतो. आपल्या आहारात ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, बिया आणि सुकामेवा यांचा समावेश करा.
  • तणावामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, नियमितपणे योगाभ्यास, ध्यान किंवा व्यायाम करा.
  • लक्षणे वारंवार दिसून येत असल्यास, त्याकडे दुर्लक्ष करू नका आणि योग्य उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

